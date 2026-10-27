El nefasto legado de Sánchez: España ya es el quinto país de la UE con mayor pobreza

La economía española acumula años de crecimiento, el Gobierno de Pedro Sánchez presume de sus récords de empleo y el gasto público ha alcanzado máximos históricos. Sin embargo, el bienestar de los hogares más vulnerables no ha experimentado una mejora comparable a la registrada en el resto de Europa. Así lo revela un nuevo informe de Funcas, que sitúa a España como el quinto país de la Unión Europea con mayor tasa de carencia material y social severa. En 2015, nuestro país ocupaba el decimoquinto puesto de esa misma clasificación. Es decir, en apenas una década, España ha empeorado diez posiciones en una de las estadísticas que mejor reflejan las dificultades económicas que afrontan los hogares.

El estudio, titulado La carencia material y social severa: una nueva revisión de las ventajas relativas de los jubilados y las desventajas de los hogares con hijos, ofrece una comparación especialmente reveladora. En 2015, el 7,4% de los españoles sufría privación material y social severa, frente al 9,7% registrado en el conjunto de la UE. Una década después, la tasa española alcanza el 8,1%, mientras que la media comunitaria ha descendido hasta el 6,3%.

Dicho de otra forma, mientras Europa ha logrado reducir este problema en 3,4 puntos porcentuales, equivalentes a una caída del 35%, España ha experimentado un incremento de siete décimas, cercano al 9,5%. Nuestro país ha pasado de situarse 2,3 puntos por debajo de la media europea a registrar una tasa que supera en 1,8 puntos el promedio comunitario.

Conviene entender qué mide exactamente esta estadística. A diferencia de los indicadores de pobreza relativa, que establecen umbrales de renta en función del nivel de ingresos de la población, la carencia material y social severa identifica situaciones de privación económica concretas. Para entrar en esta categoría es necesario acumular al menos siete dificultades de una lista de trece, que incluye aspectos como la imposibilidad de afrontar determinados gastos imprevistos, disfrutar de vacaciones, mantener una temperatura adecuada en la vivienda, sustituir ropa deteriorada o participar en actividades sociales. Por tanto, no estamos hablando simplemente de una determinada posición en la distribución de ingresos, sino de limitaciones materiales que condicionan directamente la vida cotidiana de millones de ciudadanos.

La anomalía española resulta aún más llamativa cuando se compara con las principales economías europeas. En 2025, Alemania presenta una tasa de carencia severa del 5,6%, Italia registra un 5,2% y Francia se sitúa en el 7%. Portugal, nuestro vecino peninsular, apenas alcanza el 4,3%, prácticamente la mitad del porcentaje español. La comparación histórica es especialmente significativa: en 2015, Portugal sufría una tasa del 10,9%, más de tres puntos superior a la española, pero diez años después ha logrado reducirla en 6,6 puntos porcentuales, mientras que España se ha movido en sentido contrario. Italia también ofrece un contraste significativo, puesto que ha pasado del 12,1% al 5,2%. España, en cambio, permanece entre los países europeos donde la mejora del bienestar material de los hogares más desfavorecidos resulta más limitada.

De hecho, solamente cuatro países de la Unión Europea presentan ahora tasas de carencia material y social severa superiores a la española: Rumanía, con un 16,8%; Bulgaria, con un 15%; Grecia, con un 14,9%; y Hungría, con un 8,5%. España comparte así los puestos de cabeza de esta clasificación con economías que presentan estructuras productivas y niveles de renta muy distintos. Entretanto, países como Polonia, Croacia, Chequia o Eslovenia han conseguido situar sus tasas entre el 1,9% y el 2,6%.

El resultado retrata una convergencia europea hacia niveles más bajos de privación de la que España apenas se ha beneficiado. El contraste no reside solamente en que nuestro país mantenga una tasa elevada, sino en que buena parte del continente ha experimentado una mejoría sustancial que aquí no se ha materializado.

Todo ello sucede en paralelo a una expansión extraordinaria del tamaño presupuestario de las Administraciones Públicas. Según los datos de contabilidad nacional de Eurostat y la Intervención General de la Administración del Estado, el gasto público español ascendía a 503.193 millones de euros en 2018, año de llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. En 2025, esa cifra había escalado hasta los 764.884 millones.

Por tanto, el sector público español desembolsa ahora cerca de 261.700 millones de euros adicionales cada año, lo que supone un incremento acumulado del 52% en términos nominales. Aunque una parte de ese aumento responde a la inflación, al crecimiento económico y a otros factores, las cifras ponen de manifiesto la magnitud de la expansión presupuestaria registrada bajo los gobiernos socialistas.

El contraste entre ambas tendencias plantea una pregunta relevante sobre los resultados de las políticas públicas. España dispone de un volumen de recursos públicos muy superior al de 2018, pero mantiene una tasa de carencia material y social severa que sigue rondando el 8%. En aquel año, el indicador se situaba en el 8,7%, de modo que desde entonces se ha producido una reducción de seis décimas, insuficiente para aproximarse a los niveles actuales de nuestros principales socios europeos.

La comparación entre 2015 y 2025 abarca gobiernos de distinto signo y no permite atribuir toda la evolución a una sola etapa política. Sin embargo, los años de expansión presupuestaria de Sánchez tampoco han servido para corregir de manera sustancial el problema estructural que refleja esta estadística. Más gasto público no se ha traducido automáticamente en una reducción significativa de las privaciones de los hogares españoles.