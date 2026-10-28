La izquierda aprovecha la tragedia de Urda para culpar a la liberalización del ferrocarril

La izquierda mediática ha aprovechado la tragedia del accidente de Urda para señalar a la liberalización del sector ferroviario y culpar a este modelo de lo ocurrido. Sin embargo, como hemos informado en Libertad Digital, los expertos de Adif apuntan a "un fallo integral del sistema de seguridad".

En este contexto, la organización Facua ha publicado un comunicado donde expresaba "sus condolencias a los familiares de los fallecidos por el accidente ferroviario ocurrido". De esta forma, el comunicado también señalaba que "las informaciones que se han dado a conocer hasta el momento señalan el origen del accidente en la colisión entre un tren de AVE de Renfe y otro de la compañía Iryo en torno a las 9 de la mañana".

Sin embargo, resulta especialmente sangrante que la organización aprovechara la ocasión para señalar que "la liberalización ocurrida en el sector ferroviario, advierte la asociación, no puede poner vidas en riesgo".

Nuestras condolencias a los familiares de los fallecidos por el choque de un tren AVE con un Iryo en Toledo. La liberalización del sector ferroviario no puede poner vidas en riesgo. Es necesaria una reflexión profunda sobre el origen de esta tragedia. — FACUA (@FACUA) October 28, 2026

Por su parte, el economista y exdiputado por Podemos Julen Bollain ha señalado en un mensaje en redes sociales que "lo ocurrido hoy en Toledo debería hacernos cuestionar el modelo de liberalización ferroviaria", añadiendo que "tres operadoras, cada vez más trenes y una infraestructura que no crece al mismo ritmo". De este modo, ha asegurado que "la competencia no puede estar por encima de la seguridad. Si el modelo falla, hay que revisarlo".

Lo ocurrido hoy en Toledo debería hacernos cuestionar el modelo de liberalización ferroviaria. Tres operadoras, cada vez más trenes y una infraestructura que no crece al mismo ritmo. La competencia no puede estar por encima de la seguridad. Si el modelo falla, hay que revisarlo. — Julen Bollain (@JulenBollain) October 28, 2026

Del mismo modo, con "datos absolutamente irrefutables", el periodista de extrema izquierda Antonio Maestre defendía en el programa de Antonio García Ferreras en La Sexta, Al Rojo Vivo, que detrás de los accidentes de Adamuz y de Urda está la liberalización del servicio ferroviario. Según su entender, al liberalizar el servicio ferroviario, los viajeros de la alta velocidad se han multiplicado "no exponencialmente, porque no es así, pero mucho".

Precisamente, señalando nuevamente a la liberalización del sector, el periodista recogía posteriormente esta intervención en redes sociales y aseguraba en su mensaje que "querer culpar a un trabajador cuando falla todo un sistema de seguridad en un sistema fallido que lleva cada vez más viajeros con menos inversión no es culpa de un trabajador".

No, no es un fallo humano. Querer culpar a un trabajador cuando falla todo un sistema de seguridad en un sistema fallido que lleva cada vez más viajeros con menos inversión no es culpa de un trabajador. Para que haya un fallo humano y circular en "modo degradado" antes tiene… pic.twitter.com/Qm6bcEtUwZ — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) October 28, 2026

En este mismo programa, en una intervención posterior, la sindicalista Afra Blanco añadía: "Ahora todo el mundo habla de los riesgos de la liberalización del sector" y culpaba a la misma del accidente diciendo que ahora vemos "las consecuencias" de la liberalización y de la intención de incrementar la competitividad del sistema.

Es decir, que las decisiones de liberalizar e incrementar la competitividad en el sistema que ha llevado la alta velocidad a todo el mundo y la ha hecho asequible prácticamente para todos los bolsillos son el problema. Nada han dicho, ni Maestre ni Afra Blanco, de la falta de preparación de las redes ferroviarias, de gestión del sistema y de actualización de las infraestructuras para adaptarlo precisamente a la cantidad de trenes que hay en el sistema.