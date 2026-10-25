Ofrecen hasta 2.500 euros al mes por vivir entre pingüinos

Quienes hayan soñado alguna vez con visitar la Antártida, ver pingüinos en su hábitat y, además, ganarse un sueldo de hasta unos 2.500 euros con comida y alojamiento incluidos están de suerte, ya que cada año se organiza una expedición que parte desde el Reino Unido en la que los participantes pasan unos cinco meses viviendo en Port Lockroy, un puerto natural en la isla de Goudier, en la Antártida.

Esta expedición la organiza la UK Antarctic Heritage Trust, una fundación británica sin ánimo de lucro que desde 2006 se encarga de administrar este enclave, situado en el Territorio Antártico Británico. Desde entonces, la fundación prepara cada temporada a un pequeño grupo de unas 4 o 5 personas para que vivan durante cinco meses en la Antártida y lleven a cabo, entre otras muchas tareas, el seguimiento de pingüinos y fauna para el British Antarctic Survey.

Hasta 2.500 euros con comida y alojamiento gratis

El sueldo depende del puesto y oscila entre las 1.449 y las 2.096 libras brutas al mes (entre 1.730 y 2.503 euros), ya que los participantes trabajan como autónomos y deben tributar por su cuenta en el Reino Unido. El contrato tiene una duración de seis meses, que incluyen el servicio en la Antártida, la formación previa, la sesión de cierre al volver, actividades de divulgación y compromisos puntuales entre junio de 2026 y abril de 2027. El resto de los gastos, como el viaje, la comida, el alojamiento o la ropa polar, corren a cargo de la organización, y el horario es de 9:00 a 18:00, con un día libre cada dos semanas.

Si bien las funciones más llamativas de este empleo son las relacionadas con los pingüinos y el resto de los animales, los participantes deben cumplir con otra serie de obligaciones: atender la tienda benéfica, dar charlas sobre la historia del lugar, pedir donativos, crear contenido (incluido un blog semanal desde la Antártida), participar en entrevistas de radio, televisión y prensa, hacer videoconferencias con público de todo el mundo, gestionar la oficina de correos, limpiar el museo, repartirse las tareas domésticas (cocinar, limpiar, etc.) y colaborar en el mantenimiento. Además, entre los requisitos para optar al puesto están residir en el Reino Unido y tener permiso para trabajar allí.

Lo peor, las condiciones de vida

Lo peor son, sin duda, las condiciones de vida, ya que no hay agua corriente ni duchas. Es más, el agua llega en bidones desde los barcos, que ofrecen una ducha aproximadamente una vez por semana. Tampoco hay inodoro con cisterna, la comida es vegetariana y no pueden usarse aparatos como secadores o microondas, ya que todo funciona con energía solar. No hay cobertura móvil (aunque sí internet por Starlink), las temperaturas oscilan entre los –5 y los 5 grados y no hay médico: el hospital más cercano está en Ushuaia y una evacuación puede tardar hasta siete días.

Según la información de su página web, ya no quedan plazas disponibles para esta temporada y, de acuerdo con el calendario del proceso, el equipo seleccionado está a punto de partir hacia la Antártida o incluso podría estar ya allí. No obstante, quienes deseen participar podrán presentar su candidatura para la próxima edición, ya que este proyecto se realiza cada año.