El sectarismo enfermizo de TVE en la muerte de Fátima Báñez

Este miércoles, la exministra de Trabajo, Fátima Báñez, perdió la vida en el gravísimo accidente de tren en Urda, en Toledo, tras colisionar un AVE contra un Iryo que estaba detenido en la vía, en el punto kilométrico 118. Ambos cubrían el trayecto Madrid-Sevilla.

En uno de estos trenes viajaba Fátima Báñez, exministra de Empleo y Seguridad Social entre 2011 y 2018, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Así lo ha confirmado la patronal CEOE en su cuenta de la red social X y Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía. Precisamente, Báñez era desde julio de 2020 presidenta de la Fundación CEOE, cargo al que accedió casi dos años después de abandonar el Ministerio de Empleo.

La confirmación de la triste noticia ha provocado una gran consternación en el Partido Popular, en la CEOE y en todo el arco político y empresarial español. Báñez era desde julio de 2020 presidenta de la Fundación CEOE, cargo al que accedió casi dos años después de abandonar el Ministerio de Empleo.

La nota discordante ha llegado, una vez más, desde TVE. La televisión pública publicó un tuit en la red social X, que posteriormente ha sido eliminado, en el que despiden a la exministra con el siguiente titular: "Fue artífice de la reforma laboral del 2012, contestada por los sindicatos con una huelga general".

TVE mezcla el sectarismo y el mal gusto que caracterizan a la cadena pública desde que se ha convertido en un órgano de propaganda sanchista con la manipulación más grosera de la realidad. La huelga general que mencionan fue un rotundo fracaso de los sindicatos y la reforma laboral de Báñez ha sido reconocida como un éxito de manera casi unánime. De hecho, fue esta reforma la que permitió que durante la pandemia del Covid las empresas se acogiesen a los ERTE (Expedientes de Regulación de Empleo Temporales) de los que tanto alardeaba la ministra Yolanda Díaz y que evitó que la destrucción de empleo durante ese periodo de confinamiento fuese mucho mayor.

Como recuerda Diego Sánchez de la Cruz en el obituario que ha publicado en Libertad Digital, Báñez explicó el sentido de su reforma el 10 de febrero de 2012, al presentarla: había que combatir "la fuerte dualidad entre contratos indefinidos y contratos temporales" y la rigidez que llevaba a las empresas a ajustar "vía despidos, y no vía cambios y flexibilidad interna". Meses después condensó su filosofía en una frase que hoy merece ser recuperada: "que el despido en España sea el último recurso". No era una defensa abstracta del empresario frente al asalariado, sino una apuesta por dar a ambos instrumentos para superar juntos las dificultades.

Tristeza en el PP y fuera del PP

Prácticamente todos los dirigentes del PP han despedido a Báñez y coinciden en destacar además de su labor política su gran valor humano. Hablan de una persona "noble" y muy querida por todos los que han trabajado con ella.

Con enorme tristeza nos han confirmado que Fátima Báñez es una de las fallecidas en el accidente de tren de Urda (Toledo). Era una mujer incansable, leal amiga y siempre comprometida con mejorar la vida de los españoles. Todo el @ppopular llora su pérdida junto con su marido,… — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 29, 2026

Qué pena tremenda nos causa la muerte de Fátima Báñez en el accidente de tren. Tan buena gente, alegre, dispuesta, solvente… La vamos a echar mucho de menos. España pierde a una gran mujer política. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 29, 2026

También la CEOE, organización de la que Báñez formó parte los últimos años, presidiendo su fundación, destaca la "cercanía" y "generosidad" de Fátima Báñez.

Con profundo dolor despedimos a Fátima Báñez, presidenta de Fundación CEOE Su cercanía, generosidad y compromiso dejan una huella imborrable en las empresas y en todo el equipo de CEOE Nuestro cariño a su familia y a quienes sufren esta tragedia. Descansa en paz, querida Fátima pic.twitter.com/qAelgvyC8H — CEOE (@CEOE_ES) October 29, 2026

Nacida en Huelva en 1967, Báñez se licenció en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas-ICADE, en 1992. Estaba casada y tenía dos hijos.

Reconocimiento desde la izquierda

Prueba del sectarismo enfermizo de TVE son las palabras de reconocimiento que han dejado a Fátima Báñez desde la izquierda:

Lo único que importa en la vida, lo único que queda, es qué tipo de persona somos, qué tipo de persona fuimos.

Fátima Báñez era una grandísima persona. Buena, generosa e inteligente.

Descanse en paz.

Todo el apoyo para sus familiares, amigos y compañeros de partido. pic.twitter.com/6GJAdkC1jB — Edu Madina (@EduMadina) October 29, 2026

Una mujer extraordinaria que siempre estuvo abierta a debatir sobre las discrepancias, siempre respetuosa con la prensa y con los rivales políticos. Un abrazo inmenso a su familia. https://t.co/35nmukUrBb — Ana Pastor 🇪🇸 (@_anapastor_) October 29, 2026

A estos mensajes se suman las condolencias de otros destacados dirigentes socialistas como la exministra María Jesús Montero, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, o la ministra de Igualdad, Ana Redondo.