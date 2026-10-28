"Les molesto porque hago muy bien mi trabajo": las frases más polémicas de Óscar Puente sobre el tren

España ha vuelto a sufrir un grave accidente ferroviario. Un AVE de Renfe ha alcanzado por detrás a un tren de Iryo cerca de la estación de Urda (Toledo), en un siniestro que deja al menos 30 fallecidos y cerca de un centenar de heridos, según ha informado Emergencias de Castilla-La Mancha y como estamos contando en Libertad Digital aquí.

Como ocurre con cada incidente o accidente en el sistema ferroviario, algo que por desgracia se ha vuelto habitual en el último año, los focos vuelven a centrarse en el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. En este artículo recopilamos algunas de sus declaraciones más impactantes y surrealistas sobre su gestión y sobre el estado del sistema ferroviario en nuestro país.

El 9 de junio de este año, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el mismo día en que se anunciaba el Verano Joven, Puente afirmó: "Estoy seguro de que quien se sube a un tren en España, más allá de las incidencias o de los problemas que puede tener, se sube sabiendo que es un medio seguro. Muy seguro, mucho más seguro que viajar en coche". Aquí se puede ver, a partir del minuto 27.

"Les molesto porque hago muy bien mi trabajo"

El 29 de enero, en una comparecencia en el Senado para dar explicaciones por el accidente de Adamuz, ocurrido tan solo once días antes, el ministro se dirigió así a los senadores del Partido Popular: "¿Sabe por qué me piden ustedes tanto la dimisión? Por lo contrario de lo que ustedes sostienen. Es porque yo realmente les molesto, y les molesto no porque no haga bien mi trabajo, sino justo por lo contrario: porque lo hago muy bien. Eso es lo que a ustedes les molesta". Sus palabras provocaron la incredulidad de la bancada popular.

Aquí se puede ver lo que dijo el ministro:

#EnDirecto | Óscar Puente replica al PP: "¿Saben por qué piden tanto mi dimisión? Porque yo realmente les molesto. Y les molesto no porque no haga bien mi trabajo sino justo por lo contrario, porque lo hago muy bien" pic.twitter.com/2Q2s75HOhv — Europa Press (@europapress) January 29, 2026

El 25 de enero de 2026, una semana después del accidente de Adamuz, en el que murieron 46 personas, el ministro concedió una entrevista a El País. Cuando le preguntaron si entendía que la gente pudiera sentir miedo al viajar en tren después de lo ocurrido en Adamuz, respondió: "El miedo es libre. Atravesamos un momento muy duro, con un accidente en la red de alta velocidad con 45 muertos y, lamentablemente, con la coincidencia en el tiempo de un accidente en Rodalies que nada tiene que ver. Pero es evidente que esto genera una sensación de miedo que, sinceramente, creo que no es justificada. Esto que hemos vivido es absolutamente excepcional. Desde un punto de vista probabilístico, es muy, muy remota la posibilidad de que suceda, pero ha sucedido. Eso no significa que el sistema sea inseguro, pero las sensaciones son libres".

En este vídeo se puede ver la intervención del ministro:

-Periodista: ¿Entiende que la gente pueda sentir miedo al viajar en tren después de lo de Adamuz?

-Óscar Puente: El miedo es libre. 25/01/2026 Hoy decenas de muertos en Toledo. pic.twitter.com/mAuK4ErLQj — Ministerio de la Verdad (@MinDeLaVerdad) October 28, 2026

Unos días antes, el 23 de enero, cuando un periodista le preguntó qué mensaje de tranquilidad podía mandar a los viajeros de tren, respondió sonriendo: "La probabilidad de que otro accidente de estas características se produzca es muy baja. Bajísima. Tranquilidad".

Aquí se puede ver:

Óscar Puente sobre el accidente de Adamuz:

"La probabilidad de que otro accidente de estas características se produzca es muy baja. Bajísima. Tranquilidad". (23 de enero 2026) Hoy ha vuelto a suceder en Toledo. pic.twitter.com/7DfBjrbQnD — Ministerio de la Verdad (@MinDeLaVerdad) October 28, 2026

Por último, está la famosa frase que pronunció el 23 de agosto de 2024 en el Senado, en una comparecencia solicitada por el PP para explicar los retrasos e incidencias en la red ferroviaria: "El tren vive en España el mejor momento de su historia. Lo voy a repetir por si no me han escuchado bien: el mejor momento de su historia".