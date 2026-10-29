El tren de alta velocidad de Japón, el Shinkansen —conocido popularmente como "tren bala"—, ha cumplido este mes de octubre 62 años desde su puesta en marcha el 1 de octubre de 1964. Se trata de más de seis décadas de funcionamiento sin que se haya registrado un solo accidente mortal por colisión o descarrilamiento, tras transportar a más de 10.000 millones de pasajeros a lo largo de su historia. En hora punta, la red llega a despachar entre 12 y 14 trenes por hora y sentido, con una capacidad cercana a los 1.300 asientos por convoy.

Por su parte, la alta velocidad española echó a andar el 14 de abril de 1992 con la inauguración de la línea Madrid-Sevilla, al calor de la Expo 92. El primer viaje comercial se realizó pocos días después, el 21 de abril.

Desde entonces, la red de alta velocidad española ha registrado varios siniestros graves. Los dos más graves, este mismo año. Mención aparte merece el accidente de Angrois, que en 2013 se cobró la vida de 80 personas y dejó 145 heridos, porque no se trataba de una línea de alta velocidad y eso hace que los sistemas de seguridad propios de esta tecnología no estuvieran implementados.

Ya en 2026, el accidente de Adamuz causó 46 fallecidos, mientras que este miércoles en Urda han perdido la vida en torno a medio centenar de personas. Es decir, que en España, en 34 años de alta velocidad, suman ya cerca de 100 muertos.

Al margen de los siniestros mortales, la infraestructura española ha registrado otros incidentes de menor gravedad. En 1998, un tren AVE sufrió la salida de vía de un bogie a baja velocidad. En 2021, un tren de pruebas descarriló en la línea de alta velocidad Madrid-Galicia sin provocar víctimas, y en 2024 descarriló un tren fuera de servicio mientras era remolcado tras desengancharse. A ello se suman, en los últimos años, numerosas incidencias por enganchones en la catenaria o fallos mecánicos que han derivado en paradas de emergencia, retrasos o evacuaciones de pasajeros sin daños personales.

La siniestralidad en el tren bala japonés

En el caso de Japón, aunque el Shinkansen no ha sufrido víctimas mortales por accidentes de tráfico ferroviario, a lo largo de estos 60 años sí se han producido trágicos sucesos puntuales. En 1995, en la estación de Mishima, un estudiante de 17 años falleció al ser arrastrado tras quedar atrapado por la puerta cuando intentaba subir a un tren a punto de salir. En 2015, un viajero se prendió fuego a sí mismo en el interior del vagón, acabando con su vida y con la de otro pasajero que falleció por inhalación de humo. Asimismo, en 2018, un individuo atacó a varios viajeros con un arma blanca a bordo, provocando la muerte de uno de ellos.

Quizá los incidentes más llamativos del tren japonés han sido los vinculados a grandes catástrofes naturales. Tras los potentes terremotos de Chuetsu (2004) y Fukushima (2022), los sistemas de seguridad funcionaron con éxito. En 2004, por ejemplo, un tren que circulaba a más de 200 km/h descarriló en la prefectura de Niigata debido al sismo; sin embargo, los dispositivos antisalida evitaron el vuelco del convoy y ninguno de los 155 pasajeros resultó herido.

El caso del tren bala japonés es el más claro ejemplo de cómo se puede mantener una infraestructura tan compleja e intensiva como la alta velocidad ferroviaria sin accidentes graves.