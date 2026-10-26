Andalucía lidera el crowdlending inmobiliario con 184 viviendas financiadas por Civislend

Andalucía se ha convertido en la comunidad autónoma con mayor número de proyectos financiados a través de Civislend, con 53 operaciones repartidas en seis provincias, lo que representa cerca del 30% de la actividad de la plataforma en España.

Este modelo permite a particulares participar en la financiación de proyectos inmobiliarios desde 250 euros, ofreciendo a su vez a los promotores una vía complementaria para diversificar las fuentes de financiación. En Andalucía, a través de plataformas como Civislend, regulada por la CNMV, el crowdlending inmobiliario ya cuenta con una gran presencia y se aplica a proyectos de distintos tipos, en línea con la diversidad y el dinamismo del mercado inmobiliario de la región.

La posición de Andalucía está impulsada especialmente por Málaga, que se sitúa como uno de los principales mercados nacionales de crowdlending inmobiliario, con 30 proyectos financiados. La actividad de la plataforma se extiende además a otras provincias andaluzas, reflejando la diversidad de mercados residenciales y turísticos de la comunidad.

El peso de Andalucía responde a la combinación de la actividad promotora, la demanda residencial y el dinamismo inmobiliario que caracteriza a distintos mercados de la región. En este contexto, el crowdlending inmobiliario ofrece a los promotores una vía complementaria para financiar proyectos y permite a los inversores particulares participar directamente en operaciones inmobiliarias desde importes reducidos.

La cartera de proyectos financiados en Andalucía muestra además la variedad de activos a los que puede aplicarse este modelo. Junto a promociones residenciales, Civislend ha canalizado financiación hacia operaciones vinculadas a vivienda de lujo, hoteles, desarrollos turísticos y otros formatos inmobiliarios.

Andalucía es un mercado especialmente relevante para el crowdlending inmobiliario por la diversidad y el dinamismo de sus mercados. El volumen de proyectos que hemos financiado demuestra cómo el crowdlending ya es una vía de financiación habitual dentro del sector inmobiliario, y refleja también el creciente interés de los inversores por participar en el desarrollo inmobiliario de la región.

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