El curioso caso de los italianos que empezaron a trabajar cuando Meloni les retiró las prestaciones sociales

La política laboral y social que ha puesto en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez en los últimos ocho años ha tenido por objetivo únicamente aumentar la dependencia de la población con respecto al Estado. Así lo demuestra la evolución del número de beneficiarios del IMV, una de las prestaciones estrella del Ejecutivo.

Concretamente, según el propio Gobierno, en el mes de septiembre cerca de 2,8 millones de personas recibieron esta prestación. Al respecto, el Ministerio de Seguridad Social destaca que esta ayuda "ha beneficiado a casi 3,9 millones de personas desde su creación hace más de seis años". De esta forma, si bien el Gobierno lo maquilla con una retórica basada en la supuesta protección de los más vulnerables, lo cierto es que cada vez más personas en España pueden ser consideradas necesitadas y, por ello, precisan de prestaciones como el IMV.

Sin embargo, como hemos explicado en Libertad Digital, este tipo de prestaciones genera una "trampa de la pobreza" que condena a sus beneficiarios a depender de forma perpetua de estas ayudas, puesto que desincentivan la incorporación de estas personas al mercado de trabajo. De hecho, según la Airef, el 46% de los beneficiarios del IMV sigue cobrando la ayuda tras cinco años.

No obstante, esto lo han comprendido en otros países como Italia, que en lugar de extender la red de prestaciones y agravar aún más un problema que a largo plazo deteriora la economía y la sociedad del país, ha optado por incentivar la incorporación de estas personas al mercado de trabajo.

Meloni hunde el paro

Frente al modelo sanchista de la subvención y la prestación, en Italia Giorgia Meloni ha optado por incentivar que la población se incorpore al mercado laboral poniendo coto al despilfarro de dinero público en ayudas sociales. Así las cosas, en el año 2023 el Gobierno italiano comenzó a comunicar por SMS la retirada de la renta básica —la denominada Renta de Ciudadanía— "a los que pueden trabajar". Desde entonces, el impacto de esta decisión en la tasa de paro y ocupación ha sido evidente.

Como podemos comprobar a continuación, según los datos ofrecidos por el Instituto de Estadística de Italia, en el mes de agosto la tasa de desempleo se situaba en el 6,2%, la tasa de desempleo juvenil alcanzaba el 20% y la tasa de ocupación era del 63%. Al respecto, el organismo explicaba que "la considerable estabilidad del empleo, tanto para hombres como para mujeres, refleja el aumento de los empleados permanentes y de las personas mayores de 50 años, así como el descenso de los empleados temporales, los autónomos y el número de personas de entre 25 y 34 años, y de entre 35 y 49 años".

Precisamente, el Instituto destaca que "en agosto de 2026, el número de personas empleadas, que ascendía a 24.352.000, se mantuvo estable con respecto al mes anterior". Así, incide también en que "el aumento de los empleados fijos (16.669.000) se vio contrarrestado por el descenso de los empleados con contrato temporal (2.391.000) y de los trabajadores autónomos (5.292.000)".

Por otra parte, el organismo explica que "el aumento del empleo con respecto a agosto de 2025 (+291.000 puestos de trabajo en el último año) refleja el incremento de los empleados fijos (+370.000) y de los trabajadores autónomos (+78.000), y la disminución de los empleados temporales (-157.000)".

Precisamente, los datos publicados por este organismo muestran cómo la tasa de paro ha registrado una tendencia a la baja desde los últimos años y, especialmente, desde que en octubre de 2022 Meloni llegara a la presidencia. De esta forma, la tasa de paro se situó en enero de este año en el 5,5%, registrando el nivel más bajo de las últimas dos décadas.

Elaboración propia con datos del Instituto de Estadística de Italia

Al mismo tiempo, la tasa de ocupación no ha dejado de crecer y, actualmente, se encuentra en el entorno del 63%.

Elaboración propia con datos del Instituto de Estadística de Italia

Lo más interesante es que este efecto sobre el mercado de trabajo comenzó a ser visible desde el primer momento en que se endureció la política de prestaciones, habiendo reducido el paro a mínimos históricos —el país cerró el año 2023 con una tasa de paro del 7,2%, hasta entonces la más baja desde 2008—. De hecho, según explicó el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INPS), el 26% de los hogares que recibieron la Renta de Ciudadanía o la Pensión de Ciudadanía "en julio de 2023 tenían al menos un miembro que encontró trabajo en 2024, lo que demuestra una dinámica de integración progresiva en el mercado laboral".