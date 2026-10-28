Los animalistas ponen en la diana a una granja de pollos y las inspecciones desmontan sus acusaciones

El Gobierno balear ha inspeccionado todas las granjas de Avícola Son Perot después de que dos organizaciones animalistas denunciaran a la empresa ante la Fiscalía por presuntos malos tratos a los animales. Según el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, los inspectores no han encontrado incidencias reseñables en ninguna de las explotaciones revisadas.

La actuación se produjo la semana pasada, después de que las entidades Arde y Satya Animal difundieran vídeos que, según denunciaron, mostraban gallinas heridas, cadáveres en descomposición, suciedad y episodios de canibalismo.

"La semana pasada, tras recibir un primer vídeo diciendo que eran imágenes grabadas en la granja de Maribó, enviamos inspectores a granjas de todo el grupo, sin incidencias detectables, no como en las imágenes. Se ha abierto un expediente e investigación, pero no sé cómo está, los técnicos están valorando la veracidad de estas imágenes", ha señalado Simonet.

Lo mismo sucedió, según la versión del consejero, en la segunda de las granjas denunciadas la semana pasada, la de Es Caparó. "Sin incidencias remarcables", ha sintetizado. El consejero también ha considerado que no le corresponde a él "juzgar antes de hora unos hechos que deben valorar los funcionarios" que aplican la normativa.

Avícola Son Perot y Avícola Ballester ya anunciaron hace unos días que emprenderán acciones legales por difamación y falsedad contra las entidades animalistas tras desaconsejar la compra de huevos de Son Perot por la posible presencia de salmonelosis.

Sobre esta cuestión, han recordado que la salmonela es una bacteria que puede encontrarse en múltiples entornos abiertos o superficies del medio ambiente. En este sentido, en cuanto a un episodio pasado en que se detectó la presencia de esta bacteria de manera "totalmente aislada" en el ventilador de una granja de Son Perot, han señalado que se actuó de manera "inmediata y rigurosa", aplicando los protocolos sanitarios pertinentes para erradicarla de forma "absoluta e inmediata".

"Esta rápida capacidad de reacción demuestra la eficiencia del sistema de autocontrol instalado. Utilizar un hecho pasado, ya resuelto y controlado, para lanzar alarmismos falsos y desaconsejar el consumo actual solo responde a una intención clara de desinformar y malograr el sector primario", han afirmado en el comunicado.