Fracasa la regularización de Sánchez: el olivar cordobés se queda sin temporeros

El sector del olivar en Córdoba atraviesa una situación delicada en los últimos tiempos, ya que a las adversas condiciones climáticas de calor y falta de lluvia se han sumado los bajos precios a los que se está pagando el kilo de aceite de oliva y la falta de trabajadores para recoger la cosecha, hasta el punto de que son muchos los agricultores que se plantean no recogerla para tratar así de minimizar las pérdidas.

Para conocer qué está pasando con el olivar en Córdoba, desde Libre Mercado hemos hablado con la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía (UPA), cuyo secretario general en Córdoba, Francisco Moreno, nos ha explicado que "la situación es realmente preocupante, sobre todo por el precio del aceite de oliva, que ya viene siendo muy bajo sin que haya ninguna razón objetiva para que esté así. Venimos de una campaña, la pasada, en la que al final hubo menos producción de la que se había calculado en un principio".

"Se había calculado una producción de 1,37 millones de toneladas para todo el país y al final fueron 1,3 millones. El precio puede andar en torno a los 3,2 o 3,3 euros el kilo. Es verdad que este año va a haber una campaña mayor que las anteriores, pero tampoco va a ser excepcional, y estamos prácticamente seguros de que será menor de lo que se ha calculado. Se han estimado 1,6 millones de toneladas para toda España, pero con los calores que hemos tenido y la falta de lluvia creemos que no se va a alcanzar esa cantidad", señala Francisco Moreno.

Falta mano de obra

Sobre la falta de mano de obra, nos indican que "es algo que viene pasando desde hace ya varias campañas. Este año, si cabe, todavía más, porque, como hay más cosecha, se necesitan más jornales. El problema es que mucha gente prefiere trabajar en cualquier sitio que no sea el campo. Optan por el sector servicios, la industria, la construcción o cualquier otra cosa, porque ya sabemos que trabajar en el campo es un trabajo penoso. Trabajar a la intemperie y en estas campiñas nuestras, con terrenos muy pendientes, no es lo mismo. Si hace frío o calor, la gente prefiere buscar otros trabajos, lógicamente".

"En este sentido, el año pasado ya conseguimos poner en marcha una experiencia piloto en la que traemos a trabajadores que ya están en España bajo el sistema de protección internacional, que tienen papeles y que están dispuestos a trabajar. El año pasado vinieron unos 10 trabajadores y este año vamos a traer a unos 30", nos dicen desde UPA Córdoba.

La regularización masiva de inmigrantes no ha tenido efecto

Esta situación que nos describen choca un poco con las promesas del Gobierno de Pedro Sánchez en torno a la regularización de más de un millón de inmigrantes llevada a cabo en los últimos meses. Sin ir más lejos, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, defendió esta medida asegurando que "nos hace falta gente que nos ayude en determinados sectores, y particularmente en la agricultura. Pensemos, por ejemplo, en las dos últimas campañas del olivar, en las que muchos empresarios me han trasladado la dificultad de encontrar personas para completarlas".

Por último, en cuanto a lo que se está pagando por jornada en los olivares cordobeses, aseguran que "todos están cobrando por encima del convenio del campo, más que nada porque, si no, no van a trabajar, ya que, como digo, es un trabajo penoso. El convenio del campo está establecido en torno a 50 euros, más o menos, y aquí se están pagando entre 60 y 70 euros por ocho horas de trabajo" (entre 7,5 y 8,75 euros por hora).

Así pues, vemos que la regularización masiva de 1,17 millones de inmigrantes irregulares, que el Gobierno justificó, entre otras cosas, por la necesidad de mano de obra en el olivar, no ha servido para suplir la falta de trabajadores en un sector que, además, denuncia unos precios que no llegan a cubrir los costes de producción.