España ya tiene 85 personas que cobran del Estado por cada 100 trabajadores del sector privado

En multitud de ocasiones hemos comparado cuántos trabajadores públicos hay en relación con los ocupados en el sector privado, o cuántas personas viven de una prestación del Estado en nuestro país. Sin embargo, en pocas ocasiones, o en ninguna, hemos comparado el número de personas cuyos ingresos proceden del sector público con el de aquellas cuyos ingresos proceden del sector privado. En este artículo vamos a llevar a cabo ese ejercicio.

En primer lugar, hay que aclarar que los datos que vamos a mostrar llegan hasta diciembre de 2025. Por otro lado, la categoría de quienes "viven de lo público" no da a entender que esas personas no hayan aportado o no estén aportando nada, sino simplemente que sus ingresos proceden del Estado, a diferencia de quienes trabajan en el sector privado. En dicha categoría se incluye a los trabajadores públicos, a los pensionistas (tanto quienes reciben una pensión contributiva como una no contributiva, además de los de Clases Pasivas) y a los beneficiarios de una prestación por desempleo.

De esta manera, si comparamos ambas categorías, el resultado es el que se muestra en el siguiente gráfico:

Como se puede ver, en diciembre de 2025 había un total de 18.821.900 ocupados en el sector privado, mientras que en el mismo periodo había 16.061.827 personas cuyos ingresos procedían principalmente del Estado, ya fueran trabajadores públicos, pensionistas o desempleados. Es decir, por cada 100 ocupados en el sector privado había 85,34 personas que percibían sus ingresos del Estado.

Hay 85 personas que cobran del Estado por cada 100 ocupados del sector privado

Entre quienes en diciembre de 2025 percibían sus rentas principalmente del Estado:

9.438.579 eran pensionistas del Régimen General.

eran pensionistas del Régimen General. 736.075 eran pensionistas de Clases Pasivas.

eran pensionistas de Clases Pasivas. 3.641.400 eran empleados del sector público.

eran empleados del sector público. 462.568 eran pensionistas con una pensión no contributiva (PNC).

eran pensionistas con una pensión no contributiva (PNC). 1.783.205 eran desempleados que percibían una prestación por desempleo.

En total, suman los 16,06 millones de personas cuyas rentas proceden del Estado.

Si comparamos los datos de 2025 con los de 2008, veremos que se ha estrechado la distancia entre la cantidad de personas que viven de lo público y las que viven de lo privado. En diciembre de 2008 había 14.154.759 personas cuyos ingresos procedían principalmente del Estado, frente a 16.973.700 ocupados en el sector privado. Es decir, por cada 100 ocupados en el sector privado había 83,39 personas que percibían sus ingresos del Estado, casi dos puntos menos que en 2025 (85,34).

La situación ha cambiado con respecto a 2008

En estos años, el número de personas que viven de lo público ha aumentado en 1.907.068, un 13,47% más, mientras que el de ocupados en el sector privado ha crecido en 1.848.200, un 10,89%. Así, la diferencia entre ambos grupos ha pasado de 2.818.941 personas en 2008 a 2.760.073 en 2025.

Por categorías, el mayor aumento se ha producido entre los pensionistas de la Seguridad Social, que han pasado de 7.700.749 a 9.438.579, es decir, 1.737.830 más (+22,57%). Los pensionistas de Clases Pasivas han crecido de 592.625 a 736.075 (+24,21%) y los empleados públicos, de 3.081.600 a 3.641.400, lo que supone 559.800 más (+18,17%). Los perceptores de pensiones no contributivas apenas han variado, de 460.844 a 462.568 (+0,37%).

La única partida que ha descendido es la de los beneficiarios de prestaciones por desempleo, que han pasado de 2.318.941 a 1.783.205, es decir, 535.736 menos (−23,10%). Sin esta caída, la distancia entre quienes viven de lo público y quienes viven de lo privado se habría estrechado mucho más.