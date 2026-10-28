Aplazado el II Agroforo de Libertad Digital en Tarancón tras la tragedia ferroviaria de Urda

La jornada sobre el campo español, prevista para este jueves 29 de octubre en el Hotel Ansares, se celebrará en una nueva fecha que se anunciará próximamente.

Libertad Digital ha decidido aplazar la segunda edición del Agroforo En Clave Rural, que iba a celebrarse este jueves 29 de octubre en el Hotel Ansares de Tarancón (Cuenca), como consecuencia del gravísimo accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo).

El siniestro se produjo poco antes de las nueve de la mañana, en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, cuando un AVE de Renfe y un tren de Iryo que cubrían el trayecto entre Madrid y Sevilla colisionaron a la altura de la estación de Urda, provocando el descarrilamiento de varios vagones. El balance provisional habla de decenas de fallecidos y numerosos heridos.

Ante la magnitud de la tragedia, que ha golpeado de lleno a Castilla-La Mancha, la región que iba a acoger el encuentro, la organización entiende que no se dan las circunstancias para celebrar mañana una jornada de estas características. El Gobierno de Castilla-La Mancha, patrocinador del Agroforo junto a Campo y Alma, ha suspendido su agenda para volcarse en la atención a las víctimas y a sus familias.

Con las víctimas y sus familias

Libertad Digital y esRadio quieren trasladar su más sentido pésame a las familias de los fallecidos y su deseo de una pronta recuperación a todos los heridos.

Asimismo, el Grupo Libertad Digital agradece el trabajo de los servicios de emergencia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Unidad Militar de Emergencias, los sanitarios y los vecinos de Urda y de los municipios cercanos, que desde primera hora de la mañana se han volcado en el rescate y la atención a los afectados.

La organización agradece también la comprensión de ponentes, patrocinadores, moderadores e inscritos, que habían confirmado su participación en una cita llamada a reunir a las principales organizaciones agrarias, el cooperativismo, la banca, las empresas tecnológicas y los productores para debatir sobre el futuro del campo español.

Nueva fecha

El II Agroforo En Clave Rural mantiene intacto su propósito: servir de punto de encuentro para analizar los retos del sector primario, desde la PAC y la hiperregulación hasta la innovación, la gestión del agua y el relevo generacional en el medio rural.

Libertad Digital comunicará en los próximos días la nueva fecha de celebración de la jornada, que tendrá lugar igualmente en Tarancón. La organización se pondrá en contacto directamente con las personas inscritas para informarles de todos los detalles.

Como estaba previsto, el encuentro podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube de Libertad Digital, y sus conclusiones tendrán eco en la web del diario y en los programas de esRadio, con especial atención en En Clave Rural, el programa que dirige María Santos.