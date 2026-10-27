El tipo medio de las hipotecas sube al 3,08%, el más alto desde enero del año pasado

El tipo de interés medio de las hipotecas sobre viviendas subió en agosto hasta el 3,08 %, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El mercado hipotecario español vuelve a coger impulso. Tras el paréntesis registrado en el mes de julio, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas se elevó en agosto hasta las 33.841 operaciones, lo que supone un incremento interanual del 2,3 %, según los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato más significativo del informe radica en la cuantía de los préstamos. El importe medio de las hipotecas sobre vivienda escaló un 7,7 % en tasa anual hasta situarse en los 181.285 euros, marcando así el máximo de la serie histórica. Este incremento refleja cómo la subida del precio de la vivienda sigue trasladándose con dureza al volumen de crédito necesario para acceder a un inmueble. Si se analiza el conjunto de fincas inscritas en los registros de la propiedad, el importe medio avanzó aún más, con un repunte del 9 %.

En el apartado de las condiciones financieras, el tipo de interés medio para el total de las hipotecas sobre viviendas se situó en el 3,08 %, con un plazo medio de amortización de 26 años. Al inicio del préstamo, el interés medio fue del 2,95 % para las operaciones a tipo variable y del 3,16 % para las firmadas a tipo fijo. En este contexto, los compradores continúan buscando la máxima protección frente a la volatilidad del mercado interbancario, de modo que las hipotecas a tipo fijo volvieron a imponerse con rotundidad al representar el 64,1 % del total de las operaciones, mientras que las de tipo variable se quedaron en el 35,9 % restante.

Por su parte, las modificaciones de condiciones inscritas en los registros de la propiedad registraron un incremento anual del 10,7 %, alcanzando las 8.909 operaciones. El propio INE destaca que el 84,0 % de estos cambios tuvieron como objetivo principal ajustar los tipos de interés. Dentro de estas reestructuraciones, las subrogaciones al deudor, que implican un cambio de titular, experimentaron un fuerte repunte del 95,0 %. En cambio, las novaciones o pactos dentro de la misma entidad se redujeron un 18,8 % y las subrogaciones al acreedor para cambiar de banco cayeron un 2,7 %.

Por último, la evolución del crédito hipotecario mostró una marcada disparidad geográfica durante el mes de agosto. Las comunidades autonómicas que lideraron los incrementos en la tasa de variación anual fueron Extremadura, con un repunte del 41,8 %; la Comunidad Foral de Navarra, con un 23,2 %, y la Comunidad Valenciana, con un 11,8 %. En el otro extremo de la tabla, las caídas más acusadas en la firma de préstamos sobre viviendas se registraron en La Rioja, con un descenso del 27,7 %; Baleares, con un 21,8 %, y la Comunidad de Madrid, con un retroceso del 5,8 %.