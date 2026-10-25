La pizza y los okupas: la realidad de la vivienda en España que Sánchez no quiere que sepas

La vivienda y el derecho de propiedad continúan estando entre las principales preocupaciones de los ciudadanos y en el centro del debate. Y la okupación es una práctica que vilipendia estos dos conceptos. Precisamente, de este asunto ha hablado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lo que ha generado una gran polémica al referirse a la táctica de la pizza.

Se trata de una técnica que corroboran numerosos abogados, jueces, policías, víctimas de la okupación y que aparece incluso en los propios manuales de okupas. La idea es que los delincuentes piden una pizza o un pedido online en la dirección que pretenden asaltar y recogen el pedido en la puerta y sin que el dueño se entere. Días después, entran en la vivienda y ya tienen recopiladas esas pruebas que muestran que llevan viviendo allí más tiempo.

Evidentemente, un ticket de una pizza no te hace quedarte con una casa gratis, pero supone un indicador, de los muchos que estos delincuentes van recapitulando, para demostrar que llevan un tiempo viviendo en la casa, lo que dilata el proceso de desalojo, que necesita pasar por la vía judicial.

Sin embargo, las palabras de Feijóo han sido recibidas con burlas y memes por parte de la izquierda y de miembros del Gobierno como su presidente, Pedro Sánchez, o la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que lo calificó de "bulo".

Hoy que se habla tanto de pizzas quiero recordar este tuit memorable… https://t.co/KeRHbxynTn — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 21, 2026

En la Plataforma de Afectados por la Okupación y la Inquiokupación no dan crédito por la actitud del Gobierno y ratifican las palabras de Feijóo. "Desde la Plataforma se ratifica que esta práctica, y otras, responden al funcionamiento cotidiano para demostrar 'habitabilidad' en un inmueble ocupado ante la llegada de la policía. En aplicación de la Instrucción 1/2020 de la Fiscalía General del Estado y de la Instrucción 6/2020 de la Secretaría de Estado de Seguridad, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuentan con el marco operativo para actuar ante delitos flagrantes", señalan.

"La normativa del Ministerio del Interior aclara a los agentes que la flagrancia en casos de ocupación se da mientras se esté produciendo la entrada no autorizada o exista una continuidad temporal inmediata de la conducta delictiva. Conscientes de este criterio temporal estricto, las mafias y los okupas buscan activamente métodos para evitar dar muestras de flagrancia y romper esa continuidad temporal inmediata que permitiría el desalojo policial directo. La utilización de tickets de pizza o comida a domicilio con fecha de días anteriores es solo una de las prácticas más habituales para engañar a las patrullas policiales, simulando un arraigo o una posesión consolidada que traslada inmediatamente el caso al ámbito judicial y paraliza la intervención cautelar", añaden en un comunicado.

A pesar de que desde el Gobierno dan la espalda a la okupación y la inquiokupación bajo la excusa de que afecta a un número marginal de propietarios, que hayan proliferado empresas de desokupación en España o que los portales inmobiliarios tengan sus clasificaciones de pisos okupados son una prueba inequívoca de que el problema es mayor de lo que reconoce el Ejecutivo. Respecto a la clasificación de los portales inmobiliarios, UGT se ha referido a este asunto, pero para denunciar ante Consumo estas etiquetas, que "estigmatizan" a los okupas.