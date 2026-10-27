¿Qué pasa con lo que te donaron tus padres en vida cuando se reparte la herencia?

Muchos padres adelantan en vida parte de lo que dejarán a sus hijos: un piso, dinero para la entrada de una casa, un local. El problema llega cuando fallecen y los hermanos se sientan a repartir. Si son varios herederos forzosos, el Código Civil manda sumar lo donado a la cuenta de la herencia, y quien lo recibió recibe menos en el reparto, salvo que el padre lo dispensara o que ese hijo renuncie a la herencia. Esa operación se llama colación.

Aquí hablaremos del derecho civil común establecido en el Código Civil. Cataluña, Aragón, Navarra, País Vasco, Galicia y Baleares tienen derecho civil propio, que puede cambiar el resultado.

Qué dice la ley sobre lo donado en vida

La norma de partida es el artículo 1035 del Código Civil (CC): "El heredero forzoso que concurra, con otros que también lo sean, a una sucesión deberá traer a la masa hereditaria los bienes o valores que hubiese recibido del causante de la herencia, en vida de éste, por dote, donación u otro título lucrativo, para computarlo en la regulación de las legítimas y en la cuenta de partición."

Hay dos condiciones: quien recibió la donación debe ser heredero forzoso y concurrir a la herencia con otros que también lo sean. Si hay varios hijos y uno recibió una donación, su valor se suma a lo que dejó el padre para calcular cuánto corresponde a cada uno. Según el artículo 818 del CC, primero se toma el valor de lo que queda a la muerte, descontadas las deudas y cargas, y después "al valor líquido de los bienes hereditarios se agregará el de las donaciones colacionables".

El hijo no tiene que devolver el piso. Según el artículo 1045 del CC: "No han de traerse a colación y partición las mismas cosas donadas, sino su valor al tiempo en que se evalúen los bienes hereditarios". Cuenta lo que vale al hacer el reparto, no lo que valía el día de la donación. Si después el bien gana valor, se estropea o incluso se pierde, eso lo asume el hijo que lo recibió: "El aumento o deterioro físico posterior a la donación y aun su pérdida total, casual o culpable, será a cargo y riesgo o beneficio del donatario".

¿Cuándo no hay que sumar la donación?

El artículo 1036 del CC recoge dos salidas: "La colación no tendrá lugar entre los herederos forzosos si el donante así lo hubiese dispuesto expresamente o si el donatario repudiare la herencia, salvo el caso en que la donación deba reducirse por inoficiosa." Es decir, no se suma si el padre lo dejó dicho de forma expresa o si el hijo renuncia a la herencia, con el límite de la donación excesiva que se explica más abajo.

También importa si la donación fue una mejora. Según el artículo 825 del CC, ninguna donación a hijos o descendientes que sean herederos forzosos se considera mejora "si el donante no ha declarado de una manera expresa su voluntad de mejorar." Y el artículo 819 del CC añade que "las donaciones hechas a los hijos, que no tengan el concepto de mejoras, se imputarán en su legítima". Lo donado funciona así como un adelanto de lo que le toca a ese hijo. Las donaciones a extraños, en cambio, se cargan a la parte que el padre podía dejar libremente en su testamento.

Gastos que no cuentan

El artículo 1041 del CC deja fuera varios gastos: "No estarán sujetos a colación los gastos de alimentos, educación, curación de enfermedades, aunque sean extraordinarias, aprendizaje, ni los regalos de costumbre."

Tampoco cuentan los gastos de padres y demás ascendientes para cubrir las necesidades especiales de sus hijos o descendientes derivadas de su discapacidad. Esta redacción del artículo rige desde el 3 de septiembre de 2021.

Cómo se compensa a los hermanos

Una vez sumada la donación, el artículo 1047 del CC fija el reparto: "El donatario tomará de menos en la masa hereditaria tanto como ya hubiese recibido, percibiendo sus coherederos el equivalente, en cuanto sea posible, en bienes de la misma naturaleza, especie y calidad."

Cuando eso no es posible, el artículo 1048 del CC distingue. Si lo donado fue un inmueble, los hermanos tienen derecho a que se les iguale en dinero o en valores que coticen; si en la herencia no hay ni lo uno ni lo otro, se subastan otros bienes hasta reunir la cantidad necesaria. Si fueron bienes muebles, solo pueden pedir otros muebles de la herencia, a precio justo y elegidos por ellos.

Si la donación supera lo que el padre podía dar

El artículo 636 del CC establece que "ninguno podrá dar ni recibir, por vía de donación, más de lo que pueda dar o recibir por testamento." Lo que pase de ese límite es lo que la ley llama donación inoficiosa.

Esa donación no se anula entera. Según el artículo 654 del CC, se reduce en lo que sobra, calculado con el valor de los bienes del donante a su muerte. Pero esa reducción "no obstará para que tengan efecto durante la vida del donante y para que el donatario haga suyos los frutos."

El orden lo marca el artículo 820 del CC: las donaciones se respetan mientras alcance para cubrir la legítima, y antes se recortan o anulan, si hace falta, los legados del testamento. Solo si estos no bastan se tocan las donaciones.

Nietos en representación y voluntad expresa del padre

El artículo 1038 del CC regula el caso de los nietos que suceden al abuelo en representación de su padre y concurren con sus tíos o primos. En ese supuesto, "colacionarán todo lo que debiera colacionar el padre si viviera, aunque no lo hayan heredado." También suman lo que ellos mismos recibieran del abuelo en vida, salvo que el testador dispusiera lo contrario y siempre que no perjudique la legítima de los coherederos.

Si el padre quiere que una donación no se sume o que cuente como mejora, la ley le exige declararlo de forma expresa.