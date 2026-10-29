Despedido un barrendero de Barcelona por grabarse conduciendo el camión y subirlo a Instagram

Un barrendero de la contrata de limpieza del Ayuntamiento de Barcelona ha sido despedido por grabarse mientras conducía el camión de la limpieza y colgar el vídeo en Instagram. La empresa adjudicataria del servicio, FCC Medio Ambiente, también le reprochaba haber publicado fotos y un vídeo haciendo flexiones en la calle, con el uniforme y delante del vehículo de la empresa. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha declarado procedente el despido. La sentencia se puede leer aquí.

El trabajador, identificado como Mario en la sentencia, se incorporó a FCC Medio Ambiente SAU el 1 de agosto de 2022 con un contrato indefinido a jornada completa como operario de limpieza viaria. Trabajaba en la contrata de limpieza de la vía pública del Ayuntamiento de Barcelona, cobraba 1.834,80 euros brutos mensuales con las pagas extraordinarias prorrateadas y estaba afiliado a UGT.

Se grabó mientras conducía el camión de limpieza

En fechas que la sentencia no precisa, pero anteriores a febrero de 2024, el trabajador publicó en su cuenta de Instagram contenido motivacional sobre vida sana y deporte. Entre esas publicaciones había:

Dos selfies tomados en horario y lugar de trabajo, con el uniforme del Ayuntamiento.

tomados en horario y lugar de trabajo, con el uniforme del Ayuntamiento. Un vídeo en el que hacía flexiones en la calle , con el uniforme y delante del vehículo de la empresa, titulado "A muchos les da miedo el cambio, a mí me da miedo que nada cambie".

, con el uniforme y delante del vehículo de la empresa, titulado "A muchos les da miedo el cambio, a mí me da miedo que nada cambie". Un vídeo grabado mientras conducía el vehículo de limpieza, con el mensaje "Matrixx".

El 27 de febrero de 2024, el responsable de limpieza del Ayuntamiento de Barcelona envió un correo a FCC. En él afirmaba haber recibido quejas de vecinos sobre un operario que se grababa mientras conducía los vehículos y subía los vídeos a Instagram. Pedía que lo identificaran y que dejara de hacerlo, y adjuntaba el usuario de Instagram del trabajador. Unos días después, sus superiores le pidieron verbalmente que no publicara nada en horario y lugar de trabajo. Él respondió con esta publicación en Instagram:

"La matrixx haciendo de las suyas!! Me han dicho que no puedo hacer historias mientras trabajo ni con la ropa del trabajo!! Han grabado mis historias de ayer!! Esto me gusta!! Significa que vamos por buen camino!! Seguimos máquinas!! Nos quieren para [sic] pero aquí estamos sin fallo!!"

Fue despedido el 13 de marzo de 2024

El 9 de marzo de 2024, FCC envió al delegado sindical de UGT una comunicación para abrir un expediente contradictorio y le dio tres días para presentar alegaciones. El 13 de marzo, la empresa despidió al trabajador por burofax, con efectos ese mismo día. Lo acusaba de conducir el vehículo de la empresa usando el móvil y de dañar gravemente la imagen de la compañía.

El 15 de marzo de 2024, la empresa comunicó el despido al Comité de Empresa. El 9 de abril, el trabajador presentó una demanda por despido ante los Juzgados de lo Social de Barcelona. El 21 de julio de 2025, el Juzgado de lo Social nº 19 declaró improcedente el despido, al considerar que la empresa no había cumplido los requisitos formales del convenio. El juez también señaló que en ninguno de los vídeos o fotos se podía vincular al trabajador con FCC. Como la empresa ya había optado por la indemnización en lugar de la readmisión, fue condenada a pagar 3.151,83 euros.

El TSJ de Cataluña declaró procedente el despido

Sin embargo, FCC recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha declarado procedente el despido. El tribunal considera que grabarse mientras conducía fue una imprudencia que puso en riesgo al trabajador y a terceros, además de una infracción del Reglamento de Circulación. Para el alto tribunal catalán, esa conducta tiene gravedad suficiente para justificar el despido disciplinario. De este modo, la contrata de limpieza del Ayuntamiento de Barcelona actuó conforme a derecho al despedir a este trabajador.