El gasto en pensiones se anota el récord de 14.540 millones en plena disputa por el voto jubilado

El gasto en pensiones vuelve a pulverizar sus propios récords en España. Tal y como informó ayer martes la Seguridad Social, el presupuesto público ha destinado en octubre 14.539,9 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, un 6,3% más que en el mismo mes de 2025 y una cifra insólita. Desde el inicio de 2026, el Estado ya gasta más de 14.000 millones de euros al mes en esta partida.

Así, la factura mensual de las jubilaciones, viudedades y demás prestaciones contributivas continúa creciendo, mientras Pedro Sánchez insiste en trasladar un mensaje de tranquilidad sobre el futuro del sistema y el PSOE mantiene la situación de las pensiones en el centro de su discurso político.

La pensión media de jubilación roza los 1.800 euros

Sin embargo, las cifras difundidas por el Ministerio de Elma Saiz reflejan una presión creciente sobre las cuentas públicas. En total, la Seguridad Social ha abonado 10.565.782 pensiones a más de 9,5 millones de personas (muchas de ellas cobran dos prestaciones). La pensión media del sistema se ha situado en 1.376,14 euros mensuales, un 4,6% más que un año antes, mientras que la pensión media de jubilación alcanza ya los 1.577,6 euros al mes.

Y es que el principal componente de la factura es, precisamente, la jubilación. Esta partida fue de 10.692 millones de euros en octubre, un 6,9% más que en el mismo mes del ejercicio anterior. Es decir, casi tres de cada cuatro euros de la nómina contributiva se destinan a pagar las pensiones de esta categoría.

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación del Régimen General es de 1.735,9 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es de 1.063,5 euros. En la Minería del Carbón, la cuantía de la pensión media es de 3.006,1 euros, y de 1.742 euros en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar. La cuantía mensual de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió a 1.758 euros de media, según los últimos datos disponibles, que son a fecha de septiembre.

Por regiones, la pensión media de jubilación más alta de España se encuentra en el País Vasco, alcanzando los 1.912,29 euros al mes. En segundo lugar está Asturias, con 1.839,53 euros y en tercer lugar, la Comunidad de Madrid, con 1.800,10 euros.

Un agujero cada vez mayor

Que cada vez haya más pensionistas y que el gasto en la Seguridad Social sea mayor está agujereando todavía más las cuentas del sistema. Y todo ello, a pesar de la recaudación récord que viene cosechando el Gobierno. Sin embargo, desde hace varios años, las cotizaciones no dan para pagar las pensiones y el Estado tiene que hacer cada vez más transferencias procedentes de los Presupuestos. Así, el agujero del sistema está en el entorno de los 70.000 millones.

Otro detalle a tener en cuenta es que cada vez hay más pensionistas y que estos cada vez cobran pensiones más altas, lo que tensa todavía más las cuentas del sistema. Por ejemplo, cada nuevo jubilado entró al sistema en agosto cobrando una pensión de 1.826,30 euros al mes en 14 pagas y en el régimen general. Sin embargo, las bajas por fallecimiento fueron de prestaciones de 1.510,26 euros. Estamos hablando de más de 300 euros de diferencia entre los nuevos pensionistas y los que salen del sistema.

Ante todas estas problemáticas, el Gobierno de Pedro Sánchez no solo mira para otro lado, sino que está promoviendo el relato de que el sistema de pensiones actual está completamente saneado y extendiendo el miedo a que PP y Vox hagan recortes.