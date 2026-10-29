Enorme tristeza en el PP tras confirmarse la muerte de Fátima Báñez

La confirmación del fallecimiento de la exministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, en el grave accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), ha desatado una ola de consternación y conmoción profunda en el Partido Popular y en todo el arco político y empresarial español.

Báñez, que viajaba en uno de los convoyes siniestrados cuando un tren AVE colisionó contra un Iryo detenido en la vía en el punto kilométrico 118 de la línea Madrid-Sevilla, se encontraba en paradero desconocido desde el choque. Finalmente, las peores sospechas se han confirmado, dejando un hondo pesar entre sus excompañeros de filas y miembros del actual Partido Popular.

Muestras de apoyo y condolencias de la familia popular

El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado a Fátima como "una mujer incansable, leal amiga y siempre comprometida con mejorar la vida de los españoles".

Con enorme tristeza nos han confirmado que Fátima Báñez es una de las fallecidas en el accidente de tren de Urda (Toledo). Era una mujer incansable, leal amiga y siempre comprometida con mejorar la vida de los españoles. Todo el @ppopular llora su pérdida junto con su marido,… — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 29, 2026

"Tan buena gente, alegre, dispuesta, solvente… La vamos a echar mucho de menos. España pierde a una gran mujer política", señalaba Ayuso en su despedida.

Qué pena tremenda nos causa la muerte de Fátima Báñez en el accidente de tren. Tan buena gente, alegre, dispuesta, solvente… La vamos a echar mucho de menos. España pierde a una gran mujer política. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 29, 2026

El alcalde de Madrid, José Luis Rodríguez Almeida, la ha descrito como "una mujer de Estado, trabajadora incansable y comprometida con el servicio público y con España".

Lamento profundamente el fallecimiento de Fátima Báñez, una mujer de Estado, trabajadora incansable y comprometida con el servicio público y con España. Todo mi cariño y apoyo a su familia, amigos y compañeros en estos momentos tan difíciles. Descanse en paz. pic.twitter.com/lPcxHDQn5g — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) October 29, 2026

Cayetana Álvarez de Toledo dice que es "una de las personas más buenas, nobles y cariñosas que he conocido".

Una gran gestora.

Una reformista valiente.

Una mujer de Estado.

Y una de las personas más buenas, nobles y cariñosas que he conocido. Descansa en paz, querida Fátima. ——

Se confirma la muerte de Fátima Báñez en el accidente de Urda.https://t.co/TeWXczHZ6B pic.twitter.com/mucqcuzJ3H — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) October 29, 2026

"Recibimos con gran tristeza la noticia", ha señalado Miguel Tellado. "Se nos ha ido una persona magnífica y una extraordinaria servidora pública. Solo los buenos políticos pueden enorgullecerse de dejar un país mejor que el que encontraron y Fátima era una de ellas", ha escrito en X.

Recibimos con gran tristeza la noticia de la muerte de Fátima Báñez en el accidente de Urda. Se nos ha ido una persona magnífica y una extraordinaria servidora pública. Solo los buenos políticos pueden enorgullecerse de dejar un país mejor que el que encontraron y Fátima era… — Miguel Tellado (@Mtelladof) October 29, 2026

Mañueco y López Miras también han tenido unas palabras, publicando una foto junto a la exministra.

Muy triste ante la confirmación del fallecimiento de mi amiga Fátima Báñez en el accidente ferroviario de Urda. Fue una extraordinaria ministra y demostró siempre su compromiso con #CastillaYLeón y todos los españoles con su trabajo y esfuerzo. Un fuerte abrazo y todo mi cariño… pic.twitter.com/LaT1MPvhrU — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) October 29, 2026

Recibo con mucha tristeza la confirmación del fallecimiento de Fátima Báñez en el accidente ferroviario de Urda. Una mujer incansable, inteligente y cercana, cuyo compromiso con España ha sido y será un ejemplo para todos. Mis condolencias y cariño a su familia, y a todo el… pic.twitter.com/YJCtjWI8Is — Fernando López Miras (@LopezMirasF) October 29, 2026

"La noticia más dolorosa, que presentíamos pero que no queríamos escuchar", ha escrito Elías Bendodo en su despedida, "siempre dispuesta a ayudar con una sonrisa, y siempre dispuesta a arrimar el hombro por su país".

