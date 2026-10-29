El tramo del accidente de Urda registró varios fallos de señalización en los últimos meses

Este miércoles, 28 de octubre, ha quedado marcado como un día negro para la historia ferroviaria de España. Uno más. El grave accidente que se ha producido en las inmediaciones de Urda (Toledo), en el que han colisionado dos trenes de alta velocidad, dejando al menos 68 fallecidos, ha vuelto a teñir de luto las vías españolas, apenas unos meses después de la tragedia de Adamuz (Córdoba), en la que perdieron la vida 46 personas.

Este nuevo accidente ha reabierto otra vez el debate sobre la seguridad ferroviaria en nuestro país y los sistemas de vigilancia; sobre el estado de las vías y el material rodante, y sobre la gestión del Gobierno en su mantenimiento, más concretamente del ministro de Transportes, Óscar Puente.

Ya ocurrió con Adamuz. En el tramo donde fallecieron 46 personas en enero se habían registrado varias incidencias técnicas durante los meses anteriores a la tragedia. Ahora, la historia se repite. Desde el pasado mes de marzo, en el tramo entre Urda y Mora donde se ha producido el trágico accidente este miércoles, se registraron más de una decena de incidentes, en su mayoría por problemas en los sistemas de señalización.

Según los avisos del propio ADIF, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias dependiente de Transportes, en los últimos siete meses se han acumulado hasta trece episodios que han afectado a la circulación ferroviaria en la misma zona en la que han perdido la vida este miércoles al menos 68 personas.

Siete de esos trece avisos registrados se deben a "incidencias en los sistemas de señalización". Es decir, a problemas en los equipos que permiten controlar y organizar la circulación de los trenes de forma segura. Uno de esos mecanismos es el sistema LZB, del que tanto se está hablando a raíz de la tragedia de Urda.

La investigación y el interrogatorio a las cuatro personas que estaban en el centro de control ayudarán a saber si estos continuos fallos en la señalización influyeron en la decisión, inexplicable según Óscar Puente, que tomó el operador con amplia experiencia y que no fue corregida, siempre según la versión del ministro de Transportes, ni por el auxiliar ni por el supervisor ni por la otra persona que había en el centro de mandos cuando se produjo la negligencia.

Además de los siete errores de señalización en siete meses, según ADIF también se produjeron otros cuatro fallos en la circulación por "incidencias en los trenes", sin especificar más. Y otros dos se debieron a incendios próximos a las vías. En total, son trece los incidentes que se han producido en el tramo entre Urda y Mora. Así los ha reflejado el organismo de Transportes en la plataforma que utiliza para informar sobre el estado de la infraestructura y de la circulación ferroviaria:

⚠️Se están registrando retrasos en la línea de ancho estándar Madrid-Andalucía por una incidencia en los sistemas de señalización entre Urda y Mora. 👷‍♀️Personal de Adif está trabajando para solventar esta incidencia lo antes posible. — INFOAdif (@InfoAdif) March 25, 2026

25 de marzo

⚠️Los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía/Toledo están registrando retrasos debido a una incidencia en un tren entre Yeles y Urda. — INFOAdif (@InfoAdif) April 8, 2026

8 de abril

⚠️ Por una incidencia en la señalización entre Urda y Malagón los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía están registrando retrasos.

👩‍🔧 Personal de Adif está trabajando para solucionar esta incidencia a la mayor brevedad posible. — INFOAdif (@InfoAdif) July 7, 2026

7 de junio

⚠️Los trenes que circulan por la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía puede registrar retrasos por una incidencia que afecta a la señalización provocada por robo de cable entre Urda y Mora y Orgaz. — INFOAdif (@InfoAdif) June 11, 2026

11 de junio

⚠️Los trenes que circulan por la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía pueden registrar retrasos por una incidencia que afecta a la señalización provocada por robo de cable entre Urda y Mora y Orgaz. — INFOAdif (@InfoAdif) June 12, 2026

12 de junio

⚠️Un robo de cable entre Urda y Malagón puede afectar a los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía con retrasos. 👷‍♀️Personal de Adif está trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible. — INFOAdif (@InfoAdif) June 24, 2026

24 de junio

Suspendida la circulación por vía II entre La Sagra y Mora y Orgaz (ancho estándar) por incendio ajeno próximo a la vía. Circulación por una vía con restricciones. Afectación: trenes de LD y MD AV circulan con retrasos medios estimados de 10'. — INFOAdif (@InfoAdif) July 5, 2026

5 de julio

⚠️ Por un posible robo de cable entre Mora y Orgaz y La Sagra que afecta en los sistemas de señalización, se están registrando retrasos en los trenes de alta velocidad Madrid-Toledo y Madrid-Andalucía

👷 Se está trabajando para solucionar esta incidencia a la mayor brevedad… — INFOAdif (@InfoAdif) July 10, 2026

10 de julio

Una incidencia en un tren entre La Sagra y Mora y Orgaz puede afectar al resto de circulaciones de alta velocidad que conectan Madrid y Andalucía con retrasos. — INFOAdif (@InfoAdif) July 13, 2026

13 de julio

⚠️ Se están registrando retrasos en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía por la incidencia de un tren en Mora y Orgaz. — INFOAdif (@InfoAdif) July 15, 2026

15 de julio

⚠️ Suspendida la circulación por un incendio próximo a la vía y ajeno a la explotación ferroviaria entre Mora y Orgaz y La Sagra.

🚆 Afecta a los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía. — INFOAdif (@InfoAdif) July 24, 2026

24 de julio

⚠️ Se están registrando retrasos en los trenes de alta velocidad que circulan entre Andalucía y Madrid por una incidencia en la señalización en Mora y Orgaz.

👩‍🔧 Se está trabajando para solucionarla a la mayor brevedad posible. — INFOAdif (@InfoAdif) July 27, 2026

27 de julio

Una avería en un tren entre La Sagra y Mora puede afectar a los trenes de alta velocidad que conectan Madrid con Andalucía con retrasos. — INFOAdif (@InfoAdif) July 29, 2026

29 de julio