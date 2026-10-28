Adif avisó en repetidas ocasiones de fallos de señalización en el tramo donde ha ocurrido el accidente de Urda

España sigue conmocionada después de que se haya confirmado que al menos 64 personas han perdido la vida en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), según ha informado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Al parecer, 34 personas habrían fallecido en el Iryo y el resto en el AVE, aunque se espera que la cifra aumente, tal y como estamos contando en Libertad Digital aquí.

Como también hemos contado, según los datos de la Guardia Civil, el Iryo llevaba entre 5 y 10 minutos detenido en la vía antes del choque. Las causas se están investigando y, de forma preliminar, se apunta a un posible fallo en los sistemas de detección o de señalización.

En este sentido, si revisamos los mensajes publicados por InfoAdif, la cuenta de X con la que Adif informa a diario sobre el estado de la infraestructura y la circulación en su red, vemos que a lo largo de este año ha avisado de varias incidencias relacionadas con la señalización en la zona de Urda.

El mensaje más reciente, sin contar el de este miércoles, es del 7 de julio:

⚠️ Por una incidencia en la señalización entre Urda y Malagón los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía están registrando retrasos.

👩‍🔧 Personal de Adif está trabajando para solucionar esta incidencia a la mayor brevedad posible. — INFOAdif (@InfoAdif) July 7, 2026

"Por una incidencia en la señalización entre Urda y Malagón los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía están registrando retrasos. Personal de Adif está trabajando para solucionar esta incidencia a la mayor brevedad posible". Como vemos, el motivo de la incidencia tiene que ver con la señalización.

El 12 de junio también se avisó de retrasos por una incidencia que afectaba a la señalización, esta vez provocado por el robo de cable:

⚠️Los trenes que circulan por la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía pueden registrar retrasos por una incidencia que afecta a la señalización provocada por robo de cable entre Urda y Mora y Orgaz. — INFOAdif (@InfoAdif) June 12, 2026

"Los trenes que circulan por la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía pueden registrar retrasos por una incidencia que afecta a la señalización provocada por robo de cable entre Urda y Mora y Orgaz".

También el día anterior, el 11 de junio, se avisó de la misma incidencia por el mismo motivo:

⚠️Los trenes que circulan por la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía puede registrar retrasos por una incidencia que afecta a la señalización provocada por robo de cable entre Urda y Mora y Orgaz. — INFOAdif (@InfoAdif) June 11, 2026

"Los trenes que circulan por la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía puede registrar retrasos por una incidencia que afecta a la señalización provocada por robo de cable entre Urda y Mora y Orgaz".

Por otro lado, si nos remontamos a la incidencia del pasado 25 de marzo, vemos que también se produjo un fallo en los sistemas de señalización entre Mora y Urda, el mismo tramo en el que ha ocurrido el accidente.

⚠️Se están registrando retrasos en la línea de ancho estándar Madrid-Andalucía por una incidencia en los sistemas de señalización entre Urda y Mora. 👷‍♀️Personal de Adif está trabajando para solventar esta incidencia lo antes posible. — INFOAdif (@InfoAdif) March 25, 2026

"Se están registrando retrasos en la línea de ancho estándar Madrid-Andalucía por una incidencia en los sistemas de señalización entre Urda y Mora. Personal de Adif está trabajando para solventar esta incidencia lo antes posible".

Si nos remontamos al año pasado, veremos que tanto en octubre como en julio hubo incidencias con los sistemas de señalización en el tramo de Urda.

Aquí podemos ver lo que se dijo el 13 de octubre de 2025:

Debido a una incidencia que afecta a la señalización entre Malagón y Urda, los trenes de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía están registrando retrasos. — INFOAdif (@InfoAdif) October 13, 2025

"Debido a una incidencia que afecta a la señalización entre Malagón y Urda, los trenes de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía están registrando retrasos".

Y en este post, vemos lo que se decía el 31 de julio de 2025:

Los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Toledo/Andalucía pueden registrar retrasos por una incidencia que afecta a los sistemas de señalización entre Yeles y Urda. Se está trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible. — INFOAdif (@InfoAdif) July 31, 2025

"Los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Toledo/Andalucía pueden registrar retrasos por una incidencia que afecta a los sistemas de señalización entre Yeles y Urda. Se está trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible".