El BCE frena las subidas de tipos pero alerta del peligro de la inflación

Pese a que persiste la amenaza de la inflación, por el momento el BCE prefiere no impulsar nuevas subidas de tipos. Así, el organismo ha decidido en su última reunión mantener sin cambios los tipos de interés. En consecuencia, la institución conserva el tipo de la facilidad de depósito en el 2,5%, el de las operaciones principales de financiación en el 2,65% y el de la facilidad marginal de crédito en el 2,90%, mientras advierte de que la evolución de los precios y el impacto económico del conflicto en Oriente Próximo siguen generando incertidumbre.

La decisión supone una pausa en la política monetaria después de los movimientos anteriores de los tipos, en un escenario marcado por el encarecimiento del petróleo y el repunte de la inflación. El BCE considera que la perturbación energética todavía no ha trasladado todos sus efectos a los precios y mantiene su compromiso de situar la inflación en el 2% a medio plazo.

Persiste la inflación

La decisión del BCE llega en un momento en el que la institución debe valorar los riesgos de un nuevo repunte de los precios sin agravar las dificultades para la actividad económica. En este contexto, el encarecimiento de la energía amenaza con trasladarse al conjunto de la economía, mientras que unas condiciones de financiación más restrictivas pueden moderar el consumo y la inversión.

Lo cierto es que el repunte del coste de la energía constituye uno de los principales factores de incertidumbre para la política monetaria europea. Concretamente, el precio del petróleo Brent, de referencia en los mercados internacionales, se sitúa nuevamente por encima de los 100 dólares por barril, una evolución que puede repercutir en los costes de transporte, producción y distribución de bienes y servicios.

Así, el BCE ha advertido de que los efectos de esta perturbación energética todavía no se han materializado plenamente. Al respecto, la institución señala que la inflación subyacente se ha mantenido estable por el momento y que los salarios no han mostrado una respuesta significativa al encarecimiento de la energía.

Sin embargo, el organismo considera que la duración y la intensidad de la crisis serán determinantes para evaluar sus consecuencias. En este sentido, una perturbación prolongada podría trasladarse a otros componentes de los precios y generar efectos de segunda ronda, si las empresas repercuten sus mayores costes y los trabajadores reclaman incrementos salariales para compensar la pérdida de poder adquisitivo.

Precisamente, en su comunicado el BCE ha advertido de que una perturbación energética más intensa y duradera probablemente impulsaría la inflación y frenaría el crecimiento económico. La institución también ha señalado que las condiciones de financiación se han endurecido desde su anterior reunión, un factor que puede influir tanto en los precios como en la actividad.

Objetivo de inflación

Pese a los riesgos, el BCE ha reiterado su compromiso con la estabilidad de precios y con la consecución de una inflación del 2% a medio plazo. De hecho, la institución considera que la política monetaria debe adaptarse a la evolución de los datos económicos y a las perspectivas de inflación, sin anticipar de forma automática futuras decisiones.

Así las cosas, el banco central ha asegurado que se encuentra en una posición adecuada para afrontar la incertidumbre provocada por el conflicto en Oriente Próximo. No obstante, la evolución de los mercados energéticos y la posible transmisión de sus efectos al conjunto de los precios seguirán condicionando sus próximas decisiones.

El mantenimiento de los tipos no implica, por tanto, que el organismo descarte nuevos movimientos. El Consejo de Gobierno evaluará la información disponible en cada reunión y tendrá en cuenta tanto la evolución de la inflación como la intensidad de las presiones subyacentes, las condiciones de financiación y las perspectivas de crecimiento.

La institución deberá determinar si el encarecimiento de la energía tiene un efecto transitorio o si termina consolidándose en los precios de otros bienes y servicios. Esta diferencia será relevante para decidir cómo ajustar la política monetaria en los próximos meses.