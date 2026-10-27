La familia okupa de Vitoria cobraba 2.454 euros al mes en ayudas y se fue de vacaciones a Marruecos

Un desahucio que se produjo el pasado viernes en Vitoria provocó nuevos disturbios y una acampada frente al inmueble que iba a ser desalojado. De este modo, tal y como publicamos en Libre Mercado, según la Ertzaintza dos personas fueron detenidas, aunque el Sindicato Socialista de Vivienda indicaba que el número de detenidos ascendía a cuatro personas.

Asimismo, en Libertad Digital detallamos también que, de acuerdo con la prensa local, y pese a la habitual retórica de la izquierda en relación a los desahucios y la okupación, el propietario de este inmueble había sido reconocido como vulnerable social y económicamente. De hecho, en los últimos cinco años había tenido que vivir con su familia en tres habitaciones de alquiler diferentes.

Se fueron de viaje a Marruecos

El pasado viernes se produjo el desalojo de un inmueble que había sido okupado en el número 28 de la avenida de Los Huetos de la capital alavesa. Según explicamos en Libertad Digital, la relación entre el propietario y la familia arrendataria comenzó en 2018, cuando firmaron un contrato de alquiler por tres años con una renta mensual de 600 euros.

Sin embargo, en 2019, cuando el propietario comunicó a los inquilinos que no renovaría el contrato porque necesitaba recuperar el inmueble para uso personal, éstos se negaron a abandonar la casa. De esta forma, desde el año 2021 el propietario había mantenido un litigio para lograr recuperar su vivienda.

En este sentido, no sólo se ha conocido la situación de vulnerabilidad del propietario de la casa, sino que también ha trascendido que la familia okupa, procedente de Marruecos, recibía en ayudas más de 2.000 euros al mes. Concretamente, según la información publicada por El Correo, la familia desalojada —que tenía seis menores a su cargo— percibía 2.454,18 euros mensuales en distintas prestaciones públicas, a los que se sumaban ayudas de emergencia y el apoyo del Banco de Alimentos.

Asimismo, la familia rechazó también la alternativa de alojamiento temporal ofrecida por los servicios sociales. Precisamente, según este mismo medido, estos son los motivos por el cual el Ayuntamiento de Vitoria ha descartado adjudicarle una vivienda de forma extraordinaria, si bien mantiene la posibilidad de valorar una acogida de urgencia si se produce una situación de necesidad extrema.

En este sentido, en un informe elaborado por el Ayuntamiento de Vitoria, al que ha tenido acceso El Correo, los técnicos consideran que el caso no responde a una emergencia sobrevenida, puesto que la familia conocía desde octubre de 2019 que el propietario no iba a renovar el alquiler porque necesitaba recuperar la vivienda para uso personal.

Con todo, el informe municipal recoge también un viaje de la familia a su país de origen durante el verano de 2026. Según la información publicada por El Correo, la estancia se prolongó durante 38 días y tuvo consecuencias sobre una de las prestaciones que recibía la unidad familiar. Al respecto, el documento cifra en 354,74 euros la penalización aplicada a su prestación como consecuencia de ese viaje. Y es que los técnicos municipales también señalan que la ausencia interrumpió la búsqueda activa de empleo y vivienda.