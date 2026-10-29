El tramo del accidente de Urda registró varios fallos de señalización en los últimos meses

Este miércoles, 28 de octubre, ha quedado marcado como un día negro para la historia ferroviaria de España. Uno más. El grave accidente que se ha producido en las inmediaciones de Urda (Toledo), en el que han colisionado dos trenes de alta velocidad, dejando al menos 68 fallecidos, ha vuelto a teñir de luto las vías españolas, apenas unos meses después de la tragedia de Adamuz (Córdoba), en la que perdieron la vida 46 personas.
Este nuevo accidente ha reabierto otra vez el debate sobre la seguridad ferroviaria en nuestro país y los sistemas de vigilancia; sobre el estado de las vías y el material rodante, y sobre la gestión del Gobierno en su mantenimiento, más concretamente del ministro de Transportes, Óscar Puente.
Ya ocurrió con Adamuz. En el tramo donde fallecieron 46 personas en enero se habían registrado varias incidencias técnicas durante los meses anteriores a la tragedia. Ahora, la historia se repite. Desde el pasado mes de marzo, en el tramo entre Urda y Mora donde se ha producido el trágico accidente este miércoles, se registraron más de una decena de incidentes, en su mayoría por problemas en los sistemas de señalización.
Según los avisos del propio ADIF, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias dependiente de Transportes, en los últimos siete meses se han acumulado hasta trece episodios que han afectado a la circulación ferroviaria en la misma zona en la que han perdido la vida este miércoles al menos 68 personas.
Siete de esos trece avisos registrados se deben a "incidencias en los sistemas de señalización". Es decir, a problemas en los equipos que permiten controlar y organizar la circulación de los trenes de forma segura. Uno de esos mecanismos es el sistema LZB, del que tanto se está hablando a raíz de la tragedia de Urda.
La investigación y el interrogatorio a las cuatro personas que estaban en el centro de control ayudarán a saber si estos continuos fallos en la señalización influyeron en la decisión, inexplicable según Óscar Puente, que tomó el operador con amplia experiencia y que no fue corregida, siempre según la versión del ministro de Transportes, ni por el auxiliar ni por el supervisor ni por la otra persona que había en el centro de mandos cuando se produjo la negligencia.
Además de los siete errores de señalización en siete meses, según ADIF también se produjeron otros cuatro fallos en la circulación por "incidencias en los trenes", sin especificar más. Y otros dos se debieron a incendios próximos a las vías. En total, son trece los incidentes que se han producido en el tramo entre Urda y Mora. Así los ha reflejado el organismo de Transportes en la plataforma que utiliza para informar sobre el estado de la infraestructura y de la circulación ferroviaria:
25 de marzo
8 de abril
7 de junio
11 de junio
12 de junio
24 de junio
5 de julio
10 de julio
13 de julio
15 de julio
24 de julio
27 de julio
29 de julio