Países Bajos despedirá a 25.000 funcionarios y ahorrará 3.500 millones de euros al año

El Gobierno de Países Bajos prepara una profunda reorganización de la Administración central que supondrá la eliminación de unos 25.000 puestos de trabajo a tiempo completo durante los próximos años. El objetivo es reducir el tamaño del sector público y alcanzar un ahorro de 3.500 millones de euros anuales a partir de 2035, mediante recortes de personal, la simplificación de la burocracia y una gestión más eficiente de los recursos. Según ha publicado NL Times, la reducción afectará de forma desigual a los distintos departamentos y podría alcanzar el 60% de los puestos en algunas áreas.

El secretario de Estado para las Relaciones, Eric van der Burg, ha detallado las líneas generales del plan en una comunicación dirigida a la Cámara de Representantes. El Ejecutivo sostiene que la Administración se ha vuelto demasiado compleja para ciudadanos y empresas y que necesita reducir tanto sus costes como el número de estructuras y procedimientos que condicionan su funcionamiento.

La iniciativa no se limita a recortar funcionarios. El Gobierno también pretende reducir los órganos consultivos, revisar las evaluaciones de políticas públicas, simplificar las regulaciones, mejorar el intercambio de datos entre organismos y aprovechar la digitalización para prestar servicios con menos recursos.

Recorte de plantilla

El plan del Gobierno neerlandés contempla reducir en unos 25.000 los puestos de trabajo a tiempo completo de la Administración central, una cifra que representa aproximadamente el 16% de los 160.000 empleados públicos mencionados por NL Times. Así, la reducción se distribuirá a lo largo de varios años y no afectará por igual a todos los departamentos.

Concretamente, el calendario presupuestario establece dos objetivos diferenciados. Para 2027, el Gobierno prevé recortar 900 millones de euros del presupuesto de la Administración central. De esta forma, a partir de 2035 el ahorro deberá alcanzar los 3.500 millones de euros anuales.

No obstante, el Ejecutivo considera que no bastará con aplicar reducciones porcentuales generales para alcanzar esa meta. Por ello, pretende revisar qué tareas realiza la Administración, qué estructuras necesita mantener y qué servicios pueden prestarse de forma más eficiente.

Según la información publicada por NL Times, algunos departamentos podrían perder alrededor del 20% de sus puestos, mientras que en otros la reducción llegaría al 60%. El medio también recoge que el Gobierno no planea congelar las contrataciones de forma generalizada, sino estudiar si es necesario cubrir cada vacante cuando un empleado abandone su puesto. El comunicado oficial precisa, además, que sectores como la Policía y Defensa estarán exentos de estos recortes. Por tanto, el ajuste no se aplicará de manera uniforme al conjunto de la Administración pública.

Asimismo, una de las principales líneas del plan es reducir la carga administrativa que soportan los ciudadanos, los profesionales y las empresas. Al respecto, el Gobierno se ha comprometido a eliminar o simplificar al menos 500 regulaciones al año y acelerar la revisión de leyes y normas mediante una ley anual de simplificación.

El Ejecutivo también quiere frenar la creación de nuevas regulaciones. Entre las opciones que estudia figura introducir un sistema similar al aplicado en Alemania, por el que los ministerios tendrían que demostrar que cada norma sigue siendo necesaria. Si no pudieran justificarla, la regulación podría caducar. Además, el Gobierno examinará la posibilidad de establecer fechas de expiración automáticas para determinadas normas con el fin de evitar que las regulaciones se mantengan indefinidamente sin una revisión de su utilidad.

El Gobierno compartirá datos

La reorganización también contempla cambios en la relación entre los ciudadanos y los organismos públicos. Así, el Gobierno central quiere avanzar hacia un sistema de atención más integrado, de modo que los usuarios puedan recibir ayuda sin tener que averiguar por sí mismos qué departamento es responsable de cada gestión.

Para ello, pretende facilitar el intercambio seguro de datos entre organizaciones como la Administración Tributaria y Aduanera, la Cámara de Comercio y los municipios. El Gabinete se ha fijado un plazo de dos años para disponer de una solución jurídica que permita compartir información entre organismos con el objetivo específico de ofrecer servicios de forma proactiva.

La medida busca evitar que los ciudadanos y las empresas tengan que aportar repetidamente información que la Administración ya posee. El Ejecutivo también quiere aplicar el principio de "siempre la puerta correcta", por el que cualquier persona que contacte con un organismo público debería recibir la asistencia necesaria o ser remitida al departamento adecuado.

Por otra parte, el plan también pretende aumentar la productividad mediante una gestión más eficiente de los recursos materiales y tecnológicos. Para ello, el Gobierno está reduciendo los servicios de infraestructura de los ministerios y avanzando en la estandarización de sus sistemas informáticos. Del mismo modo, en el ámbito inmobiliario el objetivo es disponer de un puesto de trabajo por cada dos empleados públicos, una medida que se acompaña de la venta o eliminación de edificios que la Administración ya no necesita.

En este contexto, el Ejecutivo también quiere reorganizar las compras públicas, para lo cual la Administración central pretende adquirir bienes y servicios de forma conjunta con mayor frecuencia y reducir los requisitos de los procedimientos de contratación. Además, durante el primer trimestre de 2027, el Gobierno presentará objetivos y planes de ahorro relacionados con la implantación de la inteligencia artificial para aumentar la productividad.

Del mismo modo, el Gobierno neerlandés también pretende reducir las estructuras dedicadas al asesoramiento, la supervisión y la evaluación de las políticas públicas. En este sentido, según el comunicado difundido por el Ejecutivo, existen actualmente 28 órganos consultivos permanentes y aproximadamente 150 comités asesores. Y es que el Ejecutivo considera que la proliferación de estas estructuras genera trabajo administrativo y dificulta la coordinación entre departamentos, organismos de supervisión y niveles de gobierno. Por ello, se propone reducir sustancialmente su número y establecer objetivos concretos durante este año.

Así las cosas, la revisión se extenderá a las evaluaciones de políticas públicas, que rondan las 400 al año. De hecho, el Gobierno pretende reducirlas de forma significativa y mejorar la cooperación entre las organizaciones, entre otras vías mediante cambios en los sistemas de financiación y rendición de cuentas. No obstante, la decisión sobre qué organismos desaparecerán se concretará posteriormente.

Con todo, el Gobierno reconoce que la reorganización requerirá decisiones sobre las funciones que debe desempeñar la Administración y aquellas que pueden dejar de realizarse. La simplificación de procedimientos, la reducción de estructuras y el uso más eficiente de los recursos forman parte de una estrategia común para contener el gasto público.

En los próximos seis meses, el Ejecutivo prevé presentar un plan plurianual sobre el futuro de la Administración central. El documento incorporará los resultados de la Comisión sobre el Futuro del Gobierno Central y propuestas sobre las decisiones estratégicas necesarias para adaptar su funcionamiento.

Los detalles concretos de la aplicación de los recortes presupuestarios se publicarán en el Memorando de Primavera. Hasta entonces, el Gobierno deberá precisar cómo distribuirá el ajuste entre los departamentos y qué medidas permitirán alcanzar los objetivos de ahorro fijados para 2027 y 2035.