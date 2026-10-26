Renfe fija los servicios mínimos para la huelga de maquinistas del 29 de octubre: estos son los porcentajes

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido los servicios mínimos para la huelga de 24 horas convocada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) para este jueves, 29 de octubre, que afectará al personal de conducción del grupo Renfe en toda España. La convocatoria reducirá la oferta habitual de trenes en función del tipo de servicio y de las franjas horarias, con porcentajes diferentes para Cercanías, Media Distancia, Alta Velocidad y mercancías.

Los servicios de Cercanías tendrán una cobertura del 75% de la oferta habitual durante las horas punta y del 50% durante el resto de la jornada. Los porcentajes se aplicarán en tres franjas horarias, coincidentes con los periodos de mayor demanda de viajeros.

En concreto, los servicios mínimos serán del 75% entre las 06:00 y las 09:00 horas, de 13:30 a 15:30 y de 18:30 a 20:30. Fuera de esos intervalos, circulará el 50% de los trenes habituales.

La huelga está convocada durante 24 horas, desde las 00:01 hasta las 23:59 del jueves. Renfe ha asegurado que garantizará la circulación de los trenes incluidos en los servicios mínimos y ha recomendado a los viajeros planificar sus desplazamientos con antelación y consultar el estado del servicio antes de viajar.

En Cataluña, Rodalies contará con unos servicios mínimos específicos fijados por el Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat. Según la información facilitada por Renfe, la cobertura será del 66% en hora punta y del 33% durante el resto del día.

Media Distancia y AVE: estos son los servicios garantizados

En los trenes de Media Distancia, el Ministerio ha establecido una media del 65% de los servicios habituales. Este porcentaje determina la cobertura prevista para las conexiones ferroviarias de este tipo durante la jornada de huelga.

En Alta Velocidad y Larga Distancia, los servicios mínimos alcanzarán el 73% de las circulaciones habituales. Por tanto, la oferta de trenes de estos servicios también se verá reducida respecto a una jornada ordinaria.

En el transporte ferroviario de mercancías, los servicios mínimos se han fijado en el 26% del servicio programado.

Los porcentajes establecidos por Transportes no significan que todos los trenes vayan a circular con la misma distribución en cada línea. Los viajeros deberán comprobar la información correspondiente a su trayecto para conocer las posibles modificaciones.

Por qué convocan la huelga los maquinistas

Semaf ha convocado el paro al considerar que existen avances pendientes en las negociaciones con Renfe y otros organismos del sector ferroviario. El sindicato denuncia un bloqueo administrativo de acuerdos anteriores y reclama medidas relacionadas con la seguridad, las condiciones de trabajo y la fiabilidad del material rodante.

Entre sus principales reivindicaciones figuran la implantación de protocolos vinculantes ante alertas meteorológicas, una normativa clara para coordinar las comunicaciones en situaciones de riesgo y la aplicación efectiva de las interrupciones de los tiempos de conducción.

La organización también pide soluciones técnicas a los problemas de seguridad y fiabilidad de los trenes, así como el desbloqueo de los coeficientes reductores de la edad de jubilación de los maquinistas.

Además, reclama avances en la contratación de nuevos profesionales, la atención a los trabajadores después de un arrollamiento y la aplicación de acuerdos anteriores relacionados con la seguridad ferroviaria.

El sindicato sostiene que ha presentado propuestas en las distintas mesas de negociación, pero que la coordinación entre el Ministerio de Transportes, Renfe, Adif y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria ha dificultado la aplicación de los compromisos adquiridos.

Renfe rechaza las reivindicaciones y defiende su actuación

Renfe considera que las razones de la convocatoria exceden de sus competencias y sostiene que algunas de las demandas afectan a cuestiones que dependen de otras administraciones u organismos. Entre ellas, cita la normativa sobre tiempos de conducción y determinadas actuaciones de la Inspección de Trabajo.

La operadora también señala que las reivindicaciones planteadas por Semaf no están recogidas en el convenio colectivo que ambas partes firmaron el pasado mes de julio.

La compañía defiende que ya aplica medidas y acuerdos que el sindicato pretende extender al conjunto del sector ferroviario. Asimismo, sostiene que adopta medidas de seguridad ante situaciones de riesgo y condiciones meteorológicas adversas.

Renfe recuerda también el acuerdo firmado en febrero para reforzar el sistema ferroviario tras el accidente de Adamuz, suscrito igualmente por Semaf. Según la empresa, ha cumplido íntegramente los compromisos asumidos, tal como trasladó en las reuniones de seguimiento celebradas en abril, mayo y octubre.

Más de 1.200 contrataciones, según la compañía

En el marco de las medidas para reforzar la operativa y la seguridad ferroviarias, Renfe afirma que ha incorporado más de 1.200 nuevos trabajadores. También señala que ha reforzado los equipos de mantenimiento y puesto en marcha actuaciones dirigidas a mejorar la fiabilidad de los trenes y la calidad del servicio.

La empresa lamenta las molestias que la huelga pueda ocasionar a los viajeros y asegura que trabajará para reducir las afectaciones durante la jornada del jueves.

Los servicios mínimos garantizan una parte de las circulaciones habituales, aunque la disponibilidad concreta dependerá del tipo de tren y de la franja horaria. Por ello, Renfe recomienda consultar la información actualizada antes de iniciar cualquier desplazamiento.