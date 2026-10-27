El Frente Amplio exige que ninguna pensión esté por debajo del SMI y jubilación como máximo a los 65 años

El pasado sábado, dos miembros destacados del Frente Amplio, Ada Colau y Emilio Delgado, asistieron en Madrid a una manifestación por las pensiones, donde aprovecharon para hacer campaña y anunciar dos de sus "mínimos innegociables": que ninguna pensión esté por debajo del SMI y que la edad de jubilación se rebaje a los 65 años como máximo.

Así lo expresó la líder de este movimiento, Ada Colau: "Entonces, lo que queremos dejar muy claro hoy aquí, en esta manifestación, desde el Frente Amplio, es que vamos a ganar esas elecciones el 29 de noviembre no solo para mantener las pensiones, sino para subirlas, para ampliarlas, para subir esas pensiones tan bajas que hoy no permiten a tantos de nuestros abuelos y abuelas, madres y padres, llegar a final de mes después de décadas y décadas cotizando y contribuyendo al bien común. Estamos aquí, como digo, para aumentar esas pensiones, y concretamente con una propuesta muy clara y concreta que ponemos en el debate, pero que para nosotras es un punto mínimo innegociable".

Ninguna pensión por debajo del SMI y jubilación a los 65 años

"Y es que, si estamos subiendo el salario mínimo interprofesional porque todo el mundo reconoce que el coste de la vida no para de aumentar y que, por lo tanto, los salarios tienen que seguir aumentando, si sube el SMI, lo lógico es que las pensiones suban al mismo ritmo que el SMI. Por lo tanto, nuestra primera propuesta es que se vinculen las pensiones mínimas al SMI y que ninguna pensión esté por debajo de este. Esa es la primera medida de mínimos. Nuestra segunda propuesta es que se fije de manera clara y contundente que la jubilación sea, como máximo, a los 65 años. Como máximo a los 65 años. No puede ser que vaya más allá", afirmó Ada Colau.

"Hay margen para mejorar las pensiones"

Por su parte, Emilio Delgado, de Más Madrid, comenzó diciendo que "el sistema público de pensiones no solo es perfectamente sostenible, sino manifiestamente mejorable. Llevan cuarenta años dando la matraca con que es insostenible porque quieren hacer con las pensiones lo que ya han hecho con los servicios públicos allí donde gobiernan, que es desguazarlos y entregárselos a la iniciativa privada. España está un punto por debajo de la media de pensiones de la Unión Europea y tres puntos por debajo en contribución fiscal".

"Hay margen para mejorar las pensiones. El Fondo Monetario Internacional establecía el otro día que nuestra economía tendrá en 2031 una deuda inferior al 89%, y la AIReF reconoce que hoy gastamos un 12% del PIB en pensiones y que en 2050 gastaremos un 16%. Es decir, lo que nos están diciendo Feijóo y Abascal es que una economía muy potente, mucho más potente que la italiana, no va a ser capaz de hacer lo que hoy hace la Italia de Meloni. Esto es una burla, es un desprecio profundo hacia la gente que ha levantado este país, y no lo vamos a consentir. En España hay que redistribuir la riqueza, sí, pero no de los mayores a los más jóvenes ni a la inversa. Hay que redistribuirla desde los que más tienen hacia los que menos", explicó el cabeza de lista del Frente Amplio por Madrid.

Estas palabras sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones se produjeron la misma semana en que el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros un préstamo de 10.000 millones de euros del Estado a la Seguridad Social para poder hacer frente a la paga extra de las pensiones de noviembre, como hemos contado aquí.