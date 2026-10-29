Fátima Báñez, la ministra que salvó millones de empleos

La muerte de Fátima Báñez en el accidente ferroviario de Toledo nos obliga a despedir, demasiado pronto, a una mujer cuya huella en la economía española merece ser recordada más allá de las trincheras partidistas. Fue ministra en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia reciente, asumió una reforma profundamente controvertida y dejó una lección que el tiempo terminó haciendo más evidente: la flexibilidad laboral no tiene por qué ser enemiga de la protección del trabajador. En determinadas circunstancias, puede ser precisamente lo que permita conservar su empleo.

Nacida en San Juan del Puerto (Huelva) en 1967, estudió Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales en ICADE y trabajó en el ámbito de la empresa familiar antes de entrar en la política nacional. Diputada por Huelva desde 2000, se especializó en cuestiones económicas y presupuestarias. Cuando Mariano Rajoy la nombró ministra de Empleo y Seguridad Social, en diciembre de 2011, llegaba al Gobierno con una trayectoria parlamentaria consolidada, pero también con un desafío que habría intimidado a cualquiera: una economía en recesión y millones de españoles sin trabajo.

La magnitud del desastre se aprecia mejor con perspectiva. En el primer trimestre de 2013, el desempleo llegó a superar los 6 millones de personas y la tasa de paro rondó el 27%. España había convertido la crisis financiera en una auténtica catástrofe laboral. Las empresas ajustaban despidiendo, los jóvenes y temporales sufrían la mayor parte del golpe y los convenios colectivos dificultaban, en muchos casos, la adaptación de salarios, jornadas y funciones a la realidad de cada negocio. Había que cambiar las reglas, aunque hacerlo acarrease un coste político enorme.

Báñez explicó el sentido de su reforma el 10 de febrero de 2012, al presentarla: había que combatir "la fuerte dualidad entre contratos indefinidos y contratos temporales" y la rigidez que llevaba a las empresas a ajustar "vía despidos, y no vía cambios y flexibilidad interna". Meses después condensó su filosofía en una frase que hoy merece ser recuperada: "que el despido en España sea el último recurso". No era una defensa abstracta del empresario frente al asalariado, sino una apuesta por dar a ambos instrumentos para superar juntos las dificultades.

Aquella reforma otorgó prioridad al convenio de empresa en materias importantes, facilitó los descuelgues de los acuerdos sectoriales y permitió modificar con mayor agilidad determinadas condiciones laborales. También redujo de 45 a 33 días por año trabajado la indemnización general por despido improcedente, con su régimen transitorio. La idea última de la reforma no era otra que ampliar las posibilidades de adaptación que tenían a su alcance las empresas para evitar que la ruptura del contrato fuera la única salida ante situaciones de adversidad.

Los resultados no llegaron de inmediato, pues España estaba enfrentando un durísimo ajuste económico y financiero y el Ejecutivo de Rajoy complicó las cosas al cargar parte del paquete de estabilización sobre el bolsillo de los contribuyentes. Con todo, la reforma de Báñez, combinada con las acertadas propuestas que impulsaba el titular de Economía, Luis de Guindos, favoreció una recuperación cada vez más intensa.

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Entre el mínimo de ocupación del primer trimestre de 2013 y mediados de 2018, la economía pasó de unos 16,6 a 19,3 millones de trabajadores. Un estudio de Fedea, firmado por José Ignacio García Pérez, estimó que la reforma explica parte importante de la reactivación experimentada por nuestro país, mientras que un trabajo de BBVA Research estimó que, en ausencia de la "reforma Báñez", habríamos perdido 900.000 puestos de trabajo más.

Los críticos dijeron que el nuevo marco no crearía empleo y, al comprobar que sus predicciones fallaban, alegaron que lo que sí produciría era precariedad. Los problemas de temporalidad y salarios bajos no eran, desde luego, cosa de Rajoy, sino un mal heredado de tiempos anteriores y agravado por el nefasto bagaje del periodo socialista. Con todo, los datos de la EPA mostraron que, durante la recuperación que vivió España en aquellos años, la ocupación que subió con más fuerza fue la indefinida y a tiempo completo.

Los frutos de las mejoras introducidas por Báñez siguieron dándose después de su salida del Gobierno, como vimos durante la pandemia. En efecto, la reforma de 2012 agilizó la utilización de los ERTE, al eliminar la autorización administrativa previa para suspensiones y reducciones de jornada por causas empresariales. Fue este mecanismo el que hizo que, tras el estallido de la crisis sanitaria y económica del covid-19, nuestro tejido productivo pudiese evitar una explosión de despidos que, según la OCDE, habría llevado nuevamente el paro al entorno del 25%.

Millones de relaciones laborales pudieron mantenerse mientras la actividad quedaba paralizada. La propia exministra recordó en 2021 que los instrumentos introducidos en 2012 habían "servido para dos crisis". La flexibilidad que había ayudado a crear puestos de trabajo durante la recuperación se convertía también en una herramienta para evitar su destrucción ante un choque sin precedentes. Superado aquel episodio, todo lo que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez es alejarse de los principios reformistas de la reforma de 2012, de modo que no resulta sorprendente que el 90% de la caída del paro reflejada en los boletines oficiales sea, en realidad, puro "maquillaje estadístico".

Tras salir del Gobierno en 2018 y abandonar la política parlamentaria en 2019, Báñez volvió al ámbito empresarial como consejera de Rovi y de sociedades del grupo Iberdrola. Desde 2020 presidió la Fundación CEOE, desde donde impulsó iniciativas vinculadas a la formación, la empleabilidad, la inclusión y la colaboración entre empresas y entidades sociales. En el cuarenta aniversario de la Fundación, en 2025, reivindicó que "la empresa, cuando reúne capacidad, talento y visión, promueve transformaciones que mejoran la vida de las personas". Era una prolongación coherente de su preocupación por el trabajo y las oportunidades.

Fátima Báñez defendió, en medio de una crisis tremendamente delicada, una idea difícil de explicar, pero esencial para entender cómo funciona el empleo. Puso encima de la mesa que la seguridad de los trabajadores no puede construirse a costa de impedir que las empresas se adapten, demostrando con hechos que una mayor flexibilidad no solamente no resultaba en la desprotección de los trabajadores, sino en un fortalecimiento del tejido productivo que favorece la mejora del empleo y de los salarios. Su legado no es una consigna de partido, sino una invitación a juzgar las políticas por sus efectos. Y hoy, ante una pérdida tan dolorosa, merece este justo recuerdo.

Descanse en paz.