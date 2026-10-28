Condenan a una empresa a pagar 84.492 euros a un conductor al que despidió por trabajar en un bar estando de baja

La empresa del autobús urbano de Zaragoza tendrá que readmitir a un conductor o indemnizarlo con 84.492 euros. Lo despidió después de que unos detectives lo sorprendieran haciendo arreglos en el bar de su pareja mientras estaba de baja por ansiedad y depresión. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha confirmado la sentencia de un juzgado de lo social de Zaragoza que declaró improcedente el despido. La sentencia, que aún puede recurrirse ante el Tribunal Supremo, puede consultarse aquí.

La relación laboral entre la empresa y el trabajador empezó el 10 de enero del año 2000, cuando este entró como conductor de autobús con un salario bruto diario de 117,35 euros, con las pagas extra prorrateadas. No es hasta enero de 2024 cuando empieza un tratamiento de psicología clínica en una Unidad de Salud Mental por sintomatología ansioso-depresiva, que la sentencia vincula a problemas familiares y a estrés laboral. El 13 de mayo de 2024, al no mejorar, causa baja por incapacidad temporal, y seguía de baja cuando presentó la demanda.

Hizo trabajos para otra empresa

El 1 de septiembre de 2024 se constituye una sociedad, participada al 50% por su pareja, que explota un bar. A finales de diciembre de 2024, a la empresa le llega la información de que el conductor podría estar trabajando en otro negocio mientras está de baja y, en vista de esto, encarga una investigación a unos detectives. El 23 de diciembre de 2024, los detectives lo ven entrar varias veces en la cocina y el almacén del bar con un destornillador y un martillo pequeño.

Según la carta de despido, parecía estar arreglando un electrodoméstico. El 9 de enero de 2025, junto a un amigo, atornilla los extremos del toldo de una terraza del bar con una herramienta manual y una escalera de mano. Ese día la terraza no estaba montada para los clientes. El 13 de enero de 2025 vuelve con el mismo amigo a sujetar el toldo a sus soportes metálicos, esta vez con una taladradora. Su defensa sostiene que el primer arreglo no funcionó. Según el juez, cada uno de esos dos días dedicaron a la tarea entre una hora y hora y media.

Readmisión o indemnización de 84.492 euros

El 7 de febrero de 2025, la empresa recibe la confirmación de la investigación. El 20 de febrero le abre un expediente contradictorio por una falta muy grave del artículo 95.15 del convenio: trabajar por cuenta propia o ajena estando de baja. Le da cinco días para alegar y le advierte de que la sanción puede ser una suspensión de empleo y sueldo de 15 a 60 días o el despido. Finalmente, el 11 de marzo la empresa lo despide de forma disciplinaria y el trabajador la demanda.

El 3 de noviembre de 2025, el Juzgado de lo Social n.º 4 de Zaragoza declara el despido improcedente, pero no nulo. La empresa debe elegir entre readmitirlo, con los salarios de tramitación, o pagarle una indemnización de 84.492 euros. Ya en marzo de 2026, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón confirma la sentencia de primera instancia y, con ella, la improcedencia del despido. Así pues, la empresa deberá elegir entre readmitir o indemnizar con 84.492 euros al trabajador que despidió por, según ella, trabajar para otro negocio mientras estaba de baja.