Catástrofe en la EPA: se hunde el empleo privado en España en el tercer trimestre

Los datos del mercado laboral siguen siendo muy malos, pese a que el Gobierno trate de venderlos de otra manera: se destruye empleo privado; sólo se mantiene en pie el público; la calidad del empleo es mala; el paro sube; y los hogares con todos sus miembros en paro suben y bajan los que tienen todos sus miembros ocupados. Es la confirmación de la tendencia del deterioro del mercado laboral.

Los ocupados aumentan en 73.600 personas en el trimestre, pero es un crecimiento de empleo pobre en comparación con los terceros trimestres de los últimos años. De hecho, es la peor variación intertrimestral de un IIITR de los últimos siete años y el segundo peor registro de los últimos trece ejercicios. Se comporta un 37,84% peor que el año pasado.

Sólo sube la ocupación en el sector servicios, en 235.600 personas, pero se destruye empleo en el resto de sectores: agricultura (-58.300), industria (-54.400) y construcción (-49.300).

Además, se perdieron 15.500 autónomos en el trimestre y ese empleo que se crea intertrimestralmente no es debido a la actividad económica, sino al empleo público (+89.900), ya que el empleo en el sector privado se destruye, disminuyendo en 16.300 personas. Así, el empleo público sobrepasa los 3,7 millones de empleados públicos, alterando de manera artificial la evolución del mercado laboral e introduciendo más presión sobre el gasto público.

El empleo masculino sube en 26.800 personas y el femenino en 46.800 personas en términos intertrimestrales. No mejora la calidad del empleo, pues el número de contratos indefinidos aumenta en 22.100 personas -pese al artificio obligado de la nueva normativa laboral sobre los fijos-discontinuos- y el temporal sube más, en 68.000 personas en términos intertrimestrales. Por su parte, en términos interanuales crece el número de ocupados en 465.500 personas, pero también es un registro malo, pues el peor de un IIITR de los últimos seis ejercicios.

De hecho, el aumento interanual de ocupados es 17,48% menor que el del mismo trimestre del año anterior. El paro subió en 95.900 personas en términos intertrimestrales. Es el peor dato de un IIITR de los últimos siete ejercicios y el segundo peor de los últimos catorce.

Sube el paro en 55.700 hombres y sube en 40.300 mujeres en términos trimestrales. La tasa de paro aumenta 31 centésimas, hasta el 10,19% de la población activa. Sube el paro intertrimestralmente en todos los sectores: en servicios (lo hace en 54.800 personas; agricultura (+18.800); industria (+14.300); y construcción (+4.900)..

En términos interanuales, es el peor de los últimos seis años en un IIITR, al bajar sólo en 21.900 parados. Es también el segundo peor registro de un IIITR de los últimos trece ejercicios.

La población activa crece en 169.500 personas en el trimestre, que es el tercer peor dato de los últimos siete ejercicios. En términos interanuales crece en 443.500 personas. Así, la tasa de actividad sube 22 centésimas y se queda en el 59,52% de la población en edad de trabajar. Por tanto, siempre es una buena noticia que suba el empleo, pero realmente no sube, sino que el empleo privado se destruye y sólo crece la ocupación debido al incremento del empleo público. Además, el comportamiento del empleo es uno de los peores de los últimos ejercicios, al igual que el del paro y la actividad. Son registros muy débiles..

La calidad del empleo no es buena, pese al artificio de los fijos-discontinuos, pues del aumento del empleo de asalariados, crecen más los temporales que los indefinidos. Los hogares con todos sus miembros activos en paro sube en 21.800 en términos intertrimestrales y los que tenían a todos sus miembros activos ocupados disminuyeron en 47.600 en términos intertrimestrales. Urge realizar reformas que agilicen el mercado de trabajo y permitan una verdadera creación de empleo, más allá de los datos estacionales, en lugar de poner trabas y asfixiar a impuestos a los ciudadanos, especialmente a los autónomos (que han disminuido en 15.500 en el trimestre).

Profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, del CES Cardenal Cisneros y Director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria.