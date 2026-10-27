El Gobierno acaba de publicar en el BOE una orden ministerial que entrará en vigor este miércoles y que obligará a cambiar todos los contadores analógicos de gas de las viviendas y comercios españoles. Según afirma el Ministerio de Transición Ecológica en un comunicado, el cambio de contadores analógicos a contadores inteligentes permitirá reducir el consumo de gas natural y las emisiones de dióxido de carbono. Apuntan a un ahorro de hasta 800 millones de euros durante los 25 primeros años de vida útil de los nuevos equipos que atribuyen a una reducción del consumo de gas natural de entre el 1,8% y el 5% gracias a los datos que proporcionarán los nuevos aparatos.

El Gobierno da a las compañías distribuidoras de gas natural un plazo de diez años -hasta 2036- para sustituir progresivamente y de forma gratuita unos ocho millones de contadores analógicos por contadores inteligentes e integrarlos en sus sistemas de telegestión. Según el Ministerio, los actuales contadores analógicos deben reemplazarse al cumplir 20 años de vida útil, una circunstancia que se producirá en el 82% de los casos antes de 2033.

En la actualidad, más del 90% del parque de contadores opera en régimen de alquiler, con un precio regulado para todo el territorio nacional que contempla los costes de adquisición, instalación y operación.

El calendario de la sustitución

El plan de implantación diseñado para los puntos de suministro con consumos anuales inferiores a 50.000 kilovatios hora (kWh) -hogares y pymes- establece cuatro momentos desde la entrada en vigor de la orden:

A los tres años desde la entrada en vigor de la norma las distribuidoras deberán haber sustituido y conectado a su sistema de telegestión al menos el 20% del parque instalado.

A los cinco años, el despliegue deberá alcanzar como mínimo el 50% de los contadores.

A los siete años, la implantación tendrá que cubrir al menos el 80%, y a los diez años, en 2036, deberá estar culminado el proceso de sustitución para la totalidad del parque.

A partir de esa fecha, sólo se permitirá mantener sin renovar hasta un 2% de los equipos por causas justificadas no imputables a la empresa, circunstancia que deberá autorizar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Asimismo, la normativa fija que las compañías titulares de la red deberán implantar sistemas de telemedida en los 70.000 puntos de suministro con consumos de entre 50.000 kWh y 5 gigavatios hora (GWh). Este segmento seguirá un calendario escalonado con metas del 50% a los cinco años, del 80% a los siete años y del 100% al cumplirse la década, con la misma salvedad del 2% por causas justificadas.

Por otra parte, a los seis meses de la entrada en vigor de esta orden, los contadores en alquiler que se instalen en interiores o zonas de difícil acceso por altas, averías o fraudes deberán ser inteligentes, plazo que se amplía a un año para el resto de suministros de hasta 50.000 kWh y para los de entre 50.000 kWh y 5 GWh.

Para los consumidores, este cambio masivo no supondrá un coste salvo en los casos en que resulte estrictamente necesario acometer una modificación sustancial de la instalación interior por incumplimientos normativos de seguridad.

Por otro lado, las distribuidoras sólo podrán aplicar la nueva tarifa de alquiler cuando el contador esté plenamente integrado en el sistema de telegestión y el usuario disponga de acceso a sus datos.

Para realizar el cambio, la distribuidora avisará al titular del suministro con un mínimo de tres meses de antelación, detallando las características del equipo, el precio del alquiler y la posibilidad de optar por un contador en propiedad.

El porqué del cambio

Desde la patronal, la Asociación Española del Gas (Sedigas) señala que los nuevos contadores permitirán lecturas remotas, menor dependencia de las estimaciones y acceso a datos diarios para conocer mejor cómo y cuándo se consume gas. Creen que los cambios facilitarán una gestión más eficiente de la energía y una relación más transparente con el suministro, que conllevará menos reclamaciones. "El valor de esta transformación está en el servicio que recibe el consumidor. Disponer de información más precisa sobre su consumo le ayudará a identificar oportunidades de ahorro y a tomar decisiones con mayor conocimiento. La aprobación del plan permite al sector organizar el despliegue y trasladar estas mejoras a hogares y negocios", señala Joan Batalla, presidente del colectivo.

Está previsto que los consumidores podrán consultar de forma gratuita, desde una página web y una aplicación móvil, su consumo diario de los últimos 24 meses (o desde el inicio del contrato, si es más reciente), con un desfase máximo de tres días, lo que a su juicio permitirá comparar consumos y facilitar el ahorro. La plataforma deberá estar operativa en el plazo máximo de un año y el acceso programático a los dos años.

Por otro lado, la lectura remota reducirá la necesidad de acceder a viviendas o locales para recoger los datos del contador.