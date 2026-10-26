¿Puede la comunidad de vecinos prohibir los adornos de Halloween en el portal?

Llega el 31 de octubre y en muchos edificios aparecen telarañas en el portal, calabazas junto a los buzones y algún esqueleto colgado en el ascensor. No a todos los vecinos les hace gracia. La Ley 49/1960, de Propiedad Horizontal (LPH), no menciona Halloween, pero deja en manos de la junta de propietarios las reglas de uso de las zonas comunes, y esas reglas obligan a todos, también al vecino que quiere decorar.

El portal es de todos

Según el artículo 3 de la LPH, a cada piso le corresponde la propiedad exclusiva de su espacio y, además, "la copropiedad, con los demás dueños de pisos o locales, de los restantes elementos, pertenencias y servicios comunes". Dentro de casa, cada uno decora como quiera; lo que queda al otro lado del felpudo se comparte.

El artículo 9 de la LPH obliga a cada propietario a respetar las instalaciones generales de la comunidad y demás elementos comunes, "haciendo un uso adecuado de los mismos y evitando en todo momento que se causen daños o desperfectos". También le exige la diligencia debida en el uso del inmueble y en sus relaciones con los demás titulares, y responder ante ellos de los daños que cause. Si la cinta adhesiva de una guirnalda arranca la pintura del rellano, el arreglo corre de su cuenta.

Hay un límite más. El artículo 7 de la LPH establece que, fuera de su piso, el propietario "no podrá realizar alteración alguna". La ley no aclara dónde acaba un adorno y empieza una alteración. Pegar un cartel con cinta difícilmente cambia nada; agujerear la pared común para sujetar una figura ya afecta a un elemento que es de todos.

La junta pone las reglas

La herramienta de la comunidad para ordenar estas cosas son las normas de régimen interior. El artículo 6 de la LPH permite a los propietarios fijarlas para "regular los detalles de la convivencia y la adecuada utilización de los servicios y cosas comunes", siempre dentro de los límites de la ley y los estatutos. Obligan a todos mientras no se cambien, y el artículo 14 de la LPH atribuye a la junta su aprobación.

Para aprobarlas basta, en principio, la mayoría ordinaria del artículo 17 de la LPH: la mayoría del total de los propietarios, que a su vez represente la mayoría de las cuotas de participación. Quien no fue a la reunión y no está de acuerdo tiene que moverse: su voto cuenta como favorable si, una vez informado, no comunica su desacuerdo al secretario en 30 días naturales por un medio que deje constancia de la recepción.

También pueden mandar los estatutos. El artículo 5 de la LPH admite que el título constitutivo incluya reglas sobre el uso del edificio y sus instalaciones, que forman un estatuto propio. Si ya prohíben adornar las zonas comunes, esa regla se aplica. Cambiarlos cuesta más: si no hay una regla específica en el artículo 17, hace falta la unanimidad de todos los propietarios. Para la decoración del portal, la vía más sencilla es una norma de régimen interior.

¿Y si no hay ninguna norma?

Si ni los estatutos ni las normas de régimen interior dicen nada, la ley no prohíbe expresamente decorar el portal, pero sí pone dos límites: las obligaciones del artículo 9 —uso adecuado, sin daños y con la diligencia debida— y la prohibición del artículo 7 de hacer cualquier alteración fuera del propio piso. Dentro de esos márgenes, la junta puede decidir sobre cualquier asunto de interés general y acordar las medidas que convengan para el mejor servicio común.

Qué puede hacer el presidente

El artículo 7 ofrece una vía judicial, pero solo para ciertos casos. Ni el propietario ni el ocupante pueden desarrollar, en el piso o en el resto del edificio, actividades prohibidas en los estatutos, dañinas para la finca o contrarias a las normas sobre actividades "molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas". Las normas de régimen interior no aparecen en esa lista, y la ley tampoco aclara si una decoración de temporada cuenta como "actividad"; eso lo decidiría un juez.

Cuando se da uno de esos supuestos, el presidente, por su cuenta o a petición de cualquier vecino, debe exigir a quien realiza la actividad que pare de inmediato, con el aviso de que, si no, acudirá a los tribunales. Si el vecino sigue, puede demandarle con el visto bueno de la junta convocada para ello.

La ley permite actuar antes de la sentencia. Con la demanda, a la que se acompaña el requerimiento hecho al vecino de forma fehaciente y el certificado del acuerdo de la junta, el juez puede ordenar como medida cautelar "la cesación inmediata de la actividad prohibida, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia". Si la sentencia da la razón a la comunidad, puede imponer el cese definitivo y la indemnización de daños y perjuicios que proceda.

Cómo recurrir una prohibición

Al vecino que no está de acuerdo con la norma aprobada le queda el artículo 18 de la LPH. Puede impugnarla ante los tribunales si va contra la ley o los estatutos, si perjudica gravemente a la comunidad en beneficio de uno o varios propietarios, o si le causa un grave perjuicio que no tiene obligación de soportar o se aprobó con abuso de derecho.

Pueden recurrir quienes votaron en contra y lo hicieron constar en la junta, los ausentes y quienes fueron privados indebidamente de votar, siempre que estén al día de las deudas vencidas con la comunidad o las consignen en el juzgado. Recurrir no paraliza la norma, salvo que el juez la suspenda de forma cautelar. El plazo es de tres meses desde la junta, o de un año si el acuerdo va contra la ley o los estatutos; para quien no asistió, empieza a contar cuando se le comunica el acuerdo.