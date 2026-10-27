¿Puede la empresa decidir cuándo me voy de vacaciones? Lo que dice el Estatuto de los Trabajadores

Es una situación frecuente: la empresa anuncia las fechas de vacaciones y el trabajador se entera cuando ya están decididas. El artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores (ET) no deja esa decisión solo en manos de la empresa. Establece que "el periodo o periodos de su disfrute se fijará de común acuerdo entre el empresario y el trabajador, de conformidad con lo establecido en su caso en los convenios colectivos sobre planificación anual de las vacaciones". Si no hay acuerdo, la ley encarga a un juez que fije las fechas.

¿Cuántos días corresponden?

La duración la marcan el convenio colectivo o el contrato, pero la ley pone un suelo: "En ningún caso la duración será inferior a treinta días naturales." Además, el periodo de vacaciones es retribuido y, según el mismo artículo, "no sustituible por compensación económica": la empresa no puede pagarlas a cambio de que el trabajador no las disfrute.

El convenio o el contrato pueden mejorar ese mínimo, pero no empeorarlo. El artículo 3 del ET impide que el contrato fije "en perjuicio del trabajador condiciones menos favorables o contrarias a las disposiciones legales y convenios colectivos". Y añade que el trabajador no puede renunciar a los derechos que le reconocen las normas de "derecho necesario", ni antes ni después de adquirirlos.

Quién elige las fechas

La regla general es el acuerdo entre las dos partes. El artículo 38 no contiene ningún reparto por mitades entre empresa y trabajador ni reserva una parte de las fechas a cada uno. Sí remite a los convenios colectivos sobre planificación anual, así que el primer documento que debe consultar el trabajador es el convenio de su sector o de su empresa.

La ley también obliga a organizar las vacaciones con tiempo: "El calendario de vacaciones se fijará en cada empresa." Y añade una garantía frente a los cambios de última hora: "El trabajador conocerá las fechas que le correspondan dos meses antes, al menos, del comienzo del disfrute".

Si alguien va a salir de vacaciones el 1 de agosto, debería conocer esas fechas como tarde el 1 de junio. Una comunicación con menos margen no respeta lo que dice el artículo.

¿Y si no hay acuerdo?

Cuando empresa y trabajador no se ponen de acuerdo, la ley no da la última palabra a ninguno de los dos. En ese caso, dice el artículo 38, "la jurisdicción social fijará la fecha que para el disfrute corresponda y su decisión será irrecurrible". Y precisa: "El procedimiento será sumario y preferente."

En la práctica, el trabajador puede llevar el caso al juzgado de lo social, que lo tramitará con rapidez y por delante de otros asuntos, y lo que decida el juez sobre las fechas no admite recurso. Conviene llegar con el convenio, el calendario de la empresa y las comunicaciones por escrito.

El artículo 38 no dice en qué plazo hay que presentar esa demanda, así que lo prudente es consultarlo en cuanto surja el desacuerdo y no esperar a que se acerquen las fechas en disputa.

Vacaciones que coinciden con una baja

El artículo 38 también resuelve qué ocurre si las vacaciones del calendario de la empresa coinciden con una incapacidad temporal "derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural" o con las suspensiones del contrato previstas en los apartados 4, 5 y 7 del artículo 48. En ese caso, el trabajador tiene derecho a disfrutarlas en otra fecha al terminar la baja o el permiso, "aunque haya terminado el año natural a que correspondan".

Esos apartados del artículo 48 del ET se refieren al nacimiento, a la adopción, guarda y acogimiento, y al riesgo durante el embarazo o la lactancia natural. Según el apartado 4, el nacimiento "suspenderá el contrato de trabajo de la madre biológica y el del progenitor distinto de la madre biológica durante diecinueve semanas", una duración que rige desde el 31 de julio de 2025.

Para el resto de bajas, como una enfermedad común o un accidente, las vacaciones también se conservan, pero con un límite. Si la baja impide disfrutarlas, del todo o en parte, dentro de su año, el trabajador podrá hacerlo al recibir el alta "y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado". Así, las vacaciones de 2025 podrían recuperarse hasta el 30 de junio de 2027.

Cómo actuar paso a paso

Lo primero es revisar el contrato y el convenio para saber cuántos días corresponden y si hay reglas de planificación. Después, conviene pedir las fechas por escrito y guardar la respuesta de la empresa, porque ese intercambio servirá de prueba si hay que acudir al juzgado.

Si hay representantes de los trabajadores, merece la pena hablar con ellos. El artículo 64 del ET encarga al comité de empresa vigilar el cumplimiento de las normas laborales y de los pactos y condiciones en vigor y, si hace falta, emprender "las acciones legales oportunas ante el empresario y los organismos o tribunales competentes".

Si el desacuerdo persiste, lo indicado es consultar con un abogado laboralista o un graduado social, que puede calcular el plazo de la demanda y preparar el procedimiento. Conviene llevar anotada la fecha en que la empresa comunicó el calendario: la ley exige que el trabajador conozca sus vacaciones con al menos dos meses de antelación.