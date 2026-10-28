Arras en la compra de un piso: qué dice el Código Civil si el comprador o el vendedor se echan atrás

Quien firma un contrato de arras para comprar un piso y después cambia de idea suele preguntarse si pierde el dinero que adelantó. El Código Civil da una primera respuesta: el comprador puede deshacer la compra renunciando a la señal y el vendedor, devolviéndola duplicada. Esa regla convive con otras del mismo código que obligan a cumplir lo firmado, de modo que lo que diga el contrato de arras cuenta tanto como la ley.

Aquí hablaremos del derecho civil común establecido en el Código Civil. Cataluña, Aragón, Navarra, País Vasco, Galicia y Baleares tienen derecho civil propio, que puede cambiar el resultado.

Qué dice el Código Civil sobre la señal

Las arras o señal son el dinero que el comprador adelanta al vendedor al comprometerse a comprar la vivienda, antes de firmar la escritura. Su efecto principal está en el artículo 1454 del Código Civil (CC), que mantiene la redacción original de 1889: "Si hubiesen mediado arras o señal en el contrato de compra y venta, podrá rescindirse el contrato allanándose el comprador a perderlas, o el vendedor a devolverlas duplicadas".

Traducido: quien compra puede retirarse dejando la señal en manos del vendedor, y quien vende puede retirarse si entrega al comprador el doble de lo que recibió. El artículo habla de "arras o señal" sin más precisiones. Para saber si esa salida está disponible en una operación concreta hay que leer el contrato, porque el código da mucho peso a lo que las partes firman.

Lo firmado obliga a las dos partes

El documento de arras ya compromete a comprador y vendedor. El artículo 1451 del CC establece que "La promesa de vender o comprar, habiendo conformidad en la cosa y en el precio, dará derecho a los contratantes para reclamar recíprocamente el cumplimiento del contrato". Si en ese papel figuran el piso y el precio, cada parte puede exigir a la otra que siga adelante con la venta.

El artículo 1091 del CC añade que las obligaciones que nacen de los contratos "tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse a tenor de los mismos". El artículo 1256 del CC cierra la puerta al cambio de opinión de una sola parte: "La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes". Arrepentirse, por sí solo, no libera a nadie; hace falta una salida prevista en la ley, como la del artículo 1454, o en el propio contrato.

Qué puede hacer la parte que cumple

Según el artículo 1124 del CC, en los contratos con obligaciones para ambas partes, quien cumple puede dar por terminado el acuerdo si el otro no hace lo que le toca, aunque el contrato no lo diga. El mismo artículo le da dos caminos: "El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos".

Si primero reclamó que se firmara la venta y luego resulta imposible, todavía puede pedir que se deshaga. El juez acordará la resolución salvo que haya causas justificadas para dar un plazo al que incumple.

El artículo 1101 del CC obliga a pagar los daños y perjuicios a quien falla en sus obligaciones por dolo, negligencia o retraso, o las incumple de cualquier otra forma. Estas reglas sirven igual para el vendedor que para el comprador: protegen a quien cumplió.

Si el contrato fija una pena por incumplir

Algunos contratos incluyen una cláusula penal, es decir, una cantidad que paga quien no cumple. El artículo 1152 del CC dispone que esa pena ocupa el lugar de la indemnización por daños y de los intereses, salvo que se haya pactado otra cosa, y que solo puede cobrarse cuando el propio código lo permita.

Pagar la pena no siempre basta para quedar libre. Según el artículo 1153 del CC, "El deudor no podrá eximirse de cumplir la obligación pagando la pena, sino en el caso de que expresamente le hubiese sido reservado este derecho". Si el contrato reconoce ese derecho de forma expresa, quien paga la pena puede desvincularse; si no lo reconoce, la otra parte puede seguir exigiendo que cumpla. A su vez, quien reclama no puede pedir a la vez el cumplimiento y la pena salvo que el contrato se lo permita con claridad.

Cuando la obligación se ha cumplido solo en parte o de forma irregular, el juez debe ajustar la pena. El artículo 1154 del CC establece que "el juez modificará equitativamente la pena cuando la obligación principal hubiera sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor".

Cómo actuar y qué plazos cuentan

El primer paso es leer el contrato de arras: qué dice sobre la señal si una parte se retira, si menciona el artículo 1454, si incluye una pena por incumplir y si reserva a alguna parte el derecho a liberarse pagándola. Si la redacción no es clara, conviene consultarlo con el notario que vaya a autorizar la escritura o con un abogado antes de comunicar a la otra parte que uno se retira.

Cuando el problema es que el comprador no paga el resto del precio en la fecha pactada, entra en juego el artículo 1504 del CC. En la venta de inmuebles, aunque el contrato diga que el retraso deshace la venta automáticamente, el comprador todavía puede pagar después de la fecha mientras no se le haya requerido por vía judicial o ante notario. El vendedor que quiera dar la venta por resuelta y evitar un pago tardío tiene que enviar ese requerimiento. Desde ese momento, según el mismo artículo, "hecho el requerimiento, el juez no podrá concederle nuevo término".