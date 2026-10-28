Tensión en Adif tras el accidente de tren de Urda: "Estamos colonizados por el Gobierno"

Máxima preocupación entre la plantilla de Adif tras el trágico accidente ferroviario que ha tenido lugar en la mañana de este miércoles en Urda (Toledo) y que se ha saldado con decenas de víctimas mortales.

"Esto es una catástrofe y un síntoma del completo abandono de Adif, que nació precisamente para garantizar la seguridad y el mantenimiento de nuestras infraestructuras", señalan fuentes internas de la compañía pública a Libre Mercado.

Aunque el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha señalado a "una persona" del centro de control de Atocha como responsable del accidente, después de que se haya producido un fallo en el sistema de señalización LZB, siguen sin esclarecerse las causas de la catástrofe que han permitido el choque de un AVE contra un tren Iryo que estaba detenido en la vía del trayecto Madrid-Sevilla. Precisamente, la misma vía en la que sucedió el accidente de Adamuz.

Las mismas fuentes apuntan a un "fallo integral del sistema. No es solo que el sistema de señalización LZB, que es muy fiable, se haya tenido que caer. Algo que ha pasado otras veces". Tal y como cuenta la propia Adif, este sistema se importó de Alemania cuando se construyó la primera línea de AVE y "constituyó un hito transcendental en la explotación ferroviaria, permitiendo por primera vez prescindir de señales laterales en la vía (incluida la orden de arranque en la estación, mediante un aviso con bandera roja por parte de un factor) y que el control y gestión de toda la línea pasara a realizarse de forma automatizada y centralizada desde el Puesto de Control de Atocha, en Madrid".

"Ahora, estábamos en plena transición al sistema ERTMS y quizá esa transición se tenía que haber hecho con el servicio parado. De todas formas, cuando falla el sistema LZB, entra en juego el ASFA (Anuncio de Señales y Frenado Automático), que no te deja circular si hay un problema", añaden. Esta explicación contrasta con los pronunciamientos desde el Gobierno, que apuntan a un error humano en la gestión de una incidencia en la señalización. Es decir, al Puesto de Control de Atocha. "El sistema está preparado para corregir los fallos humanos, esas explicaciones no tienen sentido", afirman.

"Van a empezar a borrar datos"

Según las fuentes de Adif, los primeros registros que aparecen en la "caja negra del accidente" corroboran un "fallo intermitente del circuito de vía", es decir, "puede que el sistema no registrara que había otro tren en la vía, lo que resulta gravísimo". En este sentido, las mismas fuentes temen que en la propia compañía "empiecen a borrar datos, como ya ocurrió en Adamuz, para descargar toda la responsabilidad que puedan al Gobierno". Insisten en que "nos van a hacer otro Adamuz".

Desde el accidente de Adamuz, las mismas fuentes aseguran que "el ambiente en Adif es muy malo. Hemos sido colonizados por el Gobierno, desde los altos cargos hasta los más bajos pasando por los perfiles técnicos".

"El laboratorio de corrupción del PSOE"

En este sentido, estas fuentes internas denuncian "el juego del Gobierno para dejar Adif lleno de cargos públicos a través de convocatorias públicas con valoraciones de méritos, que ya se quedan en la empresa para siempre y cobrando 100.000 euros, aunque cambie el Gobierno y se dediquen a hacer fotocopias". De hecho, hace unos días, se aprobó la publicación de la convocatoria para buscar un nuevo secretario general del Consejo de Administración, "que seguro que iban a meter a dedo".

"Se ha puesto la ideología como prioridad, el ministro Puente el primero, en lugar de centrarnos en el mantenimiento y la inversión, de la que tenemos un déficit de 8-10 años, que tardaremos unos 10 años en recuperar. El nivel de corrosión de Adif es muy fuerte", denuncian.

Las mismas fuentes denuncian los "contratos dudosos" en la inversión de las infraestructuras de los últimos años, "en los que no ha primado, evidentemente, la seguridad". Estas declaraciones vienen al hilo de los numerosos casos de corrupción que han salpicado a Adif bajo el Gobierno de Sánchez. "Adif ha sido el laboratorio de la corrupción del PSOE" añade.

Ahora, con el fin de los fondos europeos, Adif estaba preparando sus cuentas para 2027 "e iba a haber recortes porque, encima sin Presupuestos, no hay un duro", aseguran.