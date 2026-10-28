Las incógnitas se acumulan alrededor del trágico accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo) y que se ha saldado con decenas de fallecidos. Pasadas más de cinco horas desde que se produjera el choque de un tren AVE contra un Iryo que estaría detenido en la misma vía del trayecto Madrid-Sevilla, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dado una escueta rueda de prensa de apenas 20 minutos para explicar lo ocurrido.

Durante su comparecencia, Puente no ha dudado en señalar a "una persona" del centro de control de Atocha como responsable del accidente, después de que se haya producido un fallo en el sistema de señalización LZB.

Las explicaciones de Puente

"Aproximadamente o sobre las 8:30, cojan las horas con cautela, el sistema de control LZB de la estación de Urda cae como consecuencia de un fallo de comunicación en los ordenadores de la red y, automáticamente, en un tramo de 63 km el sistema se queda sin el sistema LZB de seguridad" comenzó explicando el socialista acompañado por el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, que no hizo declaraciones.

"Eso produce la detención automática de todos los trenes que en ese momento circulaban por ese tramo, que creemos que son seis. No lo tomen como una cifra cerrada, hay que hacer todavía alguna comprobación. A partir de ahí, con los trenes detenidos y sin el sistema LZB de seguridad, entra a tomar el mando del sistema de control de Adif de Atocha" continúa Puente.

El Centro de Control de Atocha, en la diana

A partir de ahí, "se toma la decisión, en concreto, a las 8:36 aproximadamente, de que el tren que impacta con el Iryo que está detenido reanude la marcha con normalidad. ¿Esto es correcto?" se pregunta. "Pues es un tren que tenía obligatoriamente que detenerse y con arreglo tanto a la reglamentación como a los propios protocolos de Adif, no podía reanudar la marcha con normalidad, puesto que además estaba ocupado el circuito de vía por el tren Iryo, además con una señal roja que impedía la reanudación de la marcha" responde el responsable de Transportes, que califica la decisión del centro de Atocha como "inexplicable",

"A pesar de eso, se ordena o se autoriza al tren AVE que reanude la marcha las 8:36 aproximadamente. Entre las 8:36 y las 8:53, que es el momento aproximado del impacto, el tren recorre un lapso de 25 km con el tren Iryo detenido, alcanzando una velocidad que ahora mismo desconocemos, pero que en ese tramo puede llegar a ser hasta de 200 km/h, tarda 15 minutos o 17 minutos y acaba impactando con el tren Iryo. Esta es la narración de los hechos que les puedo proporcionar" concluye Puente, que se ha negado a dimitir.

A diferencia de lo sucedido con el accidente de Adamuz, cuando Puente protagonizó una larga rueda de prensa de casi dos horas para intentar explicar lo sucedido, hoy el responsable de Transportes ha querido ser breve, e incluso, ha increpado a los periodistas por someterle a "un interrogatorio", según se ha quejado. En esta ocasión, la versión oficial del Gobierno tampoco ha apuntado a sabotajes en las vías o al operador privado Iryo. En la diana del Ejecutivo está el centro de Control de Atocha.

Las principales incógnitas

Según Puente, el operario que dio la orden de reanudación de la marcha está identificado, aunque "no hemos hablado con él. Esta persona está sometida a lo que la investigación determine".

Ante esta reconstrucción de los hechos, una de las cuestiones principales que cabe preguntarse ahora es si el trabajador que dio la orden de reanudar la marcha, y al que el Gobierno está señalando, tenía toda la información de lo que estaba pasando. Es decir, si desde el Centro de Control de Atocha sabían que el Iryo estaba parado en la vía.

"No me cabe en la cabeza que lo supieran y mandasen al tren circular. Cuando hay un tren en una vía, aparece en rojo en un gráfico" señalan fuentes de Adif consultadas por Libre Mercado. De hecho, según las mismas fuentes, los primeros registros de Adif corroboran un "fallo intermitente del circuito de vía", es decir, "puede que el sistema no registrara que había otro tren en la vía, lo que resulta gravísimo". Además, también aseguran que en estos registros aparecen "fallos de comunicación entre el puesto de Control de Atocha y los trenes a raíz del GSM-R (Global System for Mobile Communications-Railway), que es el estándar digital inalámbrico de comunicación del sector". Esta información todavía no ha sido confirmada. A raíz del accidente, el descontento en Adif por la "colonización" del Gobierno de Sánchez dentro del operador va en aumento.

Otro punto al que Puente no se ha referido es qué ocurrió con el ASFA, "porque al caer el sistema de control LZB se activa el ASFA, que bloquea todos los trenes y lo tiene que desactivar el maquinista manualmente, y con la autorización del Puesto de Control. ¿Fallaron también los enclavamientos electrónicos y la señalización?" se preguntan.

Durante las preguntas, Puente también ha señalado, más discretamente, al maquinista del tren AVE, que está desaparecido. "Hemos podido escuchar, no todos, porque evidentemente los audios que más nos interesaban eran los de los trenes accidentados, pero hemos comprobado cómo se da la instrucción a los otros trenes, y en una de las ocasiones se da también de manera equivocada y es el maquinista de uno de los trenes el que corrige al centro de control y le dice: no puede ser marcha normal, tiene que ser marcha a la vista. El operario dice, Ah, sí, marcha a la vista. Y eso es lo que hemos escuchado" dice, lo que también deja en el aire por qué el propio maquinista del tren que chocó no pidió también circular con restricciones de seguridad.

Desde el Sindicato de Circulación Ferroviaria (SCF), uno de los mayores afectados por las acusaciones al Centro de Control, no quieren dar declaraciones en defensa del operario. Tampoco Iryo ha dado más explicaciones de lo ocurrido más que un breve comunicado esta mañana. Según Puente, "creemos que el tren Iryo recibe alguna instrucción de que puede reanudar la marcha cuando el otro tren ya la había reanudado (el Ave) y desconocemos las razones" por las que el Iryo no lo hizo. Ante estas declaraciones, faltaría la versión de la compañía privada. Por tanto, el fallo humano no se puede descartar a día de hoy, pero tampoco hay que perder de vista los otros muchos interrogantes que se ciernen sobre las causas de esta tragedia.