Enorme tristeza en el PP tras confirmarse la muerte de Fátima Báñez

La confirmación del fallecimiento de la exministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, en el grave accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), ha desatado una ola de consternación y conmoción profunda en el Partido Popular y en todo el arco político y empresarial español.
Báñez, que viajaba en uno de los convoyes siniestrados cuando un tren AVE colisionó contra un Iryo detenido en la vía en el punto kilométrico 118 de la línea Madrid-Sevilla, se encontraba en paradero desconocido desde el choque. Finalmente, las peores sospechas se han confirmado, dejando un hondo pesar entre sus excompañeros de filas y miembros del actual Partido Popular.
Muestras de apoyo y condolencias de la familia popular
El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado a Fátima como "una mujer incansable, leal amiga y siempre comprometida con mejorar la vida de los españoles".
"Tan buena gente, alegre, dispuesta, solvente… La vamos a echar mucho de menos. España pierde a una gran mujer política", señalaba Ayuso en su despedida.
El alcalde de Madrid, José Luis Rodríguez Almeida, la ha descrito como "una mujer de Estado, trabajadora incansable y comprometida con el servicio público y con España".
Cayetana Álvarez de Toledo dice que es "una de las personas más buenas, nobles y cariñosas que he conocido".
"Recibimos con gran tristeza la noticia", ha señalado Miguel Tellado. "Se nos ha ido una persona magnífica y una extraordinaria servidora pública. Solo los buenos políticos pueden enorgullecerse de dejar un país mejor que el que encontraron y Fátima era una de ellas", ha escrito en X.
Mañueco y López Miras también han tenido unas palabras, publicando una foto junto a la exministra.
"La noticia más dolorosa, que presentíamos pero que no queríamos escuchar", ha escrito Elías Bendodo en su despedida, "siempre dispuesta a ayudar con una sonrisa, y siempre dispuesta a arrimar el hombro por su país".
El PP de la Comunidad de Madrid la ha despedido como una "compañera generosa, mujer incansable y una persona que dejó huella".
Así como el PP de Andalucía, que despide a la onubense con los colores de su bandera andaluza.
Por su parte, personalidades del PSOE también han tenido unas palabras para la exministra. María Jesús Montero ha señalado a Báñez como "una política andaluza, orgullosa de su tierra, Huelva, que dedicó una parte importante de su vida al servicio público. Su trayectoria y su compromiso merecen nuestro reconocimiento".
Un legado clave en la economía española
Durante su mandato, pilotó la reforma laboral de 2012, una de las medidas clave de la recuperación económica tras la crisis financiera, así como la reforma del sistema de pensiones de 2013.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha trasladado su pésame a la familia y seres queridos desde X.
Tras dejar la primera línea política en 2019 para incorporarse al sector privado (ocupando cargos en el consejo de Rovi e Iberdrola), desde julio de 2020 ejercía como presidenta de la Fundación CEOE, posición desde la que continuaba vinculada a la promoción del empleo y el tejido empresarial español. Su pérdida trágica en el trayecto profesional hacia Sevilla ha conmocionado tanto a líderes políticos como a la patronal y al ámbito empresarial.
La patronal ha confirmado su fallecimiento y ha publicado un comunicado donde señalan su implicación en la fundación como "fundamental en la marcha y la modernización" gracias a su "liderazgo, compromiso social y visión estratégica".