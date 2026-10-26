La deuda pública por persona se acerca a los 12.000 euros con Sánchez

Tras el ajuste técnico de julio por el decalaje en el ritmo de refinanciaciones y amortizaciones, pero no en verdadera reducción de deuda, pues la deuda sigue subiendo, al haber déficit, y la tendencia alcista sigue siendo clara e intensa, la deuda vuelve a subir en el mes de agosto.

De esa forma, la deuda sube en otros 5.618 millones de euros en dicho mes y llega al 99,7% del PIB, que pese al aumento del PIB nominal por la inflación y por el componente insano del crecimiento, sube una décima respecto a julio.

El aumento de los ingresos derivado de la inflación mitiga el déficit y, con ello, la deuda en valores absolutos, pero, aun así, el déficit sigue teniendo gran potencia porque se gasta casi todo el nuevo ingreso que se genera.

Así, el cociente entre la deuda y el PIB sigue todavía en el entorno del 100%, de manera que ni la recaudación excepcional consigue rebajar claramente el cociente, porque, realmente, se está dedicando dicha recaudación excepcional a incrementar más el gasto.

La deuda sobre el PIB puede rebajarse ficticiamente por efecto estadístico, pero en valores absolutos sigue existiendo, sigue creciendo y sigue acumulándose como una losa para la economía española, tanto por su capacidad para devolverla, como para su capacidad para pagar los intereses por la misma, que drenarán recursos a otros servicios esenciales. Además, como se ha señalado anteriormente, este mes sube también en términos relativos. Sólo en 2025, la deuda se incrementó en 78.108 millones.

Con el dato de agosto se mantiene en más de 50.000 millones en los últimos doce meses, de agosto de 2025 a agosto de 2026.

La deuda supera los 1,7 billones de euros y se dirige hacia los 1,8 billones, y se sitúa en julio en 1,749585 billones de euros de endeudamiento, con casi 600.000 millones de euros de incremento desde que gobierna Sánchez (592.248 millones, cerca de 100 billones de pesetas), según las notas iniciales de deuda de las AAPP emitidas por el Banco de España con carácter mensual.

De esta forma, la deuda sigue incrementándose en alrededor de 200 millones de euros al día (196,50 millones) -casi 1.500 millones a la semana, 6.000 millones al mes, 8 millones cada hora- desde que gobierna Sánchez.

O dicho de otra manera, Sánchez incrementa la deuda cada minuto en 136.458 euros.

Es decir, mientras un ciudadano hace una pausa de quince minutos para tomarse un café por la mañana, Sánchez habría incrementado la deuda en más de 2 millones de euros.

Y durante una jornada laboral completa, en la que un ciudadano habrá estado trabajando duramente ocho horas, generando actividad económica, empleo y pagando sus impuestos, Sánchez habrá aumentado la deuda en más de 65 millones de euros.

El incremento del endeudamiento puede poner en peligro a la economía española, tanto por su capacidad para financiarla si el BCE deja de comprar deuda, como por la repercusión de sus intereses en el presupuesto, que mermará recursos para servicios esenciales y que, a su vez, incrementará el gasto.

Es algo que no se tiene en cuenta, pero que constituye un peligro larvado. Ahora que suben los tipos de interés, con el precio del dinero en la eurozona en el 2,5%; entre el 3,75% y el 4% en la zona dólar; y con el bono estadounidense repuntando en su rentabilidad por encima del 5%, umbral al que ha llegado también el bono francés, el enorme stock de deuda que tiene España constituye un peligro para todo el servicio de la deuda, pero, simplemente en el pago de intereses la carga aumentará y drenará recursos para servicios esenciales o incrementará, más todavía, déficit y deuda.

Así, sobre la base de unos ingresos coyunturales, se ha ido asumiendo un incremento del gasto anual en el sector público, especialmente en el Gobierno de la nación, que nos lleva a una situación de insostenibilidad.

Este endeudamiento se agravará, con mayor crecimiento de gasto, que incrementará el gasto estructural y el déficit estructural, con presiones de gasto adicionales muy importantes, acrecentadas ahora con las medidas electorales que está adoptando el Consejo de Ministros de cara a las elecciones.

De esa manera, el déficit estructural español se sitúa alrededor de cuatro puntos porcentuales sobre el PIB, elemento que señala un grave desequilibrio de la economía española. Déficit estructural que es la gran preocupación de la Comisión Europea.

Sin la revisión del PIB extraordinaria del INE, la deuda sería del 104,3% del PIB. Es decir, la revisión extraordinaria del PIB rebaja en 4,6 puntos el cociente:

Aunque es obvio que el efecto del denominador derivado del crecimiento del PIB mitiga el cociente, como vemos, seguirá siendo muy elevado porcentualmente y, lo que es más preocupante, creciente en valores absolutos.

Así, si durante el primer año creció la deuda por persona en 828,03 euros, en los más de siete años y medio de mandato de Sánchez la deuda por persona ha aumentado en 11.892 euros (casi quince veces el incremento del primer año).

De esa forma, seguimos con un incremento exponencial del gasto, siendo los últimos de la UE que conseguimos recuperarnos, pese a la revisión extraordinaria al alza que ha realizado el INE y al impulso que los últimos ocho años le ha dado el gasto público al PIB, en un entorno económico complicado, además de la inflación.

Esto impulsa el crecimiento a corto plazo, sobre unos cimientos muy débiles, que perjudican, además, a la estructura económica del medio y largo plazo, debido a la composición insana del crecimiento, donde crece el gasto público en detrimento de la inversión, que no crece como debería, aunque ahora el Gobierno la revise al alza en su cuadro macro y el INE en sus revisiones, dándose un efecto expulsión de la inversión privada por parte del gasto público, con claro ejemplo en la inversión extranjera recibida.

Este empobrecimiento se plasma en el retroceso en el PIB per capita español al ser comparado con la media de la UE. Mientras Irlanda, por ejemplo, crece muchísimo en PIB per capita respecto al cierre de 2017, España retrocede en ese período, que coincide con el mandato de Sánchez.

Los ciudadanos necesitan que el Gobierno les aligere de cargas, como, por ejemplo, la deflactación del IRPF, y la bajada de impuestos, no que los endeuden más.

Es imprescindible, por tanto, reducir el gasto ineficiente, porque es el origen del problema y vuelve insostenible el mantenimiento de la estructura económica con semejante endeudamiento, incrementar la inversión tractora del desarrollo económico y fomentar, especialmente, la inversión productiva privada, eliminando el efecto expulsión que supone el desmedido gasto público estéril, y devolver a los ciudadanos la recaudación extra que el Gobierno está consiguiendo gracias a la inflación, que asfixia a los españoles, les hace perder poder adquisitivo y les impide llegar a fin de mes y poder competir, en el caso de las empresas, en los mercados.

Es decir, se necesita una política económica radicalmente distinta a la de Sánchez, que es confiscatoria e incrementalista de déficit y deuda, en suma, empobrecedora, como se ve con la pérdida de posiciones en la UE en PIB per capita en paridad del poder de compra. Y se necesita recuperar la confianza y la seguridad jurídica, menoscabadas al no presentar PGE el Gobierno durante los últimos tres ejercicios.

Profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, del CES Cardenal Cisneros y Director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria.