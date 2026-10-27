Óscar Puente promete un SMI cercano a 2.000 euros si sigue gobernando el PSOE

Óscar Puente también tiene planes para el SMI. El ministro de Transportes aseguró ayer en un acto de Nueva Economía Fórum, y en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, que si sigue gobernando el PSOE, el SMI se acercará a los 2.000 euros mensuales.

"Yo veo un país dentro de 4 años con un salario mínimo más cerca de los 2.000 euros que de los 1.000 si gobernamos nosotros. En eso estamos centrados", aseguró Puente. La propuesta supondría elevar el SMI desde los 1.221 euros brutos mensuales actuales, en 14 pagas, hasta una cifra casi un 64% superior, lo que comprometería la viabilidad de una larga lista de empresas en España.

Actualmente, el Gobierno ha asegurado que subirá en 2027 este sueldo artificial, aunque todavía no ha dado una cifra concreta. A principios de este mes, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presidió la primera reunión de la comisión asesora que elaborará el informe para fijar el SMI el año que viene. Fuentes del Ministerio de Trabajo explicaron que la intención es acelerar los plazos para poder dejar lista la subida y recordaron que el Gobierno tiene plena potestad para elevar el SMI incluso en funciones.

Hay que recordar que actualmente el SMI se sitúa en 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, es decir, 1.424,5 euros en 12 pagas, tras haber subido un 3,1% respecto al anterior. De producirse una subida similar, estaríamos hablando de unos 37 euros más al mes y unos 513 euros más al año. Los sindicatos reclaman que el SMI esté por encima de los 1.300 euros.

Golpe a las empresas españolas

Y es que, como ya hemos publicado en Libre Mercado en numerosas ocasiones, elevar obligatoriamente el coste laboral puede terminar trasladándose a los precios, reduciendo los márgenes empresariales o frenando la creación de puestos de trabajo.

Además, hay que tener en cuenta que los trabajadores que ya tienen un empleo pueden beneficiarse de una subida del salario mínimo, pero quienes buscan su primer trabajo o cuentan con poca experiencia pueden encontrar más dificultades para acceder al mercado laboral si el coste de contratarlos supera el valor que generan para la empresa.

Y el problema afecta especialmente a pequeños negocios, sectores intensivos en mano de obra y actividades con márgenes reducidos. Una gran compañía puede disponer de más recursos para absorber un aumento de costes; una microempresa, con una facturación limitada y gastos crecientes, tiene menos margen de maniobra.