El PSOE pide dinero a sus votantes para pagar la campaña del 29-N

Con motivo de las elecciones generales del 29 de noviembre, el PSOE ha lanzado entre su electorado una campaña de microcréditos para financiar su campaña de cara a dichos comicios. Como aliciente para que sus simpatizantes le presten dinero, ha prometido devolver lo prestado con un interés del 3,75%. En la siguiente publicación de la cuenta oficial del PSOE en X podemos ver el anuncio:

🗓️ El 29N decidimos si seguimos avanzando o volvemos a los recortes. Apoya con un microcrédito electoral: recupera tu inversión con un 3,75% de interés y ayúdanos a construir un país de derechos y oportunidades. ¡#LaFuerzaDeLaGente lo hace posible! ✊🏻 Participa ya:… pic.twitter.com/3LVSgMItPb — PSOE (@PSOE) October 27, 2026

"El 29N decidimos si seguimos avanzando o volvemos a los recortes. Apoya con un microcrédito electoral: recupera tu inversión con un 3,75% de interés y ayúdanos a construir un país de derechos y oportunidades. ¡#LaFuerzaDeLaGente lo hace posible!".

El mensaje va acompañado de un enlace a la página web que el partido ha creado para la ocasión. Si accedemos a ella, nos encontramos con lo siguiente:

"Compañera, compañero: El próximo 29 de noviembre decidimos qué país queremos seguir construyendo. Elegimos entre continuar avanzando en derechos, empleo, igualdad y acceso a la vivienda, o dar pasos atrás. Para seguir impulsando este proyecto necesitamos tu apoyo. Por ello, te invitamos a colaborar en la financiación de la campaña a través de los microcréditos electorales. Los microcréditos no son donaciones y tu esfuerzo tiene recompensa: las cantidades prestadas serán devueltas junto con los intereses generados, en esta ocasión se ha incrementado a un 3,75% anual. Contamos contigo para seguir construyendo una España más justa, más fuerte y con más oportunidades para todos y todas. Gracias por tu compromiso y apoyo".

Un préstamo de entre 200 y 10.000 euros

Si avanzamos en el proceso de participación, vemos que la cantidad mínima que se puede prestar al PSOE es de 200 euros, y la máxima, de 10.000. Los importes están fijados de antemano, por lo que no se puede elegir libremente cuánto prestar.

Conviene recordar que el PSOE ya lanzó una campaña de microcréditos entre sus votantes para las elecciones generales del 23 de julio de 2023, aunque en aquella ocasión la rentabilidad ofrecida fue del 3,5%, tal y como contamos aquí. Entonces, el propio partido presumió de haber recaudado más de 6 millones de euros mediante esta fórmula.

Una rentabilidad por encima del tipo oficial del BCE

En 2023, el PSOE ofrecía un 3,5% de rentabilidad, medio punto por debajo del tipo oficial del Banco Central Europeo, que estaba en el 4%. En esta ocasión, en cambio, ofrece un 3,75%, mientras que el tipo oficial se sitúa en el 2,65%. Es decir, el partido paga ahora 1,1 puntos más que el precio oficial del dinero.

En cualquier caso, vemos cómo el partido del Gobierno pide dinero a sus votantes y simpatizantes para pagar la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, con la esperanza de revalidar el poder. El dinero, previsiblemente, se devolverá a sus prestamistas cuando el partido cobre la subvención electoral que le corresponda, que se calcula en función de los escaños obtenidos en el Congreso y el Senado y de los votos recibidos.