La generación perdida de Sánchez: jóvenes sin casa, ni ahorro y condenados a pagar en pensiones más de lo que ingresan

Pedro Sánchez se ha lanzado a por el voto joven. Su acampada en Sol y sus dos decretos en favor de la okupación y en contra de la propiedad privada son la mayor demostración de un engaño masivo destinado a convencer a los jóvenes de que no valen nada sin él, de que o les regala un piso el Estado -robado al vecino- o son incapaces de valerse por ellos mismos, de que nunca podrán ser libres y que sólo populistas como Sánchez pueden garantizarles una vivienda. Todo ello tras ocho años de destrozar el acceso a la vivienda con esas mismas políticas. Y lo cierto es que las políticas de Sánchez han creado la primera generación perdida en España: jóvenes sin casa, sin ahorro y condenados a pagar a los pensionistas más de lo que ellos mismos ingresan.

Se trata de la primera generación en España en los tiempos recientes que puede llegar a la jubilación sin ningún sustento claro. Las pensiones han disparado su deuda bajo el mandato de Pedro Sánchez desde los 38.000 millones de euros hasta los 136.000 millones. Y el gasto no deja de subir. La vivienda -fruto de la protección socialista a los okupas y las barreras y brutales ataques a la construcción- se ha encarecido más de un 30% y ha visto como desaparecía el 44% de los pisos del mercado de alquiler por el pánico a la inseguridad generada por el PSOE y sus socios. Y el salario modal o más habitual de los jóvenes se sitúa ya unos 400 euros por debajo de las nuevas pensiones medias: las mismas pensiones que van a tener que financiar con sus cotizaciones sociales porque lo cierto es que ya no hay dinero en la caja para que los pensionistas cobren de sus propias cotizaciones, sino que cobran de las cotizaciones de sus hijos y nietos.

Ese es el panorama de una generación, la destrozada por Sánchez y a la que ahora pretende engañar con cuatro tiendas de campaña, a la que ha condenado a llegar a la jubilación, por primera vez desde hace mucho tiempo en España, sin ningún respaldo económico cierto: ni unas pensiones garantizables, ni patrimonio financiero, ni patrimonio inmobiliario.

El último informe de la consultora Freemarket explica este fenómeno con claridad. "La pensión media de jubilación del sistema se situó en septiembre de 2026 en 1.576 euros mensuales (1.735 euros en el Régimen General). Las nuevas altas de jubilación superan ya los 1.711 euros de media (datos de agosto de 2026), y se prevé que continúen subiendo". ¿Y cómo afecta eso a los jóvenes? Pues de una manera brutal: porque ellos van a ser los financiadores de esas pensiones. Es más, lo van a tener que hacer con unos ingresos inferiores a lo que pagan a sus mayores. Porque, que nadie se engañe, el sistema de pensiones hace tiempo que tirita y ya no se paga la pensión de cada uno con sus propias cotizaciones. Esas están totalmente consumidas por las generaciones pasadas: cada uno cobra la pensión de lo que cotizan sus hijos o nietos.

"Estas cuantías de las pensiones sobrepasan sensiblemente el salario neto modal o mediano de los jóvenes que entran al mercado laboral (en torno a 1.170-1.200 euros netos mensuales según los datos del Consejo de la Juventud), e incluso se acercan o superan el salario medio de muchos trabajadores en activo de menor cualificación o en sectores precarizados", señala el estudio.

"Esta inversión de la relación tradicional (donde el salario del trabajador activo era claramente superior a la pensión media) tensiona el pacto intergeneracional: los jóvenes aportan cotizaciones y, a través de los impuestos generales, financian transferencias cada vez mayores para sostener pensiones que en muchos casos superan sus propios ingresos netos, mientras enfrentan ellos mismos dificultades estructurales de acceso a la vivienda, salarios estancados en términos reales y emancipación tardía", explica el documento de Freemarket. "El sistema, diseñado en un contexto demográfico y económico muy distinto, opera así como un mecanismo de extracción de rentas desde las cohortes más jóvenes y productivas hacia las de mayor edad, sin que exista un equilibrio actuarial o una contrapartida clara en términos de movilidad social o acumulación de patrimonio para las generaciones entrantes", añade el informe.

Sánchez ha creado la primera generación perdida en mucho tiempo.