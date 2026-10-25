Sánchez esconde un déficit que está un 67% por encima de la cifra oficial

Las cuentas públicas españolas presentan una realidad bastante menos favorable de la que transmite el Gobierno de Pedro Sánchez. Aunque el Ejecutivo presume de haber reducido el déficit, lo cierto es que un análisis de Funcas pone de manifiesto que las necesidades reales de financiación del sector público son muy superiores a las que refleja el indicador convencional de desequilibrio presupuestario. En concreto, durante 2025 alcanzaron el 4% del producto interior bruto, frente al 2,4% del PIB comunicado por Moncloa.

La diferencia no es precisamente menor. Por cada 100 euros de déficit oficial, las administraciones públicas necesitaron financiar el equivalente a 167 euros. Dicho de otra manera, las necesidades de financiación fueron un 67% superiores al desequilibrio presupuestario que habitualmente aparece en los titulares. Una brecha de 1,6 puntos del PIB que ayuda a explicar por qué la deuda pública española continúa mostrando una resistencia considerable a la baja, pese al crecimiento de la economía y al extraordinario incremento de los ingresos tributarios.

La explicación está en una dimensión de las cuentas públicas que suele pasar desapercibida: las operaciones financieras que realiza el Estado y que, aunque pueden exigir nuevas emisiones de deuda, no siempre computan como gasto a efectos del déficit público. Hablamos de préstamos, recapitalizaciones empresariales, adquisiciones de participaciones y otras operaciones mediante las cuales la Administración moviliza recursos sin que necesariamente aumente el desequilibrio presupuestario calculado conforme a las reglas europeas.

Funcas ha puesto cifras a esta realidad en un estudio dedicado a analizar las consecuencias de las sucesivas prórrogas presupuestarias. Su trabajo revela que, durante el último trienio, el Estado ha autorizado modificaciones de crédito por 47.700 millones de euros destinadas a operaciones financieras, incluyendo aportaciones de capital a empresas públicas y privadas, préstamos y adquisiciones de activos.

La magnitud resulta especialmente llamativa. Estamos hablando de casi 16.000 millones de euros anuales, como promedio de las autorizaciones aprobadas durante esos tres ejercicios. No se trata necesariamente de dinero perdido, puesto que algunas operaciones pueden generar derechos de cobro o activos recuperables. Tampoco significa que todas las autorizaciones se hayan ejecutado íntegramente. Sin embargo, sí constituye una importante fuente potencial de necesidades adicionales de endeudamiento que no queda reflejada de forma directa en el déficit convencional.

Casi 48.000 millones en operaciones financieras

La diferencia entre déficit y necesidades de financiación tiene su origen en las propias reglas de contabilidad pública. Cuando el Estado paga las nóminas de los funcionarios, financia una prestación o concede una subvención, el desembolso se contabiliza normalmente como gasto público. Sin embargo, cuando adquiere acciones de una compañía o concede un préstamo que espera recuperar, la operación puede registrarse como una transacción financiera que no computa formalmente en el déficit.

En teoría, el tratamiento es razonable. Una inversión recuperable no equivale necesariamente a un gasto definitivo. Pero, en la práctica, ambas operaciones obligan al Tesoro a captar recursos en los mercados. Si el Estado se endeuda para financiar una adquisición de activos, su deuda bruta puede aumentar, aunque el déficit permanezca inalterado.

Este mecanismo explica la brecha entre la situación que comunica el Gobierno y la brecha que realmente arrojan nuestras cuentas públicas. En 2025, las necesidades totales de financiación equivalieron al 4% del PIB, mientras el déficit convencional se situó en el 2,4%. Por tanto, el déficit que aparece en las estadísticas presupuestarias representa apenas el 60% de las necesidades de financiación señaladas por el estudio.

Esta distinción es fundamental para comprender el problema de endeudamiento público que enfrenta España, puesto que las necesidades de emisión de deuda son mucho mayores de lo que podría parecer si simplemente asumimos el relato oficialista.

Además, estas operaciones no están exentas de riesgo. Los préstamos pueden resultar fallidos, las participaciones empresariales pueden perder valor y determinadas aportaciones de capital pueden terminar convirtiéndose en costes definitivos para el contribuyente. Por eso, conocer su importe, sus destinatarios y sus condiciones es tan importante como examinar las partidas ordinarias de gasto.