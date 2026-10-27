Helen Muntión, profesora de economía, sobre la nómina: "Cuando te dicen 24.000 euros no son 2.000 al mes"

La educación financiera y el emprendimiento han adquirido un papel relevante en la formación de los jóvenes, más allá de los contenidos académicos tradicionales. Así lo ha defendido Helen Muntión Vilaró, directora de programas de alto rendimiento, estrategia educativa y desarrollo del talento del Colegio Orvalle, durante una entrevista con Luis F. Quintero en el programa Con Ánimo de Lucro, de esRadio. La docente, que ha colaborado con la fundación Junior Achievement, ha destacado la importancia de acercar a los estudiantes a situaciones reales y proporcionarles herramientas para identificar problemas, plantear soluciones y defender sus propias ideas.

Durante la entrevista, Muntión ha defendido que la economía no debe reservarse a quienes deciden estudiar una carrera relacionada con esta materia. "Son cosas muy cercanas a ellas, es cultura básica", ha explicado al referirse a sus alumnas y a la necesidad de prepararlas para decisiones que tendrán que afrontar en su vida adulta.

Así, entre los conocimientos que ha considerado necesarios figuran la interpretación de una nómina, la negociación salarial, las hipotecas y el coste de oportunidad. La profesora ha recordado que los jóvenes deben comprender qué significa una oferta salarial expresada en términos anuales y por qué esa cantidad no equivale necesariamente al dinero que recibirán cada mes.

La formación económica también ha tenido, en su opinión, una dimensión ciudadana. Durante la entrevista, Muntión ha señalado que los jóvenes necesitan herramientas para analizar la realidad y desarrollar un criterio propio ante las decisiones que afectan a la sociedad. A su juicio, comprender conceptos económicos ha contribuido a formar personas más responsables y capaces de valorar la información que reciben.

Asimismo, la profesora ha desarrollado parte de su trabajo mediante programas de Junior Achievement, una organización que promueve la educación emprendedora y financiera. Entre las iniciativas en las que ha participado figuran Miniempresas y Female Talent, orientadas a trabajar distintas competencias entre los estudiantes.

Muntión ha explicado que su acercamiento a la fundación comenzó cuando todavía procedía del mundo empresarial y de la banca y empezó a interesarse por la educación. Conoció el programa Miniempresas, que ha propuesto a los alumnos identificar problemas, desarrollar soluciones y presentar sus proyectos, y decidió incorporarlo a su actividad docente.

La metodología ha permitido que los estudiantes asuman un papel protagonista en su aprendizaje. En lugar de limitarse a completar ejercicios propuestos por el profesor, han tenido que tomar decisiones, organizarse y responsabilizarse de sus iniciativas. "Cuando ellos toman el timón y ven que son ellos los que pueden hacer las cosas, se responsabilizan", ha explicado. De hecho, para la docente, esa implicación ha favorecido que los alumnos encuentren una motivación propia y comprendan la utilidad de lo que están aprendiendo.

Otro de los aspectos que ha destacado la docente ha sido la participación de profesionales externos en los programas educativos. Según ha explicado, Junior Achievement ha facilitado recursos, metodologías y contacto con especialistas que han aportado conocimientos prácticos desde su experiencia laboral.

En los proyectos de Miniempresas, las alumnas han podido recibir comentarios sobre sus presentaciones de profesionales con experiencia en decisiones de inversión. En las clases de Economía, también han conocido conceptos relacionados con los seguros de la mano de trabajadores del sector.

Muntión ha considerado que esta colaboración ha complementado la enseñanza del profesor y ha permitido a los estudiantes enfrentarse a otras formas de explicar y analizar la realidad profesional. Además, ha defendido que estas iniciativas no son exclusivas de los centros privados. Aunque trabaja en el Colegio Orvalle, ha sostenido que la participación depende en buena medida de la implicación de los docentes y ha recordado que los programas de Junior Achievement están abiertos a centros de distintos tipos.

Así las cosas, al comparar las primeras promociones con las actuales, Muntión ha observado que las alumnas han llegado mejor preparadas en determinadas competencias y han mostrado una mayor destreza en el entorno digital. También ha relacionado esa evolución con los cambios metodológicos introducidos en los centros educativos.

En el Colegio Orvalle se ha aplicado la metodología del Bachillerato Internacional, que presta atención a habilidades como la indagación, la investigación y el pensamiento crítico. La docente también ha percibido cambios entre las antiguas alumnas que han participado en estos programas. Según ha relatado, algunas le han trasladado que ahora analizan con mayor atención los balances y otros documentos y que han aprendido a desconfiar de la información que no les encaja, aunque todavía no sepan identificar con precisión el problema.

Asimismo, ha destacado una mayor disposición a detenerse y reflexionar antes de tomar decisiones. De esta forma, la profesora ha animado a otros profesores a participar en estas iniciativas, aunque ha reconocido que incorporarlas a la programación académica exige organización. A su juicio, el esfuerzo ha merecido la pena por las competencias que adquieren los estudiantes y por la posibilidad de trasladar lo aprendido a otras asignaturas.