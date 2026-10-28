¿Qué es la prestación CUME y quién puede cobrarla si reduce su jornada para cuidar a un hijo enfermo?

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes un decreto para mejorar las prestaciones por viudedad, incapacidad, para víctimas de terrorismo y de violencia doméstica, y dentro de ese paquete se incluye la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, conocida por su sigla, CUME (Cuidado de Menores con Enfermedad grave).

Así lo recogió La Trinchera de Llamas, de esRadio, este pasado fin de semana, que destacó que el Gobierno de Pedro Sánchez se dispone a exprimir los días que restan hasta el 29N con una sucesión de medidas de impacto social aprobadas por la vía del decreto ley aprovechando el cambio de mayorías que poseen en la Diputación Permanente del Congreso. Esta fórmula permite al Ejecutivo sacar adelante iniciativas sin recorrer la tramitación parlamentaria ordinaria ahora que las Cortes están disueltas.

Según explicó la ministra Elma Saiz, la CUME "es una prestación que se puso en marcha por un gobierno socialista en 2011, que lo que hace es paliar la pérdida de ingresos de familiares con hijos afectados de enfermedad grave que reduzcan su jornada".

En concreto, el objetivo de la CUME, en palabras de Saiz, es que "con esta prestación se acompaña esa pérdida de ingresos al reducir la jornada".

Los beneficiarios serán los trabajadores por cuenta ajena o propia, cualquiera que fuera su sexo, que reduzcan su jornada de trabajo, al menos en un 50% de su duración, para el cuidado del menor. Cuando ambos progenitores, adoptantes o acogedores, tengan derecho al subsidio, sólo podrá reconocerse a uno de ellos.

Por su parte, esRadio precisó que el decreto aprobado esta semana mejora las prestaciones para las familias que tienen a su cargo hijos con gran dependencia, enfermedades graves o cáncer.

La ministra señaló que estas medidas nacen en buena parte de la interlocución con colectivos afectados. Las calificó como "fruto muchas de ellas del diálogo social, de la escucha a asociaciones" y dijo que se iba a referir "especialmente" a la CUME.

En cuanto a los requisitos, el propio ministerio precisa en su web los siguientes:

Los progenitores, adoptantes o acogedores, dentro de cada unidad familiar, deberán estar afiliados y en alta en algún régimen público de la Seguridad Social o Mutualidad de Previsión Social establecida por el correspondiente colegio profesional.

Tener el período de cotización exigido:

Menores de 21 años: no se exige periodo mínimo de cotización.

Cumplidos 21 años y menores de 26: 90 días cotizados dentro de los 7 años inmediatamente anteriores a la fecha del inicio del descanso o, alternativamente, 180 días cotizados a lo largo de la vida laboral.

Mayores de 26 años: 180 días dentro de los 7 años inmediatamente anteriores al momento del inicio del descanso o, alternativamente, 360 días cotizados a lo largo de su vida laboral.

Menores de 21 años: no se exige periodo mínimo de cotización. Cumplidos 21 años y menores de 26: 90 días cotizados dentro de los 7 años inmediatamente anteriores a la fecha del inicio del descanso o, alternativamente, 180 días cotizados a lo largo de la vida laboral. Mayores de 26 años: 180 días dentro de los 7 años inmediatamente anteriores al momento del inicio del descanso o, alternativamente, 360 días cotizados a lo largo de su vida laboral. Estar al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.

El resto del paquete

La CUME forma parte de un conjunto más amplio de medidas. Según explicó esRadio, el paquete incluye la ampliación del acceso a la pensión de viudedad, también se amplían las prestaciones para mujeres con enfermedades asociadas a la menopausia, aumentan las pensiones de orfandad para los hijos de víctimas de violencia de género. Además, Saiz también anunció el segundo supuesto especial de incapacidad temporal frente a los acontecimientos catastróficos.