Francia se asoma al abismo: se hunde la confianza de las familias

La economía francesa no da más de sí y, pese a las promesas de la socialdemocracia, es necesaria una profunda reforma de las cuentas públicas, sobre todo con el fin de recortar un gasto público que está disparado. Precisamente, este es uno de los factores que, aparentemente, ha motivado la oleada de manifestaciones, disturbios y violencia en el país.

En cualquier caso, las familias francesas son conscientes de que el futuro que le espera a su economía no es nada halagüeño. Así lo refleja el último indicador mensual del Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos de Francia (Insee) sobre la confianza de los hogares y los consumidores, que según el organismo se ha deteriorado "drásticamente" este mes de octubre.

Cae la confianza de los franceses

Francia afronta el deterioro de una economía lastrada por la losa del gasto y la deuda pública. En este contexto, según confirma el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos de Francia (Insee), las familias comienzan a darse cuenta de lo que les espera. Y es que el aumento del temor al desempleo, las expectativas de nuevas subidas de precios y las dudas sobre la capacidad de ahorro están lastrando el ánimo de las familias, que también se muestran cada vez más reacias a realizar grandes compras.

Concretamente, la confianza de los hogares franceses ha caído en octubre hasta su nivel más bajo desde junio de 2013, en un contexto marcado por el empeoramiento de las expectativas económicas, el aumento de los temores al desempleo y la preocupación por la evolución de los precios. De esta forma, el indicador mensual del Insee refleja un deterioro generalizado de la percepción de los consumidores sobre su situación financiera y la economía del país.

Como podemos ver a continuación, este índice se ha situado en los 80 puntos, frente a los 85 de septiembre. Por tanto, la cifra queda muy por debajo de su promedio histórico de 100 puntos, calculado para el periodo comprendido entre enero de 1987 y diciembre de 2025.

Insee

Del mismo modo, la encuesta muestra un deterioro de la opinión de los hogares sobre su situación financiera personal, tanto en relación con los últimos meses como respecto a sus perspectivas de futuro. De hecho, esta evolución también se refleja en las decisiones de consumo. Así, durante octubre ha disminuido la proporción de hogares que considera que el momento actual es favorable para realizar compras importantes, una señal del retroceso de la confianza de los consumidores en su capacidad económica.

Lo cierto es que la percepción de la situación financiera condiciona las decisiones de gasto de las familias, especialmente cuando se trata de desembolsos de mayor cuantía. En consecuencia, el indicador recoge las respuestas de los hogares sobre su situación y sus expectativas, aunque no mide directamente el volumen de consumo ni permite determinar por sí solo cómo evolucionará el gasto en los próximos meses.

Insee

La encuesta también refleja un nuevo retroceso de la proporción de franceses que considera que ahorrar es una buena idea. A esta evolución se suma el empeoramiento de las expectativas sobre la capacidad de ahorro de los hogares durante los próximos meses.

El deterioro afecta, por tanto, a dos aspectos distintos: la valoración actual del ahorro y las posibilidades que las familias creen que tendrán para reservar una parte de sus ingresos en el futuro. Con todo, esta evolución se produce al mismo tiempo que empeora la percepción de la situación financiera personal.

Desempleo e inflación

Cabe destacar que otro de los elementos que recoge la encuesta es el incremento de la preocupación por el empleo. Así, en octubre los hogares franceses han mostrado un mayor temor al desempleo, en línea con el deterioro de sus expectativas económicas.

Además, el informe detalla también que la proporción de hogares que considera que los precios han aumentado durante los últimos doce meses ha vuelto a crecer de forma significativa. Asimismo, también ha aumentado el porcentaje de consumidores que espera nuevas subidas durante los próximos doce meses.