La noticia más dolorosa, que presentíamos pero que no queríamos escuchar. Fátima Báñez no sólo fue una gran ministra de Trabajo, de las mejores de la historia de España. Además era una persona ejemplar en todos los sentidos. Siempre dispuesta a ayudar con una sonrisa, y siempre… pic.twitter.com/mtkJPWbN2c — Elías Bendodo (@eliasbendodo) October 29, 2026

El PP de la Comunidad de Madrid la ha despedido como una "compañera generosa, mujer incansable y una persona que dejó huella".

⚫️ Con enorme tristeza despedimos a Fátima Báñez, fallecida en el accidente de Urda.

Compañera generosa, mujer incansable y una persona que dejó huella en todos los que tuvieron la suerte de conocerla.

Nuestro recuerdo para ella y todo el apoyo para familiares y amigos. DEP pic.twitter.com/kI34GfZxns — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) October 29, 2026

Así como el PP de Andalucía, que despide a la onubense con los colores de su bandera andaluza.

Andalucía despide con enorme tristeza a Fátima Báñez, onubense, compañera, deja una huella imborrable en nuestra tierra y en nuestro partido. Nuestro cariño a su familia y seres queridos. Descansa en paz, Fátima pic.twitter.com/DGL5SANphe — PP de Andalucía (@ppandaluz) October 29, 2026

Por su parte, personalidades del PSOE también han tenido unas palabras para la exministra. María Jesús Montero ha señalado a Báñez como "una política andaluza, orgullosa de su tierra, Huelva, que dedicó una parte importante de su vida al servicio público. Su trayectoria y su compromiso merecen nuestro reconocimiento".

Conmocionada aún por el terrible accidente ferroviario de Toledo, no puedo más que reiterar mi cariño y solidaridad con las familias y seres queridos de todas las víctimas. Entre ellas, Fátima Báñez, una política andaluza, orgullosa de su tierra, Huelva, que dedicó una parte… — María Jesús Montero (@mjmonteroc) October 29, 2026

Recibimos con inmenso dolor y tristeza la confirmación del fallecimiento de Fátima Báñez en el accidente de tren ocurrido en Toledo. Fue diputada en el Congreso de los Diputados durante varias legislaturas, además de ministra de Empleo y Seguridad Social. Quiero expresar mi… https://t.co/m0fCF2eTrR — Francina Armengol (@F_Armengol) October 29, 2026

Lamento profundamente el fallecimiento de Fátima Báñez, la primera mujer en ocupar la cartera de Empleo y Seguridad Social en nuestro país. Agradecemos su servicio a la sociedad española. Mi pésame a su familia y seres queridos. — Ana Redondo (@_anaredondo_) October 29, 2026

Un legado clave en la economía española

Durante su mandato, pilotó la reforma laboral de 2012, una de las medidas clave de la recuperación económica tras la crisis financiera, así como la reforma del sistema de pensiones de 2013.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha trasladado su pésame a la familia y seres queridos desde X.

⚫️ El Ministerio de Trabajo y Economía Social lamenta profundamente el fallecimiento de Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social entre 2011 y 2018. Trasladamos nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos. Descanse en paz. — Ministerio Trabajo y Economía Social (@empleogob) October 29, 2026

Tras dejar la primera línea política en 2019 para incorporarse al sector privado (ocupando cargos en el consejo de Rovi e Iberdrola), desde julio de 2020 ejercía como presidenta de la Fundación CEOE, posición desde la que continuaba vinculada a la promoción del empleo y el tejido empresarial español. Su pérdida trágica en el trayecto profesional hacia Sevilla ha conmocionado tanto a líderes políticos como a la patronal y al ámbito empresarial.

Con profundo dolor despedimos a Fátima Báñez, presidenta de Fundación CEOE Su cercanía, generosidad y compromiso dejan una huella imborrable en las empresas y en todo el equipo de CEOE Nuestro cariño a su familia y a quienes sufren esta tragedia. Descansa en paz, querida Fátima pic.twitter.com/qAelgvyC8H — CEOE (@CEOE_ES) October 29, 2026

La patronal ha confirmado su fallecimiento y ha publicado un comunicado donde señalan su implicación en la fundación como "fundamental en la marcha y la modernización" gracias a su "liderazgo, compromiso social y visión estratégica".