Renfe bloquea hasta diciembre la línea entre Madrid y Andalucía… por un fallo humano

A pesar de que la principal teoría del Gobierno es que la responsabilidad del choque de dos trenes en Urda que ha provocado al menos 68 muertos y más de 50 heridos es por un fallo humano, el operador público Renfe ha tomado la decisión de bloquear de forma preventiva la comercialización de plazas en la línea de alta velocidad que conecta la capital con la comunidad andaluza hasta el próximo mes de diciembre. La medida, adoptada tras el accidente ferroviario registrado en Urda –en la provincia de Toledo–, busca evitar una sobrecarga de reservas mientras se determina el impacto real del incidente sobre la infraestructura de la red. Fuentes del operador confirmaron a Europa Press esta determinación comercial, que afecta a todas las frecuencias habituales del trayecto.

Pese al horizonte temporal fijado en los sistemas de venta, la compañía ha matizado que la decisión no implica necesariamente un cierre prolongado de la línea hasta final de año. La reanudación de la venta de billetes y de la operativa regular dependerá estrictamente de la evolución técnica sobre el terreno: si el gestor público Adif certifica la seguridad y reabre el trazado antes de dicho plazo, los servicios se restablecerán de inmediato para dar cobertura a la demanda de los viajeros.

Por el momento, la entidad gestora dependiente del Ministerio de Transportes no ha facilitado una estimación oficial sobre cuándo podrá restablecerse la circulación entre ambas zonas. La interrupción genera una notable incertidumbre en un enlace estratégico para la movilidad nacional y el tráfico de pasajeros, evidenciando nuevamente la vulnerabilidad operativa de las infraestructuras ferroviarias ante incidencias técnicas imprevistas.

El impacto del descarrilamiento también ha alcanzado de lleno a los operadores privados que compiten en el corredor tras el proceso de liberalización del sector. La filial francesa Ouigo ha comunicado que mantendrá sus servicios completamente suspendidos al menos hasta el lunes, a la espera de que los equipos de mantenimiento puedan despejar y reparar la vía afectada. La compañía gala permanece a la expectativa de las indicaciones técnicas de la administración ferroviaria para reprogramar sus frecuencias.

Los viajeros afectados por estas cancelaciones masivas están siendo gestionados conforme a los protocolos habituales de contingencia, que contemplan cambios de fecha sin coste o el reembolso íntegro del importe abonado. Con las principales conexiones hacia Sevilla, Málaga o Córdoba temporalmente mermadas, el bloqueo comercial pone de manifiesto la urgencia de dotar a las líneas de mayor capacidad de respuesta y mantenimiento para evitar el aislamiento prolongado de nodos vitales para la economía.