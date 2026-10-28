El 38% de los diputados del PSOE tienen planes de pensiones privados mientras su partido los criminaliza

Los planes de pensiones privados figuran en las declaraciones patrimoniales de 59 de los 157 diputados socialistas que han pasado por el Congreso durante la XV Legislatura. La cifra equivale al 37,6%, que incluye a todos los parlamentarios que ocuparon un escaño en algún momento del periodo, como José Luis Ábalos y Santos Cerdán,no solo a quienes continúan en la Cámara.

El análisis de las declaraciones de bienes de la web del Congreso identifica los productos declarados y los importes desglosados. No todo instrumento de previsión para la jubilación es un plan individual privado. Los planes de empleo los promueve una empresa o una Administración para sus trabajadores. Los mecanismos institucionales, por su parte, están vinculados a una institución o al ejercicio de un cargo, como el sistema de previsión social de las Cortes Generales. Aunque ambos pueden complementar la jubilación, no equivalen automáticamente a un plan individual contratado por cada diputado. También hay partidas conjuntas cuyo saldo exacto no se conoce. Los importes que siguen son los consignados en las declaraciones consultadas, no una certificación de su valor actual.

Sánchez encabeza la lista y varios ministros acumulan miles de euros

El ranking de los diez diputados con mayores planes de pensiones privados lo encabeza Pedro Sánchez, que tiene declarado un plan por 105.378,10 euros. Le sigue Carmen Calvo, exvicepresidenta del Gobierno, que firma en el documento dos planes de pensiones, uno en el Banco Santander de 81.474 euros y otro Nationale Nederlanden valorado en 18.342 euros, y juntos suman 99.816 euros. A continuación, Margarita Robles, ministra de Defensa, declaró un plan por 94.024 euros. En cuarto lugar, Javier Rodríguez Palacios figura con 90.894,24 euros en planes de pensiones en "una entidad de crédito". Ya en quinto puesto, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, confirma un "plan de pensiones de empleo" por 84.406,64 euros.

En sexta posición, Sergio Gutiérrez Prieto figura con 79.697,31 euros en "planes de pensiones" sin desglosarlo. Miquel Iceta, exministro de Cultura, de Política Territorial y ahora embajador de España en la UNESCO, declara 65.858,06 euros también en "planes de pensiones". María Luz Martínez Seijo consigna 65.472,20 euros en planes de pensiones de BBVA, 40.912,14 en "Protección 2025" y 24.560,06 en "Plan Multiactivo Moderado". Carmen Andrés Añón declara uno por 58.812 euros y Juan Carlos Ruiz Boix, otro por 47.759,92 euros.

Otra mención que merece interés es el caso de Teresa Llorens, que declara 123.383,62 euros en un plan de pensiones de la Diputación de Barcelona, pero se trata de un plan de empleo ligado a la entidad pública.

Las declaraciones que no permiten conocer el saldo exacto

Algunos parlamentarios mencionan planes de pensiones junto a cuentas corrientes, fondos de inversión u otros activos, sin desglosar cada importe. En esos casos, la declaración acredita que existe una partida conjunta, pero no permite atribuir todo el dinero al plan de pensiones. Es el caso de Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, cuya declaración agrupa cuentas, planes y fondos por 97.784,80 euros. Esa cantidad no puede presentarse como el saldo de su plan.

La misma cautela debe aplicarse cuando la documentación utiliza una denominación genérica o no identifica con claridad el sistema al que pertenece el producto. Una mención a un fondo o a una fórmula de previsión no basta, por sí sola, para establecer que se trata de un plan individual contratado por el titular.

Planes de empleo y mecanismos institucionales que deben distinguirse

La revisión también obliga a separar productos que no son planes individuales privados. Teresa Llorens Carbonell declara 123.383,62 euros en un "Plan de pensiones de la Diputación de Barcelona". La denominación identifica un sistema de empleo promovido por una Administración pública para sus trabajadores. Es previsión complementaria para la jubilación, pero no acredita un plan individual contratado por ella.

También deben distinguirse los mecanismos vinculados a las Cortes Generales. El Reglamento de pensiones parlamentarias de 2006 contemplaba un Plan de Previsión Social Empresarial para diputados y senadores, con aportaciones institucionales equivalentes al 10% de la asignación constitucional durante el mandato. Las Mesas del Congreso y del Senado acordaron suspender esas aportaciones el 25 de enero de 2012. Los derechos acumulados no desaparecieron por esa decisión, pero el instrumento no debe confundirse con una contratación individual ordinaria.

Entre los casos que requieren esa clasificación figuran José Luis Ábalos, Rafael Simancas, Luis Carlos Sahuquillo y Susana Sumelzo, con productos de previsión social de las Cortes Generales, y Luis Planas, cuyo fondo voluntario de pensiones del Parlamento Europeo también tiene naturaleza institucional. Gonzalo Redondo, por su parte, consigna 21.779,34 euros en un plan de empleo de Banco de Castilla-La Mancha, una fórmula promovida por una entidad privada.

Caridad Rives declara un plan de pensiones de CaixaBank por 6.656,09 euros y, por separado, un plan de empleo de la Administración pública de la Región de Murcia por 1.109,53 euros.

El PSOE agita el miedo a la derecha mientras el debate financiero sigue abierto

La polémica política de la semana pasada llegó después de que dirigentes del PP advirtieran de los problemas de financiación del sistema. El PSOE respondió acusando a la derecha de querer recortar o privatizar las pensiones. El debate se intensificó con las declaraciones de Ester Muñoz y Cayetana Álvarez de Toledo, y con la intervención de la portavoz del Gobierno, Elma Saiz. Sin embargo, advertir de que el modelo necesita cambios no equivale, por sí mismo, a proponer la desaparición de las prestaciones públicas.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, reconoció que las cotizaciones sociales no cubren por sí solas todos los gastos y señaló que el sistema se financia también mediante transferencias estatales y deuda. La AIReF, en su evaluación de mayo de 2026, advirtió de que cumplir la actual regla de gasto en pensiones no garantiza la sostenibilidad de las cuentas públicas y recomendó modificarla. Por tanto, presentar el cumplimiento de esa regla como prueba concluyente de sostenibilidad simplifica el diagnóstico.

La llamada hucha de las pensiones tampoco resuelve por sí sola el desequilibrio entre ingresos y gastos. Su saldo puede aumentar mientras el sistema recibe recursos procedentes de otras vías presupuestarias. La discusión sobre esa factura no demuestra que un partido pretenda privatizarlas, del mismo modo que prometer su revalorización no elimina la necesidad de explicar cómo se costeará.