Almeida eleva hasta los 199,6 millones el último presupuesto de la EMVS para levantar vivienda en Madrid

La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid) contará con un presupuesto de 199,6 millones de euros en 2027, lo que supone un aumento del 14,4%. El borrador de presupuesto, al que ha tenido acceso este medio, será aprobado por el Consejo de Administración de la empresa municipal el próximo miércoles. El delegado de Políticas de Vivienda y presidente de EMVS Madrid, Álvaro González ha valorado que la aportación del Ayuntamiento de Madrid a la empresa se incrementa un 11,6% en 2027, hasta los 153,24 millones.

La inversión superará los 208 millones, un 85% más, con los que se afrontará la promoción de las cerca de 9.000 viviendas que a lo largo de 2027 se encontrarán en alguna fase de obras o licitación por parte de EMVS Madrid. Se prevé que la empresa municipal, que a día de hoy cuenta con más de 10.000 viviendas, finalizará 2027 con un patrimonio superior a las 10.500 viviendas, lo que supondrá un incremento cercano al 70% del número de pisos a los existentes al inicio del mandato de Almeida.

Como ya hemos contado en otras ocasiones (por ejemplo, aquí), Madrid es la región donde más vivienda social se ha construido desde septiembre de 2024, incluso más que en todas las regiones gobernadas por el PSOE juntas.

En cuanto a nuevas parcelas, se ha previsto que, a lo largo del año 2027, el Ayuntamiento de Madrid ceda suelo, valorado en 91 millones de euros, para la construcción de siete nuevas promociones con más de 2.000 viviendas en los ámbitos de Valdecarros, Ermita del santo, Las Tablas y Carabanchel.

Mandatos de Almeida: 1.900 millones; 13.000 viviendas; 102 promociones

González ha destacado que durante los mandatos de Almeida, el Ayuntamiento, sólo a través de EMVS Madrid, ha finalizado y está impulsando 13.000 viviendas, con una inversión global de 1.900 millones de euros en un total de 102 promociones (incluye el valor del suelo, las tres fases del Plan Suma Vivienda e inversión comprometida).

Además, como sucede en todas las viviendas de EMVS Madrid, los futuros inquilinos no pagarán nunca más del 30% de los ingresos de la unidad familiar.

Impulso a actuaciones en el mercado secundario

Además de construir nuevas viviendas, EMVS Madrid actúa sobre el mercado secundario mediante la compra de pisos que aumentan su patrimonio, programa al que se destinarán 12,9 millones de euros, y a través de herramientas de colaboración entre propietarios e inquilinos. Gracias a este programa, la empresa municipal ya ha incorporado más de 225 viviendas al parque de alquiler asequible y se prevé la incorporación de 50 viviendas más en 2027.

Con este programa, el propietario cede su vivienda vacía a EMVS Madrid durante un mínimo de cinco años hasta un máximo de diez, sin perder su titularidad y percibiendo por ello una renta mensual garantizada. EMVS Madrid realiza una gestión integral que engloba todos los trámites administrativos y jurídicos y permite que el propietario se despreocupe totalmente de las gestiones y gastos desde el momento que firma la cesión, con la garantía del Ayuntamiento de Madrid.

Además, si el piso necesita obras, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid adelanta su coste hasta 45.000 euros al 0% de interés y se hace cargo del IVA. Este anticipo se irá descontando poco a poco de la renta mensual que percibe el propietario, por lo que logrará mejorar y modernizar su piso sin darse cuenta y sin sufrir las complicaciones y molestias que suelen derivarse de esos procesos.

Por último, EMVS Madrid tiene en marcha otros programas de incentivo al alquiler como es el Servicio de Intermediación del Alquiler (SIA), que promueve el acceso a viviendas en alquiler asequible al conectar las viviendas disponibles en la capital con los madrileños demandantes de un piso en alquiler. A este programa se destinan más de 200.000 euros y se prevé la incorporación de 250 nuevas viviendas.