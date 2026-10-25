Francia puede destruir el euro

​Grecia pudo llevar a la quiebra a los bancos privados alemanes que le habían prestado alegremente el dinero de sus depositantes, pero Alemania prefirió que quebrara Grecia obligándola a aceptar por la fuerza un rescate. Y es que Grecia carecía de fuerza para dinamitar el euro, incluso aunque hubiera intentado huir de la moneda única para librarse del rescate leonino que les esperaba. Pero Francia no es Grecia. Las proyecciones apuntan a una segunda vuelta entre Jean-Luc Mélenchon y Marine Le Pen. Dos opciones ajenas al establishment que, desde trincheras ideológicas distintas, coinciden en un afán que provoca sudor y escalofríos en el politburó de Bruselas: eludir el colapso social de Francia provocado por la estricta disciplina fiscal comunitaria y, por el contrario, anteponer —haciendo algo expresamente prohibido— el interés nacional a la suprema autoridad jerárquica de la Unión Europea.

​Mélenchon y Le Pen proponen lo mismo, si bien por vías institucionales distintas. Mélenchon plantea convertir la parte de la deuda pública en posesión del Banco de Francia —600.000 millones de euros— en bonos a perpetuidad, una forma elegante de maquillar un impago soberano en toda regla. Y para ello se inspira en lo que intentó Yanis Varoufakis en Grecia antes de que Alexis Tsipras lo destituyera de su cargo ministerial. Dicha medida afectaría, por cierto, a unos títulos financieros que en realidad adquirió en su momento el Banco Central Europeo.

​Por su parte, Le Pen persigue idéntico objetivo político a través del cerrojazo fiscal. Ella postula impagar la cuota contributiva que Francia tiene que aportar de forma anual al presupuesto conjunto de la Unión Europea. Sería un pulso financiero demoledor agravado por unas cuentas comunitarias ahora disparadas debido a las emisiones gigantes de deuda para financiar la guerra en Ucrania. Si París cortase el grifo, toda la arquitectura financiera europea colapsaría. Llegado ese instante, los bonos emitidos por la UE tendrían exactamente el mismo valor real en los mercados de capitales que los pagarés del actual Gobierno de Libia. O quizá menos. Lo que puede terminar ardiendo no es solo París, es Europa entera.