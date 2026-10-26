Jon Echeverría retrata a Afra Blanco por sus palabras sobre Carlos Cuerpo y el agujero de las pensiones

El sistema de pensiones necesita urgentemente una reforma para garantizar su sostenibilidad. Así lo admitió el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una reciente entrevista radiofónica. Concretamente, además de reconocer que las cotizaciones actuales no alcanzan para cubrir todos los gastos del sistema de pensiones, Cuerpo señaló las transferencias que realiza el Estado de otras partidas para el pago de las pensiones y el déficit en que incurre el sistema.

Sin embargo, en la izquierda política y mediática siguen empeñados en negar que este hecho implique, por sí mismo, que el sistema no es sostenible tal cual funciona en estos momentos. Así ha tratado de defenderlo, de hecho, la sindicalista Afra Blanco recientemente en una intervención televisiva en la que Jon Echeverría, candidato del PP por Guipúzcoa, recordó las palabras del ministro de Economía.

Concretamente, el candidato del PP por Guipúzcoa recordó que "el vicepresidente primero del gobierno, Carlos Cuerpo, hace solo unos días, dijo literalmente que hay que poner en marcha reformas necesarias para garantizar que el sistema siga siendo sostenible". De este modo, ante la oposición de la sindicalista Afra Blanco, el candidato del PP incidió en que "es una cita literal".

Del mismo modo, Echeverría también defendió que "si tenemos que hacer reformas necesarias para que el sistema siga siendo sostenible, será que sin esas reformas necesarias el sistema no sería sostenible". Así, argumentó que, de esta forma, utilizando la misma lógica que emplea la izquierda para criticar a la derecha cuando alerta de las reformas que necesita el sistema de pensiones, "podemos concluir que el PSOE quiere recortar las pensiones".

PASEN Y VEAN Ayer en @laSextaXplica cité una frase del Vicepresidente 1º del Gobierno, Carlos Cuerpo. Afra me rebatió: "falso, falso falso". Era una CITA LITERAL. ¿Vas a rectificar, @AfraBlanco? pic.twitter.com/oymzEiKyXE — Jon Echeverría (@Jon_Echeverria_) October 25, 2026

Precisamente, el candidato del PP en Guipúzcoa defendió que "cuando lo dice la izquierda, es todo fantástico, es todo color de rosa, pero cuando la derecha lo dice, entonces significa que vamos a cometer un recorte salvaje". Así, concluyó que, a su juicio, desde la izquierda "están tomando por imbéciles a los españoles".

Naturalmente, la intentona de la sindicalista por tergiversar las palabras de Carlos Cuerpo ha suscitado numerosas críticas en redes sociales. En este sentido, algunos usuarios incidían en que "el único Gobierno en la historia democrática de España que ha congelado por ley las pensiones contributivas fue el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) presidido por José Luis Rodríguez Zapatero año 2011 en la que Pedro Sánchez votó a favor como diputado en el Congreso".

Asimismo, otras personas lamentaban la "auténtica falta de vergüenza como para decir que es falso sabiendo que no lo es, porque sabe que el programa lo están viendo pensionistas y se cae el discurso delante de ellos". De hecho, otros argumentaban también que "cualquier persona sensata que vea la pirámide poblacional con el déficit acumulado vera que es necesaria una reforma sí o sí".