El informe que desmonta la gran mentira del Gobierno sobre el alquiler y los "grandes tenedores"

La izquierda en general, y el Gobierno en particular, ha situado a los "grandes tenedores" en la picota ante una crisis de vivienda que se ha enquistado y sigue impulsado los precios al alza. Sin embargo, un informe elaborado por Esade desmonta la retórica y las falacias sobre este problema y señala que la mayor parte del incremento de los precios de los inmuebles se explica por una revalorización general del mercado.

¿Por qué suben los precios?

Los propietarios con varias viviendas en alquiler sólo explican alrededor del 18% del aumento del precio del alquiler registrado entre 2019 y 2023. Así lo confirma un reciente estudio de Esade elaborado a partir de datos fiscales de viviendas arrendadas por personas físicas. De hecho, el estudio concluye que la mayor parte del encarecimiento responde a una revalorización general del mercado y que la diferencia de precios asociada a los propietarios con varias viviendas aumentó durante el periodo analizado.

Es cierto que una de las principales conclusiones del análisis es que la diferencia de precio entre las viviendas de propietarios con varios inmuebles en alquiler y las de quienes solo arriendan uno aumentó durante el periodo estudiado. Al respecto, el informe detalla que, en el año 2019, la prima de precio asociada a los propietarios con varias viviendas era del 0,8% y no resultaba estadísticamente significativa. Sin embargo, en 2023 alcanzó el 3,5%, una diferencia que sí era estadísticamente significativa después de comparar viviendas similares situadas en la misma sección censal.

Del mismo modo, de acuerdo con el informe, la diferencia también varía según el número de viviendas que tiene arrendadas cada propietario. En consecuencia, se explica que, entre 2019 y 22023 la prima de precio pasó del 1,3% al 2,1% en el caso de quienes alquilaban dos viviendas. Por su parte, pasó del 2% al 3,9% los propietarios de tres. Del mismo modo, en el grupo con cinco o más inmuebles pasó del 4,5% al 7,1%.

Esade

Ahora bien, esto no quiere decir que el incremento de precios que se ha registrado en el sector inmobiliario en los últimos años se explique por la actividad de aquellos agentes que el estudio denomina "multiarrendadores". Es más: la contribución estimada de los propietarios con varias viviendas al incremento total de los alquileres fue del 18%, por lo que, en términos aproximados, esto equivale a 1,6 puntos de una subida del 8,8% registrada en la muestra entre 2019 y 2023.

Concretamente, el informe destaca que "los multiarrendadores apenas aportan por composición, porque su peso en el parque casi no se ha movido (un 0,8% de la subida, que procede sobre todo de las carteras de cuatro o más viviendas), y sí aportan por retornos (un 17,3%), porque la prima asociada a serlo ha pasado de no distinguirse de cero en 2019 al 3,5% de 2023". Así, se explica que "en total, les corresponde una parte pequeña del aumento: unos 1,6 de los 8,8 puntos que subió el precio medio entre 2019 y 2023, es decir, un 18% de la subida, y tanto la parte de composición como la de retornos son estadísticamente significativas".

Esade

Precisamente, el informe explica también que la mitad de los propietarios que tienen una vivienda en alquiler tenía únicamente un inmueble arrendado. De este modo, en torno al 22% tiene dos viviendas y menos del 11% tenía tres inmuebles arrendados. Así, el 6% de los propietarios con inmuebles arrendados tenía cuatro viviendas, mientras que el 13% tenía cinco o más viviendas alquiladas.

Así las cosas, el informe de Esade atribuye la mayor parte del incremento a la revalorización de los alquileres para viviendas con características comparables. Según el estudio, este componente representa el 147,5% del aumento observado, mientras que los cambios en la composición de las viviendas alquiladas contribuyeron negativamente, con un -46,2%.