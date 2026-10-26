Gonzalo Bernardos estalla contra Eduardo Garzón por insultar a los propietarios del piso de Maricarmen: "Grosero y soez"

El desahucio de Maricarmen sigue generando polémica. Al hilo del caso, los economistas Gonzalo Bernardos y Eduardo Garzón han protagonizado un tenso enfrentamiento en redes sociales.

"Parásitos. Ni siquiera habían comprado la casa con su propio dinero: se habían hipotecado para echar a Maricarmen", escribió Garzón en X el pasado 24 de octubre, después de que The Objective publicara una entrevista con los responsables de Urbagestión, la empresa dueña del piso de renta antigua en el que vivía la anciana ya fallecida.

Libre Mercado ha hablado en numerosas ocasiones con uno de los administradores de Urbagestión, Ricardo Alonso, que ha denunciado diversas oleadas de amenazas, ataques informáticos, acoso y señalamiento a su empresa.

La descalificación de Garzón no tardó en recibir la respuesta de Gonzalo Bernardos, que cuestionó tanto el tono como el argumento económico del hermano del exdiputado de Izquierda Unida. "Este lenguaje es frentista, grosero y soez y contribuye a complicar más el problema de la vivienda", replicó el economista, añadiendo que "Urbagestión tenía la ley de su lado, pero se equivocó desahuciando a Mari Carmen".

Este lenguaje es frentista, grosero y soez y contribuye a complicar más el problema de la vivienda. Urbagestión tenía la ley de su lado, pero se equivocó desahuciando a Mari Carmen. No obstante, sus propietarios no son parásitos por endeudarse e invertir en vivienda (sigue) https://t.co/dfOPz3GGTY — Gonzalo Bernardos (@GonBernardos) October 24, 2026

Bernardos, sin embargo, rechazó que los propietarios deban ser estigmatizados por recurrir a financiación para invertir en vivienda. Su argumento es que hipotecarse para adquirir un inmueble no convierte a nadie en un parásito, sino que forma parte del funcionamiento habitual del mercado inmobiliario y de las decisiones de ahorro de miles de familias.

"Muchos españoles, que precisamente no son ricos, pero sí ahorradores que no quieren invertir en los mercados financieros, lo hacen en viviendas y las ponen en alquiler. Sin ellos, no habría inquilinos, pues la Administración solo tiene 318.000 viviendas", añade Bernardos.

En la entrevista en cuestión, los empresarios se quejan de que "nosotros pagamos 1.300 euros de hipoteca cada mes y la renta que recibíamos era de 199 euros. No éramos especuladores, estábamos poniendo dinero de nuestro bolsillo mes a mes".

Garzón respondió a Bernardos asegurando que "una persona que vive a costa de la renta de otra persona es un parásito" y dando enlace a la RAE.

Una persona que vive a costa de la renta de otra persona es un parásito. pic.twitter.com/g7nJb90pdS — Eduardo Garzón (@edugaresp) October 24, 2026

La realidad de Urbagestión desmonta la imagen de un gran fondo de inversión que se lucra con decenas o cientos de viviendas. Los dos socios explican que compraron el piso en 2018, después de que la anterior propietaria les ofreciera la posibilidad de adquirirlo. Según su relato, Maricarmen tenía un derecho de adquisición preferente que decidió no ejercer. La vivienda estaba vinculada a un contrato de alquiler firmado en 1956, con una renta antigua que se había mantenido durante décadas.