El CEO de Iryo contradice a Puente: avisó este mes de que las quejas "más frecuentes" en Urda eran por el LZB

El accidente ferroviario en Urda (Toledo) ha puesto todavía más en entredicho las garantías de seguridad de la alta velocidad española. Esta tragedia se ha cobrado ya, al menos, 69 fallecidos en nuestro país y deja numerosas preguntas sin respuesta sobre el funcionamiento de los sistemas que debían haber impedido que ayer miércoles un AVE de Renfe colisionara contra un tren de Iryo que permanecía detenido en la vía.

Todo comenzó cuando falló el sistema de seguridad LZB, instalado en la línea Madrid-Sevilla y encargado de supervisar la circulación, transmitir información al maquinista y contribuir a mantener las distancias de seguridad entre trenes. Según el ministro de Transportes, Óscar Puente, una incidencia "informática" sobre las 8:30 provocó su caída durante la mañana del accidente.

Sin embargo, no era la primera vez que se producía un fallo del LZB en esta línea. De hecho, según van trascurriendo las horas de la catástrofe, se hace más evidente que se trataba de un problema habitual.

El aviso del CEO de Iryo

Prueba de ello es la denuncia que hacía a primeros de este mes el consejero delegado de Iryo, Fabrizio Favara. El italiano compareció el pasado 5 de octubre ante la comisión de investigación del Senado sobre el estado de la red ferroviaria y los accidentes ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Y una de sus quejas fue el sistema LZB.

"Es un sistema que es seguro, pero bastante antiguo. Cada vez que la señalización deja de conectar y el tren se para, no se puede mover, y tarda bastante tiempo en volver a conectarse y prestar nuevamente el servicio", criticó.

La mayoría de la comparecencia de Favara giró en torno al accidente de Adamuz, donde la compañía italiana también estuvo implicada. El directivo recordó que "es Adif la encargada de hacer las evaluaciones de seguridad" de la infraestructura y la vía. Favara también explicó que se reúnen todos los meses con Adif.

Eso sí, Favara aseguró que la mayoría de las comunicaciones de sus maquinistas con Adif en 2025 se referían a la línea Madrid-Barcelona, aunque sobre la línea Madrid-Sevilla (la implicada en los dos accidentes) las quejas "más frecuentes" eran "por el LZB". Iryo aseguró que abona un canon de 150 millones al año a Adif por el uso de su red.

Las confesiones de Puente sobre el LZB

En la escueta rueda de prensa que Puente dio pasadas 5 horas de la catástrofe, el ministro relató que, cuando se cae el LZB, "eso produce la detención automática de todos los trenes que en ese momento circulaban por ese tramo, que creemos que son seis. A partir de ahí, con los trenes detenidos y sin el sistema LZB de seguridad, entra a tomar el mando del sistema de control de Adif de Atocha".

El responsable de Transportes reconoció que no era la primera vez que fallaba el LZB, aunque le quitó la importancia que le dio el CEO de Iryo a los problemas generados. "La avería del LZB es una avería informática. Puede suceder, no es que suceda todos los días, pero sucede", dijo Puente ayer.

"Sobre la pregunta de si es normal que se pueda caer el sistema LZB", respondía Puente a la prensa que insistía en el asunto, "si por normal entendemos muy frecuente, no, pero que se produce en algunas ocasiones, sí se produce".

El socialista declaró que "este es un sistema contrastadísimo que se utiliza en esa línea desde el año 92, un sistema que ahora se está en proceso de reemplazar, no porque no sea bueno, sino porque ya digamos no se fabrica. Ha entrado ya en una fase de renovación y se sustituye por un sistema que es el RTMS". Pero no se había sustituido en esa línea.

¿Por qué no arrancó el Iryo?

Sobre la situación del tren de la compañía italiana en la tragedia de ayer, Puente aseguró que "creemos que el tren Iryo recibe alguna instrucción de que puede reanudar la marcha cuando el otro tren ya la había reanudado (el Ave) y desconocemos las razones" por las que el Iryo no lo hizo.

Ante estas declaraciones, la compañía privada no ha dado explicaciones, pero los audios cortados y filtrados a El País, El Diario y la Ser contienen una conversación de la maquinista del Iryo, que explicaba que no podía arrancar el tren, aunque le habrían dado permiso desde el Centro de Control de Atocha. Precisamente a un operario del Centro de Control es al que el Gobierno ha señalado como el responsable de la tragedia.